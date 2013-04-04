اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1٬971 مشاراكات اتمنى الرد 2019/06/21 at 6:38 مساءً اتمنى الرد هل يمكن ان اسجل كا شخص مستقل بحساب المواطن للعلم عمري20 ادرس دبلوم و عايشه مع اهلي رد منيره العتيبي 2019/06/20 at 3:09 مساءً هل ينزل لي حساب المواطن اذا احضرت اثبات اني في مدينه غير المدينه اللي يسكن فيها زوجي واني في بيت مستغل وموظفه بمدينه غير مدينة زوجي رد منيره العتيبي 2019/06/16 at 12:51 مساءً انا على ذمة رجل وزوجي تعبان ومتقاعد وعنده غيري زوجتين انا الثاليه واريد حساب المواطن ينزل لي على حسابي الخاص ممكنظ رد ساره الشهراني 2019/07/04 at 3:19 مساءً انافي ديره وزوجي بديره اريد ينزل حساب المواطن بحسابي ماالحل رد عبير 2019/08/21 at 10:44 صباحًا انا وزوجي ينزل لنا الاثنين ٣٠٠ فقط وكل الي اعرفهم لكل شخص ٣٠٠ ايش السبب رد علي المطر 2020/12/10 at 1:09 صباحًا هل يعاقب الاب عندما لايعطي ابنه المسجل مبلغ حساب المواطن؟ رد غير معروف 2019/05/04 at 11:19 مساءً هل حساب المواطن ينتهي طول العمر ولا لا؟؟؟ رد ابو عبدالرحمن 2019/07/11 at 4:19 صباحًا لماذا حساب المواطن يعول على راتب زوجة الأب بحيث يضاف لراتب الأب المستحق مع غالبية ابنائه من الزوجة المطلقة ، ويصبح غير مستحق ويحرم ابنائه من الدعم ؟! ، في حين نجد ان البرنامج راعى احقية رب الأسرة دون التعويل على راتب ابنائه المستقلين. ياليت اجد تجاوب بدل الرد المعتاد ، بأن هذه سياسة البرنامج. رد حماد 2019/04/20 at 4:15 مساءً اسلام عليكم سوال لاهنتم هل صحيح يقلون من الشهر الجاي اقدر اسحب من الصرافه حساب المواطن وانا علي ايقاف خدمات وشكرنا رد عمير 2019/04/18 at 3:23 صباحًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابوي وامي مطلقين وامي متزوجه وعايش معها المهم جيت اسجل في حساب المواطن قالو مسجل مسبقا والي ابيه فلوسي وابوي من يومه ما يصرف علي ولا يعطيني حقي الحين عمري 21 ولسى ما شفت منه شي الي ابيه منه حسابي المواطن والضمان الاجتماعي لأن من جد ما قد شفت منه الا 15 ريال ?? رد علي 2019/04/12 at 2:38 صباحًا حساب مواطن مانزل هالشهر مع العلم ان الحالات موهله رد mona 2019/04/19 at 12:51 صباحًا السلام عليكم انا مطلقه وسجلت في حساب المواطن من شهرين لكن م نزل لي مع انو كل شي تمام بس يكتب لي لايوجد مدفوعات رد عبدالله السهلي 2019/09/10 at 1:33 مساءً كل شهر استلم حساب مواطن والشهر هذا ما نزل لي شي حتى الآن إيش السبب.افيدوني جزاكم الله خير رد AbdullahBanaeem 2019/04/08 at 4:46 مساءً السلام عليكم اخوي انا مسجل بحساب المواطن ونزلي اول شهر لحساب المواطن وكان في غلط فالبيانات وعدلتها ولما الحين ما نزلي شي ممكن تفيدوني لان نزلي مرا وحده بس نزلي فتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧بس وبعده ما نزل لي ولا شي والحين ماتبيني غير مؤهل رد بسام الشمالي 2019/03/24 at 2:33 صباحًا انا عسكري مستقل+ ساكن مع اخي+ عمري ٢٣.= كيف اسجل بحساب المواطن. الرجاء افادتي رد بسام الشمالي 2019/03/24 at 2:29 صباحًا السلام علبيكم. انا عسكري مستقل… و اسكن مع اخي. وعمري ٢٣ كيف يمكنني التسجيل في حساب المواطن…. ؟ افيدوني جزاكم الله خير الجزاء رد احمد 2019/03/12 at 6:18 صباحًا انا لي ثلاثه شهور ماقدرت اسحب حساب المواطن لان الهويه الوطنيه منتهيه وجمدو حسابي البنك وماقدرت اجدد الهويه لان عندي ايقاف خدمات كيف اقدر اسحب حساب المواطن افيدوني ربي يسعدكم .. رد ممدوح علي سليمان البلوي 2019/03/11 at 5:00 صباحًا ابي اعرف هل نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا رد ممدوح علي سليمان البلوي 2019/03/11 at 4:59 صباحًا ابي اعرف انه نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا رد ممدوح علي سليمان البلوي 2019/03/11 at 4:57 صباحًا كيف اعرف انه نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا رد زايد 2019/04/17 at 3:28 صباحًا انا مسجل في حساب المواطن قدلي 6شهور ولانزل لي شي رد نوال 2019/05/08 at 3:38 مساءً انا سجلت بشهر رمضان في حساب مواطن كم الفتره يلي انتظر فيها وينزل رد سعد القحطاني 2019/10/24 at 10:29 صباحًا انا عندي ايقاف خدمات وسجلت ف حساب المواطن من سنه تقريبا وابغا اعرف كم دفعه نزلت لي لاني رحت البنك ولم يصرفو لي الا اخر شهر بس… وبقية الاشهر اين تذهب رد علي ابوطالبو 2019/03/11 at 2:02 صباحًا انا زوجتي غير سعوديه ولا تملك سجل مدني وعندي اولاد منها سعودين واذا غيرة الحالة الاجتماعية يرفض على اني متزوج واذا ادخلت اعزب يقبل الرجاء منكم موفاتي في حل المشكلة رد هياء الدوسري 2019/03/11 at 1:39 صباحًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيدوني جزاكم الله خي. انا ارمله ومسجله في حساب المواطن ومعي ولدي وبنتي وكل الدفعات نزلت لي الااخر دفعه شهر مارش مانزل لي وجات حاله الدفعه تحت الاجراء ابي اعرف وش السبب عدم نزوله رد القيصر 2019/03/03 at 12:03 مساءً السلام عليكم انا كان ينزل لي ٧٠٧ ريال وفجأة نزلي ٣٠٠ ريال سويت اعتراض قالوا هذا الي تستحق مع ان راتبي لم يتجاوز ٦٠٠٠ ريال ادخلت راتبي في حاسبة المواطن وطلع المستحق ٧٠٧ ريال عملت مرة ثانيه اعتراض ولي اكثر من شهر ماجاني رد وانا متزوج وعندي طفل وساكن شقة اجار وفي شخص غير متزوج ينزل له قريب ٤٠٠ ريال وناس ضعف راتبي ينزل لهم اكثر مني ابي افهم شالسالفة رد غير معروف 2019/02/25 at 12:56 مساءً السلام وعليكم انا عندي حساب الموطين لم ينزل في شهر فيراير ممكن اعرف ليش السبب رد القيصر 2019/03/03 at 11:29 صباحًا انا كان ينزل لي ٧٠٧ ريال وفجأة نزلي ٣٠٠ ريال اعترضت قالوا هذا الي تستحق ابي افهم بس كيف راتبي ماوصل ٦٠٠٠ ريال وينزل لي كذا وانا متزوج وعندي طفلة وساكن في شقة اجار علما اني استخدمت الحاسبة حقت المواطن وطلع اني استحق ٧٠٧ اعتراضت مرة ثانيه ولي اكثر من شهر ماجاني رد وزيادة على ذالك في اشخاص راتبهم ضعف راتبي ويستلم اكثر مني وفي اشخاص غير متزوجين وكذالك يستلم قرابة ٤٠٠ ريال رد الشهري 2019/02/22 at 12:58 صباحًا سلام عليكم انا مسجل مع الوالده ومؤهل بس ما ينزل لي اذا حذفت اسمي من التابعين من عندها هل يؤثر عليها ولا لا رد بادي بردان الشمري 2019/02/20 at 7:47 مساءً السلام عليكم حساب المواطن انا مغير رقم الايبان من فتره بخصوص مشكلة صايرتلي فبنكي الاول فغيرتو لبنك ثاني وحطيت رقم ايباني الجديد وتاخر الرد ارجو منكم التحقق من احسابي وعندي استفسار اخر رد غير معروف 2019/02/12 at 12:41 صباحًا انا منفصله عن زوجي من شهر بس باقي م تم الطلاق و ابي حساب المواطن حقي ينزل لي انا ك مستقله كيف ردو عليا لو سمحتو ? رد غير معروف 2019/02/13 at 11:23 مساءً وانا مثلك ارجو الرد رد غير معروف 2019/03/06 at 3:25 مساءً ماينزل لك مواطن الا اذاتطلقتي وخلصتي العده رد غير معروف 2019/05/22 at 5:20 صباحًا طيب انا تطلقت وطلبو ارفع اعتراض ايش اختار رد غير معروف 2019/07/23 at 6:59 صباحًا روحي الضمان الاجتماعي وقولي لهم انك زوجه مهجوره وهاتي اثنين شهود بس وبكذا تسحلي بحساب المواطن علي انك زوجه مهجوره والضمان يرفعو لك انك مهجوره فعلا رد محمد 2019/10/04 at 6:49 مساءً لطلقك زوجك تقدري تقدمي رد خالد 2019/02/10 at 2:52 صباحًا انا متزوج وابي اسجل زوجتي لوحدها في حساب الموطن يعني اول شي احذفها ولا كيف رد غير معروف 2018/12/17 at 11:59 صباحًا أنا أبوي مسجل في حساب لمواطن وانا تابعه معه كيف انتقل من تابع لفرد علماً إني سجلت بس طالبني مرفقات تكفون ردوا علي رد منالوه 2018/12/23 at 9:15 مساءً اناينزل لي حساب المواطن وسجلت في التأمينات هل يقطعون عني حساب المواطن ولالا رد غير معروف 2019/01/08 at 11:26 صباحًا حطي انك ساكنه معه مو لاحالك وينزلك اذ كان عمرك 24 رد ابوخداش 2019/01/25 at 1:23 صباحًا ابو خداش انا رجل مطلق وبقي معي ابن واحد في كرت العائلة هل من حق امه الحصول على حساب المواطن له دون علمي ورضاي يذالك . واذا حصل ذلك فماالطريقة الواجب اتباعها رد غير معروف 2019/02/24 at 3:36 مساءً سيب الحرمة في حالها رد غ 2019/02/09 at 11:11 مساءً عندي واحد من اخوياي سحل ايبان مقفل في حساب المواطن ولم واح بيسحبه قالوا له حسابك مقفل المعم الأن له سنه وعليها ينزله على حسابه المقفل وما سحب منها .. السؤال : هل تبقى المبالغ في حسابه ، او في حالة عدم سحبها يتم ازالته من دعم حساب المواطن؟ ارجوا الإفادة رد ميسون 2018/12/10 at 11:53 صباحًا انا كل شهر ينزلي هذا الشهر مانزلي ليش لاني موظفه؟ رد جبريل الجيزاني 2018/12/10 at 8:07 صباحًا إذا كان في تابع متوفي ويستفيد من الدعم نظرا عدم إزالته من كرت العايله ماذا يترتب ع ذلك رد محمد ماجد الجابري 2018/11/14 at 10:45 مساءً موهل لحساب المواطن ولكن لا ينزل لم تنزل لي اي دفعه ومسجل حالة الصرف لايوجد ومسجل حالة الدفعه الحالية :لايوجد تاريخ الدفعه :2018-11-07 عدد الموهلين : 1 رقم الدفعه:12 إجمالي المبالغ المرتجعة: 0 المبلغ المدفوع : 0 سبب الرفض : لايوجد رد alinoo 2018/11/14 at 11:45 صباحًا هل سوف يتم أيقاف حساب المواطن بعد فتره معينه رد غير معروف 2018/12/02 at 8:51 مساءً انا ابوي غير مؤهل في حساب المواطن اقدر انا اجلس بالحساب لحالي؟ رد M.M 2018/12/19 at 12:46 صباحًا جربي رد اتمنى الرد 2019/06/21 at 6:24 مساءً انا بنت وعمري 20 هل يمككني تسجيل في حساب المواطن كا شخص مستقل مع العلم باني اسكن مع عائلي رد احمد حجي الشريط 2018/11/11 at 4:13 مساءً السلام عليكم انا كل مره ينزلي حساب المواطن والامور طيبه الان في نوفمبر مانزلي شي ممكن اعرف ايش المشكله وشنو السبب ؟!؟ رد HB 2019/01/25 at 6:50 صباحًا السبب بالتحديث الجديد. رد ام فهد 2018/10/14 at 2:16 مساءً الوالده من مستحقي الدعم لم تسجل في الحساب المواطن الا في الفتره الثالثه حصلت هل لها الحق بمطالبة الفترتين السابقتي رد غير معروف 2018/12/18 at 2:12 صباحًا السﻻم عليكم اخوي قدم في حساب مواطن في الشهر الثاث عشر هل يصرف له شهر واحد او يصرف له الدعم جميع اﻻشهر الفائتة رد نايف العماري 2019/02/07 at 11:00 مساءً هل تصرف لي كل الدفعات رد عبدالله الزهراني 2018/12/18 at 2:15 صباحًا قدمة في الشهر الثالث عشر هل استحق دعم اﻻشهر جميعها رد غدير 2018/10/10 at 6:42 مساءً انا طالبه جامعه لاكن بدون مكافئه وابوي يشتغل بارامكو وراتبه شبه مرتفع اقدر اسجل بحساب المواطن واكون مستقله؟ رد ← التعليقات الاقدم التعليقات الاحدث → شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
اتمنى الرد
اتمنى الرد هل يمكن ان اسجل كا شخص مستقل بحساب المواطن للعلم
عمري20 ادرس دبلوم و عايشه مع اهلي
منيره العتيبي
هل ينزل لي حساب المواطن اذا احضرت اثبات اني في مدينه غير المدينه اللي يسكن فيها زوجي واني في بيت مستغل وموظفه بمدينه غير مدينة زوجي
منيره العتيبي
انا على ذمة رجل وزوجي تعبان ومتقاعد وعنده غيري زوجتين انا الثاليه واريد حساب المواطن ينزل لي على حسابي الخاص ممكنظ
ساره الشهراني
انافي ديره وزوجي بديره اريد ينزل حساب المواطن بحسابي ماالحل
عبير
انا وزوجي ينزل لنا الاثنين ٣٠٠ فقط وكل الي اعرفهم لكل شخص ٣٠٠ ايش السبب
علي المطر
هل يعاقب الاب عندما لايعطي ابنه المسجل مبلغ حساب المواطن؟
غير معروف
هل حساب المواطن ينتهي طول العمر ولا لا؟؟؟
ابو عبدالرحمن
لماذا حساب المواطن يعول على راتب زوجة الأب بحيث يضاف لراتب الأب المستحق مع غالبية ابنائه من الزوجة المطلقة ، ويصبح غير مستحق ويحرم ابنائه من الدعم ؟! ، في حين نجد ان البرنامج راعى احقية رب الأسرة دون التعويل على راتب ابنائه المستقلين.
ياليت اجد تجاوب بدل الرد المعتاد ، بأن هذه سياسة البرنامج.
حماد
اسلام عليكم سوال لاهنتم هل صحيح يقلون من الشهر الجاي اقدر اسحب من الصرافه حساب المواطن وانا علي ايقاف خدمات وشكرنا
عمير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابوي وامي مطلقين وامي متزوجه وعايش معها المهم جيت اسجل في حساب المواطن قالو مسجل مسبقا والي ابيه فلوسي وابوي من يومه ما يصرف علي ولا يعطيني حقي الحين عمري 21 ولسى ما شفت منه شي الي ابيه منه حسابي المواطن والضمان الاجتماعي لأن من جد ما قد شفت منه الا 15 ريال ??
علي
حساب مواطن مانزل هالشهر مع العلم ان الحالات موهله
mona
السلام عليكم انا مطلقه وسجلت في حساب المواطن من شهرين لكن م نزل لي مع انو كل شي تمام بس يكتب لي لايوجد مدفوعات
عبدالله السهلي
كل شهر استلم حساب مواطن والشهر هذا ما نزل لي شي حتى الآن إيش السبب.افيدوني جزاكم الله خير
AbdullahBanaeem
السلام عليكم اخوي انا مسجل بحساب المواطن ونزلي اول شهر لحساب المواطن وكان في غلط فالبيانات وعدلتها ولما الحين ما نزلي شي ممكن تفيدوني لان نزلي مرا وحده بس نزلي فتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧بس وبعده ما نزل لي ولا شي والحين ماتبيني غير مؤهل
بسام الشمالي
انا عسكري مستقل+ ساكن مع اخي+ عمري ٢٣.= كيف اسجل بحساب المواطن. الرجاء افادتي
بسام الشمالي
السلام علبيكم. انا عسكري مستقل… و اسكن مع اخي. وعمري ٢٣ كيف يمكنني التسجيل في حساب المواطن…. ؟ افيدوني جزاكم الله خير الجزاء
احمد
انا لي ثلاثه شهور ماقدرت اسحب حساب المواطن لان الهويه الوطنيه منتهيه وجمدو حسابي البنك وماقدرت اجدد الهويه لان عندي ايقاف خدمات كيف اقدر اسحب حساب المواطن افيدوني ربي يسعدكم ..
ممدوح علي سليمان البلوي
ابي اعرف هل نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا
ممدوح علي سليمان البلوي
ابي اعرف انه نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا
ممدوح علي سليمان البلوي
كيف اعرف انه نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا
زايد
انا مسجل في حساب المواطن قدلي 6شهور ولانزل لي شي
نوال
انا سجلت بشهر رمضان في حساب مواطن كم الفتره يلي انتظر فيها وينزل
سعد القحطاني
انا عندي ايقاف خدمات وسجلت ف حساب المواطن من سنه تقريبا وابغا اعرف كم دفعه نزلت لي لاني رحت البنك ولم يصرفو لي الا اخر شهر بس… وبقية الاشهر اين تذهب
علي ابوطالبو
انا زوجتي غير سعوديه ولا تملك سجل مدني وعندي اولاد منها سعودين واذا غيرة الحالة الاجتماعية يرفض على اني متزوج واذا ادخلت اعزب يقبل الرجاء منكم موفاتي في حل المشكلة
هياء الدوسري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني جزاكم الله خي. انا ارمله ومسجله في حساب المواطن ومعي ولدي وبنتي وكل الدفعات نزلت لي الااخر دفعه شهر مارش مانزل لي وجات حاله الدفعه تحت الاجراء ابي اعرف وش السبب عدم نزوله
القيصر
السلام عليكم انا كان ينزل لي ٧٠٧ ريال وفجأة نزلي ٣٠٠ ريال سويت اعتراض قالوا هذا الي تستحق مع ان راتبي لم يتجاوز ٦٠٠٠ ريال ادخلت راتبي في حاسبة المواطن وطلع المستحق ٧٠٧ ريال عملت مرة ثانيه اعتراض ولي اكثر من شهر ماجاني رد وانا متزوج وعندي طفل وساكن شقة اجار وفي شخص غير متزوج ينزل له قريب ٤٠٠ ريال وناس ضعف راتبي ينزل لهم اكثر مني ابي افهم شالسالفة
غير معروف
السلام وعليكم انا عندي حساب الموطين لم ينزل في شهر فيراير ممكن اعرف ليش السبب
القيصر
انا كان ينزل لي ٧٠٧ ريال وفجأة نزلي ٣٠٠ ريال اعترضت قالوا هذا الي تستحق ابي افهم بس كيف راتبي ماوصل ٦٠٠٠ ريال وينزل لي كذا وانا متزوج وعندي طفلة وساكن في شقة اجار علما اني استخدمت الحاسبة حقت المواطن وطلع اني استحق ٧٠٧ اعتراضت مرة ثانيه ولي اكثر من شهر ماجاني رد وزيادة على ذالك في اشخاص راتبهم ضعف راتبي ويستلم اكثر مني وفي اشخاص غير متزوجين وكذالك يستلم قرابة ٤٠٠ ريال
الشهري
سلام عليكم انا مسجل مع الوالده ومؤهل بس ما ينزل لي اذا حذفت اسمي من التابعين من عندها هل يؤثر عليها ولا لا
بادي بردان الشمري
السلام عليكم حساب المواطن انا مغير رقم الايبان من فتره بخصوص مشكلة صايرتلي فبنكي الاول فغيرتو لبنك ثاني وحطيت رقم ايباني الجديد وتاخر الرد ارجو منكم التحقق من احسابي وعندي استفسار اخر
غير معروف
انا منفصله عن زوجي من شهر بس باقي م تم الطلاق و ابي حساب المواطن حقي ينزل لي انا ك مستقله كيف ردو عليا لو سمحتو ?
غير معروف
وانا مثلك ارجو الرد
غير معروف
ماينزل لك مواطن الا اذاتطلقتي وخلصتي العده
غير معروف
طيب انا تطلقت وطلبو ارفع اعتراض ايش اختار
غير معروف
روحي الضمان الاجتماعي وقولي لهم انك زوجه مهجوره وهاتي اثنين شهود بس وبكذا تسحلي بحساب المواطن علي انك زوجه مهجوره والضمان يرفعو لك انك مهجوره فعلا
محمد
لطلقك زوجك تقدري تقدمي
خالد
انا متزوج وابي اسجل زوجتي لوحدها في حساب الموطن يعني اول شي احذفها ولا كيف
غير معروف
أنا أبوي مسجل في حساب لمواطن
وانا تابعه معه كيف انتقل من تابع لفرد
علماً إني سجلت بس طالبني مرفقات
تكفون ردوا علي
منالوه
اناينزل لي حساب المواطن وسجلت في التأمينات هل يقطعون عني حساب المواطن ولالا
غير معروف
حطي انك ساكنه معه مو لاحالك وينزلك اذ كان عمرك 24
ابوخداش
ابو خداش
انا رجل مطلق وبقي معي ابن واحد في كرت العائلة هل من حق امه الحصول على حساب المواطن له
دون علمي ورضاي يذالك . واذا حصل ذلك فماالطريقة الواجب اتباعها
غير معروف
سيب الحرمة في حالها
غ
عندي واحد من اخوياي سحل ايبان مقفل في حساب المواطن ولم واح بيسحبه قالوا له حسابك مقفل المعم الأن له سنه وعليها ينزله على حسابه المقفل وما سحب منها .. السؤال : هل تبقى المبالغ في حسابه ، او في حالة عدم سحبها يتم ازالته من دعم حساب المواطن؟ ارجوا الإفادة
ميسون
انا كل شهر ينزلي هذا الشهر مانزلي ليش لاني موظفه؟
جبريل الجيزاني
إذا كان في تابع متوفي ويستفيد من الدعم نظرا عدم إزالته من كرت العايله ماذا يترتب ع ذلك
محمد ماجد الجابري
موهل لحساب المواطن ولكن لا ينزل لم تنزل لي اي دفعه ومسجل حالة الصرف لايوجد ومسجل حالة الدفعه الحالية :لايوجد
تاريخ الدفعه :2018-11-07
عدد الموهلين : 1
رقم الدفعه:12
إجمالي المبالغ المرتجعة: 0
المبلغ المدفوع : 0
سبب الرفض : لايوجد
alinoo
هل سوف يتم أيقاف حساب المواطن بعد فتره معينه
غير معروف
انا ابوي غير مؤهل في حساب المواطن اقدر انا اجلس بالحساب لحالي؟
M.M
جربي
اتمنى الرد
انا بنت وعمري 20
هل يمككني تسجيل في حساب المواطن كا شخص مستقل
مع العلم باني اسكن مع عائلي
احمد حجي الشريط
السلام عليكم
انا كل مره ينزلي حساب المواطن والامور طيبه الان في نوفمبر مانزلي شي ممكن اعرف ايش المشكله وشنو السبب ؟!؟
HB
السبب بالتحديث الجديد.
ام فهد
الوالده من مستحقي الدعم لم تسجل في الحساب المواطن الا في الفتره الثالثه حصلت هل لها الحق بمطالبة الفترتين السابقتي
غير معروف
السﻻم عليكم اخوي قدم في حساب مواطن في الشهر الثاث عشر هل يصرف له شهر واحد او يصرف له الدعم جميع اﻻشهر الفائتة
نايف العماري
هل تصرف لي كل الدفعات
عبدالله الزهراني
قدمة في الشهر الثالث عشر هل استحق دعم اﻻشهر جميعها
غدير
انا طالبه جامعه لاكن بدون مكافئه وابوي يشتغل بارامكو وراتبه شبه مرتفع اقدر اسجل بحساب المواطن واكون مستقله؟