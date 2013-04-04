اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1667 1148 Comment threads 519 Thread replies 3 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفنوره صديق موافيليش ينزلي اربعمية ريال وان مني موظفه أعجبني0لم يعجبني رد9 ساعة ضيفياسر الغامديانا متزوج ولدي طفله ولا اغمل وليس لدي دخل وزوجتي معلمه هل يحق لي التسجيل بحساب المواطن أعجبني0لم يعجبني رد1 يوم « الصفحة السابقة 1 … 381 382 383
ليش ينزلي اربعمية ريال وان مني موظفه
انا متزوج ولدي طفله ولا اغمل وليس لدي دخل وزوجتي معلمه هل يحق لي التسجيل بحساب المواطن