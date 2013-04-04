اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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عبدالواحد
ضيف
عبدالواحد

هل الاشتراك في الموارد البشرية يؤثر على دعم حساب المواطن

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5 ساعة
عمر حريصي
ضيف
عمر حريصي

السلام عليكم أنا كنت طالب والحين عسكري وطلب مني تحديث بيانات الدخل وماني عارف إذا حطيت راتبي استحق أو لا وعندي مده اقصاها 15 يوم

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15 ساعة
غدير
ضيف
غدير

زوجي انفصل عنه حساب المواطن بعد السجن وسجلت في الضمان هل حساب المواطن ينزل مع الضمان

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19 ساعة
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