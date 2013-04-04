اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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مها الغيث
ضيف
مها الغيث

هل ينزل لي حساب المواطن وانا متزوجه

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5 ساعة
سما
ضيف
سما

هل اذا سجلت بالمواطن ينقص اللي ينزل لولي امري؟

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12 ساعة
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