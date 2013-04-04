اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1659 1140 Comment threads 519 Thread replies 2 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفعبدالواحدهل الاشتراك في الموارد البشرية يؤثر على دعم حساب المواطن أعجبني0لم يعجبني رد5 ساعة ضيفعمر حريصيالسلام عليكم أنا كنت طالب والحين عسكري وطلب مني تحديث بيانات الدخل وماني عارف إذا حطيت راتبي استحق أو لا وعندي مده اقصاها 15 يوم أعجبني0لم يعجبني رد15 ساعة ضيفغديرزوجي انفصل عنه حساب المواطن بعد السجن وسجلت في الضمان هل حساب المواطن ينزل مع الضمان أعجبني0لم يعجبني رد19 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 378 379 380
هل الاشتراك في الموارد البشرية يؤثر على دعم حساب المواطن
السلام عليكم أنا كنت طالب والحين عسكري وطلب مني تحديث بيانات الدخل وماني عارف إذا حطيت راتبي استحق أو لا وعندي مده اقصاها 15 يوم
زوجي انفصل عنه حساب المواطن بعد السجن وسجلت في الضمان هل حساب المواطن ينزل مع الضمان