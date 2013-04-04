اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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نوره صديق موافي
ضيف
نوره صديق موافي

ليش ينزلي اربعمية ريال وان مني موظفه

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9 ساعة
ياسر الغامدي
ضيف
ياسر الغامدي

انا متزوج ولدي طفله ولا اغمل وليس لدي دخل وزوجتي معلمه هل يحق لي التسجيل بحساب المواطن

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1 يوم
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