 اسأل حساب المواطن | صحيفة المواطن الإلكترونية
مرخصة من وزارة الاعلام
الأحد 28 أغسطس 2022
لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج
لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج
لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج

اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

عزيزي القارئ :
‫هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن :‬

Comments 2٬133

  1. محمد العنزي says:
    منذ 3 سنوات

    عفوآ اعدل *

    رد
  2. محمد العنزي says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم انا عدلت مهنه وراتبي نزل كيف اعل الراتب بلحساب

    رد
    • عليعلي اعلي الاسمررلاسم ي says:
      منذ أسبوع واحد

      السلام عليكم
      حاولت اسجل في حساب المواطن ولكن تظهر لي رساله عزيزي المستخدم رقم الهويه مسجل مسبقا ماالحل وانا حسابي البنكي القديم ملغي وفتحت حساب اخر ماالحل عزيزي انا فرد مستقل وعاطل عن العمل ولا يوجد لدي أي دخل

      رد
  3. سمر says:
    منذ 3 سنوات

    كم ينزل لشخص المستقل في للشهر

    رد
  4. مصعب says:
    منذ 3 سنوات

    حساب المواطن كان 743 الشهر هذا نزل 473
    وانا متزوج ولدي طفل

    رد
  5. ريان says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم ليه مانزل شيء من حساب المواطن

    رد
  6. بدريه says:
    منذ 3 سنوات

    طريقة تغير رقم الجوال المسجل

    رد
  7. ياسر عمر محمد باشميل says:
    منذ 3 سنوات

    عندي إيقاف خدمات وأنا لا أستطيع أن أخذ راتبي كاملا فقط أستطيع سحب إلا نصف الراتب كيف أكتب قيمة الدخل الأسري لحساب المواطن

    رد
  8. ام محمد says:
    منذ 3 سنوات

    انا حساب المواطن ينزل ع حساب زوجي ولمن اطلبه يعطيني حقي يقول مالك حق هذا لرب الاسره هل هذا صحيح ؟! وهل اقدر اخلي حقي ينزل بحسابي
    الصراحه مفروض لكل شخص ينزل بحسابه في حريم مظلومات من ازواجهم

    رد
  9. مشاعل ناصر الحسينان says:
    منذ 3 سنوات

    انا مطلقه اضفت ولدي معي حساب المواطن قبل شهرين مانزله شيء للحين

    رد
  10. ام تميم says:
    منذ 3 سنوات

    سلام عليكم،، انا مطلقة ولدي ولد تابع لي في حساب المواطن تزوجت الان واضافني زوجي تابع له في حساب المواطن واود السؤال عن ولدي كهل يمكن ان ينزل حساب المواطن الخاص به لي وانا تابع لزوجي

    رد
  11. ام سعود says:
    منذ 3 سنوات

    انا أرمله وقدمة في حساب المواطن ومعي ابنائي المشكله حساب المواطن مانزل ل ابنائي شي بس نزل لي انا فقط فارجو منكم حل المشكله ليش حساب المواطن ماينزل لعيالي

    رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      تاكدي من صحة المرفقات اذا قبلوها او رفضوها وارجعي ارفعيها من جديد اذا تم رفضها

      رد
  12. غير معروف says:
    منذ 3 سنوات

    زوجي متغيب وليس معي مايثبت ذللك وحساب المواطن يتزل عنه

    رد
  13. رهف says:
    منذ 3 سنوات

    ابغى اسجل في حساب المواطن بس يقول لي الرقم موجود مسبقا وش اسوي بالله او كيف ازيل رقمي من حساب اللي مسجل ب رقمي !؟

    رد
    • محمد says:
      منذ 3 سنوات

      انا كنت مثل كذا لكن غيري الرقم
      وراح تضبط معك

      رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      مسجل مسبقا يعني انتي سبق وسجلتي وماكملتي التسجيل ،، سوي دخول بعدين استعادة كلمة المرور وبيطلب منك رقم الهويه ، تاريخ الميلاد ، وقم الجوال اللي سجلتي عليه ، تاريخ انتهاء الهويه ،، وبعدها بيوصلك رقم سري موقت على جوالك ، ارجعي الموقع سوي تسجيل دخول حطي رقم الهويه وكلمة المرور اللي وصلتك ع الجوال وبيفتح حسابك وبيطلبو تسوي كلمة مرور جديده

      رد
      • صفيه الزهراني says:
        منذ 3 سنوات

        انا كنت مسجله في حساب المواطن. بس سويت اضافه التابعين ..ارجومنكم الرد على سوالي ليش سرت غير مواهلة

        رد
    • عليعلي اعلي الاسمررلاسم ي says:
      منذ أسبوع واحد

      السلام عليكم
      حاولت اسجل في حساب المواطن ولكن تظهر لي رساله عزيزي المستخدم رقم الهويه مسجل مسبقا ماالحل وانا حسابي البنكي القديم ملغي وفتحت حساب اخر ماالحل عزيزي انا فرد مستقل وعاطل عن العمل ولا يوجد لدي أي دخل

      رد
  14. غير معروف says:
    منذ 3 سنوات

    اقدر استرجع فرد بعد 60 يوم ؟؟

    رد
  15. عبدالله says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي التابعين عدد خمسه والمكتوب في حساب المواطن اربعه وسويت تحديث ومازال مكتوب اربعه
    وش الحل ؟؟؟

    رد
  16. محتاج اجابه ضروري says:
    منذ 3 سنوات

    انا سعودي واستلم حساب المواطن ولدي ابناء لديهم معامله اضافه في الاحوال المدنيه لم تنتهي بعد هل استطيع ادارجهم معي في حساب المواطن رغم حاجتي الماسه للدعم المعطى من حكومتنا الرشيده افيدوني اثابكم الله

    رد
  17. المحتاج الي الله says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا سعودي ولدي ابناء لديهم معامله لدى الاحوال المدنيه لم تنتهي بعد هل استطيع ادراجهم في حساب المواطن

    رد
  18. هياء says:
    منذ 3 سنوات

    زوجي من ذوي الدخل المتوسط عدد الافراد ٥ ثنتن تحت ١٨ و زوجتين وو زوجي كم يجيه في شهر الواحد

    رد
  19. عبدالاله الشهراني says:
    منذ 3 سنوات

    هل اقدر اسجل الوالده تابع في حساب المواطن

    رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      لا تسجلها وحدها بحساب خاص فيها ويقبلونها لانها فرد مستقل ، مايدخل تابع معاك الا الزوجة والابناء

      رد
  20. غير معروف says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عيكم جميعاً, انا مسجل في حساب المواطن ومن اول ما سجلت ينزل لي الدعم. اليوم دخلت ع حسابي لقيت انو “لم يتم دراسة الأهلية بعد” و الدفعات المالية ” لا يوجد” !!!!!!!!!!!!!!!! ارجوا المساعدة

    تحياتي

    رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      سوي تحديث للطلب او اعادة تقديم اذا لقيت خيار اعادة التقديم متاح اضغط عليه

      رد
  21. غير معروف says:
    منذ 3 سنوات

    كم ينزل للمطلقه

    رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      اذا سجلتي وحدك بدون تابعين ينزل لك مثل ماينزل لاي فرد مستقل 410 رياال

      رد
    • Ma says:
      منذ 3 سنوات

      توني مسجله كم يجلس على بال ماينزل لي؟

      رد
  22. تهاني says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم ، أنا سجلت لي شهر تقريبا وما نزل مكتوب لم يتم دراسة الاهلية بعد ، والطلب مكتمل دون الحاجة للمرفقات
    ما السبب؟!

    رد
    • عريب says:
      منذ 3 سنوات

      انا مثلك كمان

      رد
      • ام مازن says:
        منذ 3 سنوات

        كنت مسجلة في حساب المواطن وبعده طلعت سجلي تجاري وتم ايقافي م حساب المواطن ولأن تم شطب السجيل التجاري كيف ارجع للتسجيل من جديد او اعتراض علي الاهليه

        رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      اذا كنتي غير متزوجه وعمرك اكبر من 24 سنه تعتبري مستحقه بدون الحاجه للمرفقات وينزل لك بعد شهر او شهرين من تاريخ التقديم

      رد
  23. احمد ابراهيم says:
    منذ 3 سنوات

    عند ماسجل يطلع لي
    عزيزي المستخدم، رقم الهوية المدخل مسجّل مسبقًا

    رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      سبق وسجلت من قبل وماكملت التسجيل ، سوي دخول بعدين نسيت كلمة المرور ، وبيطلب منك رقم الهويه ، تاريخ الميلاذ ، رقم الجوال المسجل عليه من قبل ، تاريخ انتهاء الهويه ، وبيوصلك رقم سري موقت على رقمك ، بعدها تسوي تسجيل دخول من الموقع وتحط رقم الهويه والرقم السري اللي وصلك على الجوال ، وبعدها بيطلب منك تسوي كلمة مرور جديده ..

      رد
  24. امل حكمي says:
    منذ 3 سنوات

    اي عمر يقبل حساب المواطن؟

    رد
    • سحر عبدالله says:
      منذ 3 سنوات

      السلام عليكم منذ بدأ حساب المواطن وانا استلم ٥٠٠ ريال فقط لاغير لي ولابنتي البالغة الان من العمر ١٧ سنة علما اني مطلقة ولا اخذ نفقة ولا اعمل… فمن اراجع في هذا

      رد
      • سلطان الهذلي says:
        منذ 3 سنوات

        انا مستقل وعمري عشرين هل استطيع التسجيل في حساب المواطن

        رد
        • ام روين says:
          منذ 3 سنوات

          اذا مستقل يعني عندك فاتورة كهربا باسمك او عقد ايجار باسمك تعتبر مستقل ويقبلونك ان شاء الله

          رد
    • زكيه says:
      منذ 3 سنوات

      انا كنت في فترة ملكه وكان ينزلي حساب المواطن مع زوجي وبعدها صار بيننا خلاف وماقدرت اعدل بياناتي لاني مسجله عنده وفي هالفتره طبعا انقطع عني الدعم المالي فكيف استرجعه

      رد
      • ام روين says:
        منذ 3 سنوات

        المتزوجه ماينزل لها وحدها تعتبر تابع مع زوجها وينزل الدعم على حسابه ..

        رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      24 سنه وفوق يقبل بدون شروط ، اقل من هالعمر لازم يكون مستقل بمعنى عنده مايثبت سواء عقد ايجار باسمه او فاتورة كهربا باسمه

      رد
      • ..... says:
        منذ 3 سنوات

        اناعمري 23اقدر اسجل في حساب المواطن اشتغل في سوق بس محتاجه كثير راتبي 800بس

        رد
  25. امينة says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم انا الشهر ذا ما نزلي للان الحساب ولا جتني رسال وش السبب

    رد
    • حسن says:
      منذ 3 سنوات

      السلام عليكم .. انا للان مانزلي حساب المواطن مالسبب

      رد
  26. غير معروف says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم انا للان مانزلي حساب المواطن رغم ان كل الي اعرفهم نزلهم هل له مده محدده ويتوقف قالو لي يمكن خلاص وقفوه عنك

    رد
  27. ابو قحططط . says:
    منذ 3 سنوات

    انا متزوج من قريب انا مسجل في حساب المواطن ونزلي ٥٩٠ هل اذا سجلت زوجتي مستقله وانا مستقل ينزلي ٣٩٣ وهي ٣٩٣ ولآا , مع العلم عمري ٢٢ وهي ٤٢ .

    رد
    • غير معروف says:
      منذ 3 سنوات

      عمرك 24 وزوجتك 42 !!!!

      رد
    • ام روين says:
      منذ 3 سنوات

      لا ، مايقبلو الزوجه تسجل كفرد مستقل ، يقبلوها فقط تابع مع زوجها .. حتى لو زوجها غير مستحق ماينزلها وحدها

      رد
  28. معاني says:
    منذ 3 سنوات

    كان ينزل لنا حساب موتطن امي ماتت هل ينزل لنا او يلغا

    رد
    • غير معروف says:
      منذ 3 سنوات

      حساب المواطن متى ينزلو الفلوس بعد فترت التسجيل

      رد
      • هدى says:
        منذ 3 سنوات

        انا مسجلة كفرد مستقل ومؤهله ويوجد دفعه 1 ومانزل بحسابي شيء ومافي سبب رفض ونقصوا من حساب الاسرة !!

        رد
  29. مبارك القحطاني says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم انا توني متزوج واضفت زوجتي قبل اسبوع فهل ينزل لي حساب المواطن مع الدفعه القادمه ؟

    رد
  30. بنت جازان says:
    منذ 3 سنوات

    السلام عليكم
    انا مطلقه و استلم حساب المواطن بس 300 ريال
    ليش رغم انو اللى اعرفهم 400ريال السؤال يعني لازم اكمل سنه ولا وش اسوي عشان ينزل لي 400

    رد
السابق
التالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist