اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1656 1137 Comment threads 519 Thread replies 2 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفالحارثيهل سوف يتم قطع حساب المواطن عن من شارك في أسهم أرامكو ام لا؟ أعجبني2لم يعجبني رد12 ساعة | أعرض الرد (1) ضيفابن الوطنهل اكتتاب أرامكو يؤثر على حساب المواطن ؟ أعجبني0لم يعجبني رد14 ساعة ضيفعليسجلت اجار بيت باسمي هل يؤثر هاذا على حساب المواطن أعجبني0لم يعجبني رد19 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 377 378 379
هل سوف يتم قطع حساب المواطن عن من شارك في أسهم أرامكو ام لا؟
هل اكتتاب أرامكو يؤثر على حساب المواطن ؟
سجلت اجار بيت باسمي هل يؤثر هاذا على حساب المواطن