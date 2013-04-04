اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1644 اترك تعليق This comment form is under antispam protection 1126 Comment threads 518 Thread replies 1 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفعبدالله محمد علي المطيريالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت السجن سنتين وكان موعد صرف حساب المواطن وكنت مسجل قبل دخولي وتوقف السنتين لم استفد منها امل اعطاىي حقي شكرا 12 شهرا شكرا أعجبني0لم يعجبني رد7 ساعة ضيفعبدالله محمد علي المطيريتكفون فقير محتاج من المدينه المنوره أعجبني0لم يعجبني رد7 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 224 225 226
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت السجن سنتين وكان موعد صرف حساب المواطن وكنت مسجل قبل دخولي
وتوقف السنتين لم استفد منها امل اعطاىي حقي شكرا 12 شهرا شكرا
تكفون فقير محتاج من المدينه المنوره