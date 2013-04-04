اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1644 اترك تعليق This comment form is under antispam protection 1126 Comment threads 518 Thread replies 1 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفبشايرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٧نوفمبر لم يتم انزال لي حساب المواطن أعجبني-1لم يعجبني رد3 أيام ضيفبشايرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت على موقعي في حساب المواطن مكتوب أن ٧نوفمبر مدفوعه وفي الحقيقه ان لم يتم ايداع ٤٠٦ريال لي لشهر نوفمبر ماالحل ؟ أعجبني0لم يعجبني رد3 أيام ضيفمحمد عليكم اخذ في حساب المواطن وانا لا اعمل ولا متزوج أعجبني0لم يعجبني رد5 أيام « الصفحة السابقة 1 … 372 373 374 375 376 التالي »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٧نوفمبر لم يتم انزال لي حساب المواطن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت على موقعي في حساب المواطن مكتوب أن ٧نوفمبر مدفوعه وفي الحقيقه ان لم يتم ايداع ٤٠٦ريال لي لشهر نوفمبر ماالحل ؟
كم اخذ في حساب المواطن وانا لا اعمل ولا متزوج