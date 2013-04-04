اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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الحارثي
ضيف
الحارثي

هل سوف يتم قطع حساب المواطن عن من شارك في أسهم أرامكو ام لا؟

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12 ساعة
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ابن الوطن
ضيف
ابن الوطن

هل اكتتاب أرامكو يؤثر على حساب المواطن ؟

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14 ساعة
علي
ضيف
علي

سجلت اجار بيت باسمي هل يؤثر هاذا على حساب المواطن

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19 ساعة
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