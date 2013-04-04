اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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ساره
ضيف
ساره

انا زوجي ليس لديه وظيفه وليس لدينا راتب ولاتنطبق عليه حساب المواطن فهل انا يحق لي ان اسجل انا وابنائي

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1 يوم
توبااز 🎻
ضيف
توبااز 🎻

انا مطلقه وابي ادخل حساب المواطن بس لمن اجي اقدم اعتراض يطلع لي صك ملكيه والا ايجار منزل والا فاتورت كهربا وانا ما عندي ذي كلها ايش اسوي

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1 يوم
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