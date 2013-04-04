اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

عزيزي القارئ :
‫هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن :‬

أضف سؤالك

1644
اترك تعليق

avatar
1126 Comment threads
518 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
عبدالله محمد علي المطيري
ضيف
عبدالله محمد علي المطيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت السجن سنتين وكان موعد صرف حساب المواطن وكنت مسجل قبل دخولي
وتوقف السنتين لم استفد منها امل اعطاىي حقي شكرا 12 شهرا شكرا

أعجبني0لم يعجبني  رد
7 ساعة
عبدالله محمد علي المطيري
ضيف
عبدالله محمد علي المطيري

تكفون فقير محتاج من المدينه المنوره

أعجبني0لم يعجبني  رد
7 ساعة
1 224 225 226