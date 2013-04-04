اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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ابو سعد
ضيف
ابو سعد

سلام عليكم انا مانزلي حساب المواطن من ثلاث اشهر ليه

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16 ساعة
نور
ضيف
نور

انا تبع ابوي بحساب المواطن و توظفت وبيسجلوني تأمينات، هل ينقص من الفلوس اللي تنزل لأبوي؟

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2 أيام
فاطمه القحطاتي
ضيف
فاطمه القحطاتي

السلام عليكم كم نزل في حساب المواطن

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2 أيام
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