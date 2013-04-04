اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1674 1154 Comment threads 520 Thread replies 3 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفسارهانا زوجي ليس لديه وظيفه وليس لدينا راتب ولاتنطبق عليه حساب المواطن فهل انا يحق لي ان اسجل انا وابنائي أعجبني0لم يعجبني رد1 يوم ضيفتوبااز 🎻انا مطلقه وابي ادخل حساب المواطن بس لمن اجي اقدم اعتراض يطلع لي صك ملكيه والا ايجار منزل والا فاتورت كهربا وانا ما عندي ذي كلها ايش اسوي أعجبني0لم يعجبني رد1 يوم « الصفحة السابقة 1 … 383 384 385
انا زوجي ليس لديه وظيفه وليس لدينا راتب ولاتنطبق عليه حساب المواطن فهل انا يحق لي ان اسجل انا وابنائي
انا مطلقه وابي ادخل حساب المواطن بس لمن اجي اقدم اعتراض يطلع لي صك ملكيه والا ايجار منزل والا فاتورت كهربا وانا ما عندي ذي كلها ايش اسوي