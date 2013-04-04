اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1662 1143 Comment threads 519 Thread replies 3 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفمهابنت محمدهل إجباري إدراج الزوجة العاملة ضمن حساب زوجها أعجبني0لم يعجبني رد7 ساعة ضيفمهابنت محمدهل تم إيقاف حساب المواطن منذ، سبعة أشهر عن احد المواطنين أعجبني0لم يعجبني رد7 ساعة ضيفزوجة مهجورةأنا زوجة مهجورة ، زوجي مسافر خارج المملكة ولا يرد على اتصالاتي ولا يعطيني نفقة. وينزل حساب المواطن على حسابه علمًا بأنه مضيفني معه. ماذا افعل؟ أعجبني0لم يعجبني رد9 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 379 380 381
هل إجباري إدراج الزوجة العاملة ضمن حساب زوجها
هل تم إيقاف حساب المواطن منذ، سبعة أشهر عن احد المواطنين
أنا زوجة مهجورة ، زوجي مسافر خارج المملكة ولا يرد على اتصالاتي ولا يعطيني نفقة. وينزل حساب المواطن على حسابه علمًا بأنه مضيفني معه. ماذا افعل؟