اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 2٬042 مشاراكات ابوحمودي 2018/05/14 at 8:31 صباحًا انا بطاقه الاحوال منتهيه من3 شهور وعلى ايقاف خدمات صار لي 3 شهور ينزل ومارحت لهم اذا رحت بيصرفونها لي ولا بيرفضون رد حمود الحارثي 2018/07/30 at 2:23 صباحًا انا مثلك وش الحل رد ضيف الله العتيبي 2018/05/11 at 11:44 صباحًا انا نزل لي اول دفعه نزل لي شهرين وبعدهاا قطعوه السبب رد نوال 2018/05/10 at 2:43 مساءً اذا كان عدد الاشخاص ٣ والراتب ١٢٨٧٧ريال كم ياخذون رب الاسره وع التابعين طفله وزوجته رد عبدالله 2018/05/10 at 2:39 مساءً اذا كان عدد الاشخاص ٣ والراتب ١٢٨٧٧ريال كم ياخذون رب الاسره وع التابعين طفله وزوجته بس رد ابو عبدالله 2018/05/10 at 7:36 صباحًا افيدوني كيف اصرف حساب المواطن من بنك الراجحي عندي ايقاف خدمات والبنك يرفض صرف المبلغ بعدين يقولي بطاقة الاحوال منتهيه والمبلغ الان متجمع عندهم فوق 4000 ريال عندهم ويرفض صرف حتى لو جزء منه طيب انا منتهية هويتي واولادي ايش ذنبهم في ايقاف الخدمات وهويتي رد ابو عبدالله 2018/05/10 at 7:32 صباحًا السلام عليكم .. انا حساب المواطن بينزلي في الحساب من الدفعه الاولى الى الدفعه هذه الاخيره وكل ما اروح لبنك الراجحي يرفض صرف المبلغ لي اول شهر قالي عندك ايقاف خدمات بعد كدا اشتكيت البنك لموسسة النقد قالوا روح للبنك وراح تصرف وكل ما اروح للبنك يرفض يصرف لي المبلغ بسبب انتهاء الهوية الوطنيه منتهية لها سنه وعندي ايقاف خدمات ولحد الان المبلغ متجمع عند البنك ويرفض يصرف لي شي منه طيب انا عندي ايقاف ايش ذنب اولادي رد غير معروف 2018/07/09 at 9:42 صباحًا ينزل الان او لا رد ام ميرا 2018/05/09 at 8:30 صباحًا انا مطلقه وعندي بنت معايه حضانتها كيف اضيفها معاي بحساب مواطن مع ان سيق ونزلت لي ٣ دفعات الا عنده خبره لا يبخل علينا رد حمزه 2018/08/04 at 10:26 صباحًا تاخذي صك حضانة من المحكمة انها في حظانتك وترفقي الصك والله يرزقك ويعوضك خير في الدنيا والاخرة رد ميمي 2018/12/02 at 3:23 مساءً طيب عندي صك صلح فيها تنازل من الاب عن الحضانه يكفي او لازم صك حضانه رد غير معروف 2018/05/05 at 8:07 مساءً انا طالبة جامعية و ابي موظف عسكري راتبه 21 الالف لكن البنك ياخذ 16 الالف و امي مدرسة في مدرسة حكومية و تستلم مايقارب 16 الالف ولكن لديها قرض من البنك ياخذ شهريا 9 الالف ريال , هل استحق حساب المواطن؟ رد عبدالعزيز الشهري 2018/05/03 at 8:51 صباحًا عندي سائق وبطلع سائق ثاني هل يؤثر على حساب المواطن رد ابو حاتم 2018/04/30 at 1:17 مساءً انا موظف وراتبي 16000 ولدي عمارة ملك وعندي خمسه أولاد 3 منهم فوق 18 و 2 تحت 10 هل استحق اولا رد ميمي 2018/08/15 at 1:14 صباحًا راتبك 16 الف ريال وعندك عماره وجاي تزاحم الفقراء على 300 ريال رد عبدالاله 2018/09/12 at 8:21 مساءً حساب المواطن للكل مازاحم احد ومن حقه يسجل فيه…..اَي تقدر تسجل سجل وماعليك من احد. رد دودي 2019/01/29 at 6:19 مساءً سجلت في حساب مواطن ونزلتلي الاهليه من اول مافتحو حساب مواطن وكان ينزلي راتب شهري وكنت موظفه والحين تركت الوظيفه وسجلت في ساند وقعدة شهرين بعد ماسجلت في ساند ينزلي رااتب حساب مواطن وبعدها وقف الراتب وماعاد ينزلي من حساب مواطن شي من شهرين راحو والحين داخله السهر الثالث وبعد مانزلي شي تواصلنا معاهم تقول الموظفه لأنك مسجله في ساند ابغى اعرف ويش دخل ساند في حساب مواطن حساب بالله اللي عنده خلفيه عن الموضوع يفيدني لاني الصدق احسهم موظفين فدغين في حساب مواطن كل واحد يقولك شي تخمين السالفه رد نوره 2018/04/26 at 6:51 مساءً السلام عليكم انا مطلقه بس ماخلصت العده وبجي اغير الحاله الاجتماعيه ماتتغير يقول خطا رد غير معروف 2018/04/15 at 12:34 مساءً عمري 24 وﻻسجلت يطلب مني مرفقات وش اسوي تكفون ؟؟ رد ابن الوطن 2018/08/10 at 12:41 مساءً سجل بدون مرفقات رد .؟؟ 2018/09/10 at 1:37 مساءً كيف اسجل بدون مرفقات رد ... 2018/11/02 at 7:24 مساءً اتصلي عليهم بيرفعون لك شكوى وبعدها تسجلين بدون مرفقات ..انا نفس مشكلتك وحلوها لي رد جوج 2018/11/26 at 7:25 صباحًا ايش الرقم الي اتصلت عليه! رد ليلاس 2021/02/26 at 11:53 مساءً انا موظفه في قطاع خاص وزوجي فاقد الاهليه وحساب المواطن ينزل له ولايصرف على بناته كيف اخذه منه ؟ رد امل رغم الالم 2018/04/15 at 12:01 صباحًا انا مهجوره واثبت الهجران لدى الضمان ومعي طفلان دون سن المدرسه زوجي لايصرف علي انا واطفالي اضفتهم معي كتابعين لاني انا واطفالي والدي هو من يصرف علينا ونسكن معه مع ذلك لم اتااهل ورفعت اعتراض وجاء بالرفض ولم يطلب مني مرفقات وانا لست موظفه مالاجراء الازم كي أقبل في حساب المواطن رد امل رغم الالم 2018/04/14 at 11:38 مساءً انا زوجي لايصرف علي انا واطفالي وانا بحكم المهجورة ولدي ما يثبت ذلك واعيش مع اهلي وسجلت أطفالي كتابعين لي وتم رفض طلبي واعتراضي انا بامس الحاجه لهذا الدعم ولست موظفه ولا عندي مصدر دخل واطفالي دون سن المدرسه ماهو المطلوب كي احصل على الدعم انا واطفالي سبق ذهبت لضمان لإثبات الهجران وتم إثبات ذلك لديهم رد عادل 2018/04/14 at 6:46 صباحًا انامسجل في حساب المواطن وعلي سجل تجاري كيف اضيفه ابي اعرف من اي خانه اضيفه رد اميره 2018/04/14 at 2:17 صباحًا لوسمحت ممكن اعرف ليش خصموا من حساب المواطن انا كنت مسجله في التامينات بعدين خرجت منها واصبحت غير مسجله ومع ذلك ينزل خصم من حساب المواطن رغم اني لست على راس العمل ولا مسجله في التامينات رد بو مرايم 2018/04/11 at 10:11 صباحًا سلام عليكم أنا مانزلت لي الدفعه الخامسة والسادسة يقولي حالة الدفعه بالانتظار علما أني كنت مغير حسابي البنكي مـًٍــ♡ٕٔــُـن الدفعه الثالثه رد mashhoor 2018/04/11 at 2:30 صباحًا السلام عليكم اسعد الله صباحكم بكل خير انا اعزب الحالة الاجتماعية واللحين تزوجت اللهم لك الحمد كيف اغير من اعزب لمتزوج اجي اغيره من الموقع يقولي المعلومات غير صحيحة رد فاطمه 2018/04/10 at 10:03 مساءً قبلت في حساب مواطن هذاالشهرولم استلم الدفعات كامله هل تخسب لي وتصرف لي كل الدفعات رد عبدالله 2018/04/10 at 7:30 مساءً انا كنت تابع في الضمان الاجتماعي وعندما توظفت نقص حساب المواطن دخلت على حساب المستفيد في حساب المواطن وحذفت اسمي وعند تسجيلي كفرد مستقل كتب لي أن الهويه صاحب المدخله مسجل مسبقا رد خالد الدوسري 2018/04/10 at 3:04 مساءً انا لم اسجل لحد الان مايلزمني فعله رد عهود 2018/04/10 at 1:37 مساءً اخوي مسجلني في شركته وخلصت المده الي بينا وطلعني وزوجي دخل بيسجلني بحساب المواطن ولا وافق لان كان مسجلني اني اخذ مبلغ بس اللحين مااخذ شي كيف يقدر يضيفني اني مااخذ تكفون محتاجه ساعدوني رد غير معروف 2018/04/10 at 9:45 صباحًا هل اذا تم ربط حسابي في حساب المواطن يعني انه بينزل لي ومتى ينزل اذا تم في نفس الشهر او الشهر القادم رد الله يعز الحكومة 2018/04/10 at 6:04 صباحًا انا مطلقه من قبل شهرين وكنت مضافة مع زوجي في حساب المواطن ويوم جيت اسجل في حساب المواطن جاني الرد باني مسجلة مسبقا اجل ويش الحل تكفون افيدوني رد سالم الجعيدي 2018/09/27 at 10:23 صباحًا ادخلي على خانة (حسابي) واكتبي كلمة المرور و احذفي حسابك وسوي حساب من جديد اما اذا نسيتي كلمة المرور اضغطي على ( نسيت الرمز او كلمة المرور) وبعدها بتجيك ٤ خانات الخانه الاول (رقم هويتك) الخانه الثانيه ( رقم جوالك بنفس الرقم الي سجلتي فيه حساب مواطن اول مره) اذا نسيتي رقم الجوال اتصلي على خدمة العملاء وهم بيتصرفون الخانه الثالث ( تاريخ ميلادك) الخانه الرابعه ( تاريخ انتهاء الهويه) وبس واتمنى انك فهمتي علي وشكراً رد معاشي عشوي مطرب الشمري 2018/04/10 at 2:39 صباحًا التغريدات المثبته على ااملف الشخصي رد معاشي عشوي مطرب الشمري 2018/04/10 at 2:34 صباحًا تعليق مثبت على الملف الشخصي بتويتر رد معاشي عشوي مطرب الشمري 2018/04/10 at 1:40 صباحًا اضافه صوره الموجوده في تويتر رد ام هلا 2018/04/09 at 6:18 مساءً السلام عليكم انا متزوجه هل يحق لي ان اسجل بحساب المواطن مستقله عن زوجي برغم نزل حساب المواطن لزوجي وزوجي سليم ولايوجد مرفقات استطيع ارفاقها !! رد ايمان محمد 2018/04/08 at 4:03 مساءً انا زوجت مواطن ولم يشملني الدعم هل يجوز اقدم كفرد مستقل او اش الخل علمن اني غير موظفه وليس لدي تامينات ولدي اطفل 7 رد زوز 2018/04/05 at 10:16 مساءً أنا ينزلي حساب المواطن بس ابوي يبغى يسوي اعتراض ويرجعني معاه وانا ما ابغى هالشي هل ينقطع عني وارجع معاه والا لا ؟ رد ← التعليقات الاقدم التعليقات الاحدث → شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
ابوحمودي
انا بطاقه الاحوال منتهيه من3 شهور وعلى ايقاف خدمات صار لي 3 شهور ينزل ومارحت لهم اذا رحت بيصرفونها لي ولا بيرفضون
حمود الحارثي
انا مثلك وش الحل
ضيف الله العتيبي
انا نزل لي اول دفعه نزل لي شهرين وبعدهاا قطعوه السبب
نوال
اذا كان عدد الاشخاص ٣ والراتب ١٢٨٧٧ريال كم ياخذون رب الاسره وع التابعين طفله وزوجته
عبدالله
اذا كان عدد الاشخاص ٣ والراتب ١٢٨٧٧ريال كم ياخذون رب الاسره وع التابعين طفله وزوجته بس
ابو عبدالله
افيدوني كيف اصرف حساب المواطن من بنك الراجحي عندي ايقاف خدمات والبنك يرفض صرف المبلغ بعدين يقولي بطاقة الاحوال منتهيه والمبلغ الان متجمع عندهم فوق 4000 ريال عندهم ويرفض صرف حتى لو جزء منه طيب انا منتهية هويتي واولادي ايش ذنبهم في ايقاف الخدمات وهويتي
ابو عبدالله
السلام عليكم .. انا حساب المواطن بينزلي في الحساب من الدفعه الاولى الى الدفعه هذه الاخيره وكل ما اروح لبنك الراجحي يرفض صرف المبلغ لي اول شهر قالي عندك ايقاف خدمات بعد كدا اشتكيت البنك لموسسة النقد قالوا روح للبنك وراح تصرف وكل ما اروح للبنك يرفض يصرف لي المبلغ بسبب انتهاء الهوية الوطنيه منتهية لها سنه وعندي ايقاف خدمات ولحد الان المبلغ متجمع عند البنك ويرفض يصرف لي شي منه طيب انا عندي ايقاف ايش ذنب اولادي
غير معروف
ينزل الان او لا
ام ميرا
انا مطلقه وعندي بنت معايه حضانتها كيف اضيفها معاي بحساب مواطن مع ان سيق ونزلت لي ٣ دفعات الا عنده خبره لا يبخل علينا
حمزه
تاخذي صك حضانة من المحكمة انها في حظانتك وترفقي الصك والله يرزقك ويعوضك خير في الدنيا والاخرة
ميمي
طيب عندي صك صلح فيها تنازل من الاب عن الحضانه يكفي او لازم صك حضانه
غير معروف
انا طالبة جامعية و ابي موظف عسكري راتبه 21 الالف لكن البنك ياخذ 16 الالف و امي مدرسة في مدرسة حكومية و تستلم مايقارب 16 الالف ولكن لديها قرض من البنك ياخذ شهريا 9 الالف ريال , هل استحق حساب المواطن؟
عبدالعزيز الشهري
عندي سائق وبطلع سائق ثاني هل يؤثر على حساب المواطن
ابو حاتم
انا موظف وراتبي 16000 ولدي عمارة ملك وعندي خمسه أولاد 3 منهم فوق 18 و 2 تحت 10 هل استحق اولا
ميمي
راتبك 16 الف ريال وعندك عماره وجاي تزاحم الفقراء على 300 ريال
عبدالاله
حساب المواطن للكل مازاحم احد ومن حقه يسجل فيه…..اَي تقدر تسجل سجل وماعليك من احد.
دودي
سجلت في حساب مواطن ونزلتلي الاهليه من اول مافتحو حساب مواطن وكان ينزلي راتب شهري وكنت موظفه والحين تركت الوظيفه وسجلت في ساند وقعدة شهرين بعد ماسجلت في ساند ينزلي رااتب حساب مواطن وبعدها وقف الراتب وماعاد ينزلي من حساب مواطن شي من شهرين راحو والحين داخله السهر الثالث وبعد مانزلي شي تواصلنا معاهم تقول الموظفه لأنك مسجله في ساند ابغى اعرف ويش دخل ساند في حساب مواطن حساب بالله اللي عنده خلفيه عن الموضوع يفيدني لاني الصدق احسهم موظفين فدغين في حساب مواطن كل واحد يقولك شي تخمين السالفه
نوره
السلام عليكم انا مطلقه بس ماخلصت العده وبجي اغير الحاله الاجتماعيه ماتتغير يقول خطا
غير معروف
عمري 24 وﻻسجلت يطلب مني مرفقات وش اسوي تكفون ؟؟
ابن الوطن
سجل بدون مرفقات
.؟؟
كيف اسجل بدون مرفقات
...
اتصلي عليهم بيرفعون لك شكوى وبعدها تسجلين بدون مرفقات ..انا نفس مشكلتك وحلوها لي
جوج
ايش الرقم الي اتصلت عليه!
ليلاس
انا موظفه في قطاع خاص وزوجي فاقد الاهليه وحساب المواطن ينزل له ولايصرف على بناته كيف اخذه منه ؟
امل رغم الالم
انا مهجوره واثبت الهجران لدى الضمان ومعي طفلان دون سن المدرسه زوجي لايصرف علي انا واطفالي اضفتهم معي كتابعين لاني انا واطفالي والدي هو من يصرف علينا ونسكن معه مع ذلك لم اتااهل ورفعت اعتراض وجاء بالرفض ولم يطلب مني مرفقات وانا لست موظفه مالاجراء الازم كي أقبل في حساب المواطن
امل رغم الالم
انا زوجي لايصرف علي انا واطفالي وانا بحكم المهجورة ولدي ما يثبت ذلك واعيش مع اهلي وسجلت أطفالي كتابعين لي وتم رفض طلبي واعتراضي انا بامس الحاجه لهذا الدعم ولست موظفه ولا عندي مصدر دخل واطفالي دون سن المدرسه ماهو المطلوب كي احصل على الدعم انا واطفالي سبق ذهبت لضمان لإثبات الهجران وتم إثبات ذلك لديهم
عادل
انامسجل في حساب المواطن وعلي سجل تجاري كيف اضيفه
ابي اعرف من اي خانه اضيفه
اميره
لوسمحت ممكن اعرف ليش خصموا من حساب المواطن
انا كنت مسجله في التامينات بعدين خرجت منها واصبحت غير مسجله ومع ذلك ينزل خصم من حساب المواطن رغم اني لست على راس العمل ولا مسجله في التامينات
بو مرايم
سلام عليكم
أنا مانزلت لي الدفعه الخامسة والسادسة يقولي حالة الدفعه بالانتظار علما أني كنت مغير حسابي البنكي مـًٍــ♡ٕٔــُـن الدفعه الثالثه
mashhoor
السلام عليكم اسعد الله صباحكم بكل خير انا اعزب الحالة الاجتماعية واللحين تزوجت اللهم لك الحمد كيف اغير من اعزب لمتزوج اجي اغيره من الموقع يقولي المعلومات غير صحيحة
فاطمه
قبلت في حساب مواطن هذاالشهرولم استلم الدفعات كامله هل تخسب لي وتصرف لي كل الدفعات
عبدالله
انا كنت تابع في الضمان الاجتماعي وعندما توظفت نقص حساب المواطن دخلت على حساب المستفيد في حساب المواطن وحذفت اسمي وعند تسجيلي كفرد مستقل كتب لي أن الهويه صاحب المدخله مسجل مسبقا
خالد الدوسري
انا لم اسجل لحد الان مايلزمني فعله
عهود
اخوي مسجلني في شركته وخلصت المده الي بينا وطلعني وزوجي دخل بيسجلني بحساب المواطن ولا وافق لان كان مسجلني اني اخذ مبلغ بس اللحين مااخذ شي كيف يقدر يضيفني اني مااخذ تكفون محتاجه ساعدوني
غير معروف
هل اذا تم ربط حسابي في حساب المواطن يعني انه بينزل لي ومتى ينزل اذا تم في نفس الشهر او الشهر القادم
الله يعز الحكومة
انا مطلقه من قبل شهرين وكنت مضافة مع زوجي في حساب المواطن ويوم جيت اسجل في حساب المواطن جاني الرد باني مسجلة مسبقا اجل ويش الحل تكفون افيدوني
سالم الجعيدي
ادخلي على خانة (حسابي) واكتبي كلمة المرور و احذفي حسابك وسوي حساب من جديد اما اذا نسيتي كلمة المرور اضغطي على ( نسيت الرمز او كلمة المرور)
وبعدها بتجيك ٤ خانات
الخانه الاول (رقم هويتك)
الخانه الثانيه ( رقم جوالك بنفس الرقم الي سجلتي فيه حساب مواطن اول مره) اذا نسيتي رقم الجوال اتصلي على خدمة العملاء وهم بيتصرفون
الخانه الثالث ( تاريخ ميلادك)
الخانه الرابعه ( تاريخ انتهاء الهويه)
وبس واتمنى انك فهمتي علي وشكراً
معاشي عشوي مطرب الشمري
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معاشي عشوي مطرب الشمري
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ام هلا
السلام عليكم
انا متزوجه هل يحق لي ان اسجل بحساب المواطن مستقله عن زوجي برغم نزل حساب المواطن لزوجي وزوجي سليم ولايوجد مرفقات استطيع ارفاقها !!
ايمان محمد
انا زوجت مواطن ولم يشملني الدعم هل يجوز اقدم كفرد مستقل او اش الخل علمن اني غير موظفه وليس لدي تامينات ولدي اطفل 7
زوز
أنا ينزلي حساب المواطن بس ابوي يبغى يسوي اعتراض ويرجعني معاه وانا ما ابغى هالشي هل ينقطع عني وارجع معاه والا لا ؟