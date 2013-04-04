اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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مهابنت محمد
ضيف
مهابنت محمد

هل إجباري إدراج الزوجة العاملة ضمن حساب زوجها

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7 ساعة
مهابنت محمد
ضيف
مهابنت محمد

هل تم إيقاف حساب المواطن منذ، سبعة أشهر عن احد المواطنين

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7 ساعة
زوجة مهجورة
ضيف
زوجة مهجورة

أنا زوجة مهجورة ، زوجي مسافر خارج المملكة ولا يرد على اتصالاتي ولا يعطيني نفقة. وينزل حساب المواطن على حسابه علمًا بأنه مضيفني معه. ماذا افعل؟

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9 ساعة
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