اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1٬980 مشاراكات sara 2017/05/08 at 6:31 مساءً انا عاطله وعزباء ساكنه مع الاهل . هل اسجل في حساب المواطن بحساب مستقل رد مفرح التليدي 2017/05/08 at 7:37 صباحًا حساب المواطن زي الاسكان رد عبير 2017/04/26 at 11:24 صباحًا انا موضفه براتب 3000 مطلقة واعيل ثلاثة من ابنائي هل يشملني حساب مواطن او لا رد mooly 2017/04/24 at 9:19 مساءً السلام عليكم ابي اعرف ادا حساب الموطن يشمل المتزوجه العاطله عن العمل اتمنى احد يفيدني ضروري اعرف الله يسعدكم رد يحي الحارثي 2017/04/24 at 11:05 صباحًا متي ينزل حساب المواطن رد سعد 2017/04/23 at 11:09 صباحًا هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتو رد غير معروف 2017/04/23 at 11:09 صباحًا هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتو رد متقاعد مديون 2017/04/20 at 4:11 مساءً رب الاسره الذي ستوقف خدماته هل يحق له ان يضع زوجته ربه للاسره بدلا منه ويكون هو تابع حتى تستفيد الاسره اتمنى السماح لرب الاسره ان يضع زوجته رب للاسره حتى لاتنحرم الاسره من الدعم رد مبارك 2017/04/15 at 12:20 صباحًا هل انا ممقبوول فيث حساب المواطن رد مبارك 2017/04/15 at 12:18 صباحًا ابي اعرف انا مقبول ولا لا رد ام احمد 2017/04/13 at 7:33 صباحًا انا مطلقة وعندي ولد وأسكن بالأجار شقة ب 14000 ألف ريال سعودي ودخلي بس ألف ريال من الضمان الأجتماعي هل يشملني حساب المواطن علما إنني لم أسجل فيه بس جاتني رسالة نصية بتسجيل كل المستفيدين من الضمان تلقائيا , كيف أخبرهم بإنني مستأجرة شقة ؟ رد عبدالله 2017/04/10 at 2:10 مساءً ابي فلوس ضروري رد ابومحمد 2017/04/06 at 11:22 صباحًا انا سجلني في حساب المواطن شخص في محل خدمات طالب واظن المعلومات ليس كامله اسجل من جديد ولاكيف رد فو فو 2017/04/03 at 9:07 مساءً يصير حسب موطن لعند حسب مو طن ولا يمشي حا فز ولا احد يصرف عليها رد منال 2017/03/30 at 2:57 صباحًا انا كل بياناتي كامله ومو ناقص شي بس اذا جيت اسوي تقديم طلب م اقدر ايش المشكله ؟ رد علي 2017/03/29 at 11:19 صباحًا هل مستفيدي حساب المواطن للكل او المتزوج فقط رد هاشم الدربي 2017/03/28 at 12:11 مساءً انا سجلت في حساب المواطن ولم يقبل زوجتي لانها يمنيه كيف اقدر اسجلها معي رد هاشم الدربي 2017/03/28 at 12:08 مساءً انا زوجتي يمنيه هل يشملها حساب الموطن رد الفيصل بن سلمان 2017/03/24 at 8:05 مساءً السسلآم عليكم , متى يتم تسليم المرفقات ؟! رد عثمان عبدالله دابو من دولة غامبيا 2017/03/22 at 12:07 صباحًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسر عن وقت التقديم رد عثمان يوسف المساوى 2017/12/04 at 5:56 مساءً اريد ان أقدم رد زائر 2018/01/09 at 7:14 مساءً انا حسابي بالسالب في البنك الأهلي هل مقدارالدعم حساب المواطن ينحسم أم ينصرف رد اخو نورة 2018/01/19 at 5:47 صباحًا الله يرزقنا ويرزقكم واتمنى لكم حياة سعيدة .. رد مجهولة 2018/02/20 at 3:10 صباحًا اأااا رد مفرح 2017/03/18 at 9:17 مساءً كان لدي وظيفه عسكريه وتركتها وعلي قروض في البنك الأهلي هل اذا سجلت في حساب المواطن ياخذ البنك علي على اساس القرض وهل اذا غيرت حسابي في بنك آخر هل ينفعني ذالك رد غير معروف 2017/03/21 at 11:59 صباحًا نعم رد عبدالاله محمد معتوق القناوي 2017/10/26 at 9:41 مساءً اتمنا ارجع عملي بالقوات البحريه واشارك اخواني الأبطال جنودنا البواسل رد طارق الحازمي 2017/12/14 at 4:25 صباحًا وانا مثلك ياخوك رد ا 2017/12/16 at 4:16 صباحًا السلامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد غير معروف 2017/12/26 at 3:46 صباحًا انا متقاعد مستأجر ٤٢٢٥ريال تنزيل ٣٠٠ريال انا وزوجتى رد زايد 2018/01/01 at 11:40 صباحًا زايد الصالح اليامي رد غصون 2018/01/06 at 1:29 صباحًا يارب ترجع بالرجل شاب رد الحكمي 2018/01/10 at 7:55 صباحًا إنشاءالله ترجع ويعطيك الله ماتتمناهـ من فضله . وتدمع عيناك فرحا.. وكثيرون غيرگ و أمثالك يتمنون الرجوع لخدمة الوطن والملك بعدما ساءت أحوالهم وأسأل الله أن يأتي أمر سامي بإرجاع المفصولين غيابيا من عملهم والله خير الرازقين… رد اسد وأدب 2018/01/10 at 3:37 مساءً ومن مانعك (DAY) رد سعود الطفيل 2018/01/17 at 11:49 صباحًا اول شي ماسبب تركك لعمال بقوات البحريه وبامكانك تقديم اعاده لعمل وانشالله يرجعونك بتوفيق رد أروى محمد زيات 2018/02/06 at 10:44 صباحًا قدم اش منتظر أبواب الأمنيات انفتحت روح وابشر بسعدك رد غير معروف 2018/02/07 at 9:44 مساءً ايه والله صادق ????? رد خلود العامر 2018/02/07 at 9:45 مساءً ايه والله صادق ???? رد سعود الشراري 2018/02/15 at 4:48 مساءً وانا بعد مثلك اتمنى ارجع عملي بالشرطه رد ابو سافر 2017/12/13 at 1:49 صباحًا كذاب البنك مايقدر ياخذ من حساب المواطن. رد ابو فيصل 2017/12/20 at 4:21 مساءً السلام انا راتبي 50000 الف ريال كم راح ينزل ىلي رد ?️?️هام جداً 2017/12/22 at 2:56 صباحًا انا سعودية وغير متزوجة وعمري ٢٠ واعيش مع أهلي وطالبة في الجامعة وابي اسجل ف حساب مواطن سجلت ووفقت عند خطوة المرفقات وطلب مني ارفق فاتورة كهرباء خاصه بي او عقد ايجار خاص بي او صك ملكية خاصه بي وانا ماعندي هذي الحاجات…اعطوني حل ؟؟ انا ابي اتعدى خطوة المرفقات كيف؟؟؟ وشكرا لكم مقدماً.. رد يحيى 2018/01/01 at 6:08 مساءً الا ياخد رد ابراهيم الفامدي 2018/01/05 at 8:32 مساءً انا متزوج ولدي ولداين وراتبي ٣٧٧٥ ريال وزجتي ملتزمه بقرض عقاري وشخصي ولا يبقى من راتبها الا الربع منه ولم ينزل في حسابي اي مبلغ من حساب المواطن مع العلم اني موهل واستحق ارجو الافاده رد علي 2018/01/06 at 8:12 صباحًا حبيبي ماهو البنك الا ياخذه تاخذه مؤسسة النقد رد وحيد حكمي 2018/01/10 at 8:08 صباحًا بياخذه البنك في حال عليك مديونية فقط أو رصيدك عليه سالب واذا امورك في السليم ماعليك خلاف… رد ابو عبدالله 2018/01/10 at 11:59 مساءً انا ما نزلي بدل معيشة وعندي ايجار بيت والراتب ٢٨٥٠ ومانزلي بدل معيشة بحساب المواطن رد غير معروف 2018/01/21 at 10:03 صباحًا البنك موقف خدماتي ومايصرف لي حساب المواطن بنك الاهلي رد ريان المالكي 2018/01/25 at 2:27 صباحًا الحل عندي الي كاتبه انا سعوديه وغير متزوجه وعمري ٢٠ رد غير معروف 2018/02/06 at 6:51 مساءً لم يصلني,اهليه ولامبلغ رد غير معروف 2018/02/10 at 9:57 صباحًا انا نزلي مرتين والحين زوجتي توضفت وضفت راتبها في حساب المواطن هل الدفعه الثالثه بتشملني ولايعتبر تغيير للوضوح ضفتها قبل اسبوع رد عزوز 11 2018/02/11 at 12:39 صباحًا نعم م تتدخل البنوك ف القروض في حساب مواطن رد غير معروف 2018/02/14 at 3:07 صباحًا أنا سجلت وما عطوني ليش بس يا ربي. رد محمد فريح عتيق الد 2018/02/15 at 11:46 صباحًا انا غير متزوج موهل لم ينزل شي رد ابومحمد 2018/02/18 at 10:01 صباحًا والله انا نزلي حساب المواطن ورفضوا يعطوني لسبب ايقاف الخدمات والبطاقة منتهيه رد مطلق جابر بريك الثبيتي 2018/02/22 at 12:47 صباحًا سجلت في الدفعه الاولى والثانيه انا والتابعين ومؤهلين جميعا والراتب 11996،60 ولم بنزل الدعم سويت اعتراض قالو الدخل زايد قمت باحذف الهلال ثم نزل في الدفعه الثالثه / خدمة العملاء هم الي كلموني بان اضع صفر فاصل بين المبلغ والهلل هل ينزلي اثر رجعي على الدفعتين علما ان عدد الاسره 9 وشكرا رد ابو سافر 2017/12/13 at 1:49 صباحًا كذاب البنك مايقدر ياخذ من حساب المواطن. رد عبد العزيز 2017/12/20 at 3:57 صباحًا نعم يأخذ إلى البنك نضربي رد صفصف 2017/12/23 at 10:14 مساءً نفس الموضوع رد غير معروف 2017/12/24 at 2:36 صباحًا والله انه حاجز عليها رد ابراهيم الفامدي 2018/01/05 at 8:36 مساءً انا متزوج ولدي عائله مكونه من اربع اشخاص 2اولاد وزوجه وانا وراتبي ٣٧٧٥ ريال ولم ينزل في حسابي اي مبلغ من حساب المواطن مع اني موهل رد غير معروف 2018/01/06 at 8:35 مساءً انا ابي عرف كم يعطون افرد الوحد في الضمان رد غير معروف 2018/01/10 at 5:26 صباحًا كلما أدخل السجل المدني يطلعلي بيانات شخص ثاني رد علي حسن حمدي 2018/02/11 at 7:18 صباحًا هذي الدفعه الثالثه ولم يصرف لي حساب المواطن ولماذا رد غير معروف 2018/02/15 at 10:42 صباحًا انا سجلت ف حساب الموطن من اول دفعه ومانزلتلي شي وكل ما اجي ابغا اسجل يقولي انت مسجل وش الحل ! رد غزيل 2018/03/11 at 1:17 صباحًا اخوي انا ينزل كل شهر الا الشهر مانزل لي وش المشكله رد فهد ال علي 2018/05/07 at 9:03 مساءً طيب كيف استلم حساب المواطن من مصرف الراجحي اللي فيه حسابي اذا الخدمات اوقفت من فتره قريبه بسبب قضيه بيني وبين موسسه رد غير معروف 2018/05/09 at 8:30 صباحًا اكيد اخوي ولا رد عبدالكريم الشراري 2017/12/21 at 2:12 صباحًا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بضمان الجتماعي وكل سنتين اجدد كل يشملني حساب المواطن تلقائي او اسجل عند طريق الانترنت عمري ٢٣ رد غير معروف 2018/01/05 at 7:54 مساءً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت استلام من حساب المواطن382 كم بيجني زياده رد غير معروف 2018/02/09 at 11:21 مساءً انا موظف راتبي ١٥١٥٣ انا وزوجتي مانزلي اش السبب رد غير معروف 2018/02/12 at 12:18 صباحًا لازم تدخل ع حساب الموقع الرسمي لحساب المواطن وتسجل نفسك ومعلوماتك وان شاء الله تنزل لك .. لاحظ ضرورة التسجيل بنفسك وهذا الكلام من الشروط قرأتها والله ولي التوفيق رد غير معروف 2018/02/12 at 12:19 صباحًا وعليكم السلام ورحمة الله رد عكبرى 2018/02/21 at 12:51 صباحًا هل يجوز ا ضافة الموود بشهادة ميلاد رد أحمد المشاري 2018/05/23 at 9:36 صباحًا أنا مواطن ومؤهل للحصول على حساب المواطن وإلى الآن لم أستلم أي مبلغ رد غير معروف 2017/12/21 at 7:38 مساءً هلا رد عبدالرحمن الحربي 2017/12/24 at 12:12 صباحًا انا طالب جامعي عادي اسجل فحساب مواطن؟ رد غير معروف 2017/12/25 at 2:56 صباحًا ايه رد ثامر 2018/02/15 at 8:17 صباحًا انا عاطل و قدمت والله محد اعطاني وجهه و المشكله ادخل بيناتي صحيحه يقول غير صحيح? رد وعد 2018/02/26 at 5:50 مساءً انا بنت جالسه بالبيت وحساب المواطن مع اهلي ينزل ضمن الضمان ، المهم الحين كيف افصل حسابي عن حساب اهلي لان اذا مع اهلي ١٠٠ وشي واذا لحالي ٣٠٠ ينزل رد غير معروف 2017/12/29 at 11:32 مساءً فقدت جوالي الي مسجله فيه حساب المواطن كيف اغيره رد سعاد 2018/01/12 at 9:12 مساءً سهلة ي اختي اذا تعرفين رقم هويتك والرقم السري خلاص ادخلي وسوي تغير رقم الجوال وحطي رقم جوالك الجديد وبس والله رد عبدالله 2018/01/23 at 4:17 صباحًا متي دراسه الاهليه كل شهر من اي يوم افيدوني رد Abdulrahman M 2018/02/12 at 12:31 صباحًا عن طريق الايميل إذا كان مضاف.. رد خالد 2018/03/03 at 7:37 صباحًا انا عسكري وغيري متزواج أقدر اسجل ف حساب الموطن رد محمدعامربكري الاحمري 2018/03/05 at 2:53 صباحًا السلام عليكم لقدتم صرف لي الدفعه الاولي والثانيه.والثالثه.جتني رساله.انني غيرمواهل.وذلك.بسبب الحاله.الجتماعيه.وقدقمت.بتعديلهافي شهر2 مع تقديم اعتراض.اريداعرف متي سوفايتم اعادة دراست اهليتي.وشكر رد عبد الله 2017/12/30 at 1:11 صباحًا لماذا لم يشملني حساب المواطن رد هاشم 2018/01/13 at 8:00 صباحًا أنا راتبي8000وعليا دين لبنك 2800 وزوجتي راتبه 9000-وعليها دين لبنك 4800بس،حاسب،المواطن مانزلنا شئ رد ماجد العنزي 2018/01/03 at 11:10 مساءً السلام عليكم اخوي عمري 20 سنه هل يستطيع الوالد ان يسجلن معه تابع ايه او لا رد Abdulrahman M 2018/02/12 at 12:41 صباحًا يستطيع يسجلك تابع لكن الأفضل إذا كان لديك حساب بنكي سجل لحالك ينزل لك كامل أما إذا كنت مع الوالد ينزل لك 150 ..هذا والله اعلم إذا كان غير صحيح ارجو من الاخوه تصحيحي.. تأكد من الموضوع قبل كل شي . رد غير معروف 2018/02/20 at 8:28 مساءً طيب نا عندي راتب وطلب مرفقات وانا ساكن مع اهلي كيف اجيب لهم صك ا عقد اجار او فاتوره باسمي رد العنزي 2018/02/11 at 2:07 صباحًا السلام عليكم انا علي مديونيه للبنك 1650ريال وينزلي حساب المواطن 351 ريال مع عايلتي هل يسحبها البنك او لا وشكرراا رد عبد الهادي 2018/03/01 at 3:32 صباحًا انا سجلت ف حساب للمواطن. ماجاني شي. رد شقرديه 2018/02/11 at 4:00 مساءً سلام باالله ساعدوني وعطوني خبر هو اقدر استخدم صرافة اختي في حساب مواطن لان صرافتي خربت رد .$$$ 2018/02/20 at 4:20 صباحًا لالا اكيد كل شخص يستخدم الحساب البنكي فقط لانفسه رد غير معروف 2018/03/11 at 7:22 صباحًا انا لي شهرين ما نزل لي شي رد عبدالله 2017/04/10 at 2:09 مساءً ابي فلوس ضروري رد أمنه عوض باعارمه. 2017/07/27 at 10:24 صباحًا أنا سعودية ومطلقة ولس لي أبناء وقدمة في المساعدة حق الظمان منذو3 سنين تقريبا ولحدالأن ماشوف شي.أرجوكم ساعدوني وألله ظروف صعبة جدا جدا ومحتاجة هذالمساعدة وألله العالم بظروف .أنا شدكم ياوجوه الخيرأنكم تنظرون في أمري في أقرب وقت أرجوكم . رد عزوز 2017/09/03 at 10:40 صباحًا السلام عليكم رد نوال. 2017/11/01 at 12:06 صباحًا المطلقه لها راتب ثابت حوالي ٨٠٠ ريال شهري الغريب هنا لماذا منذ ثلاث سنين ولم تحصلي على شئ. رد غير معروف 2017/11/13 at 5:47 مساءً صادقه لامراء متى ينزل حساب الموطن رد غير معروف 2017/12/18 at 12:02 صباحًا انشالله رد الداعية 2017/12/18 at 2:01 مساءً تزوجي واستري نفسك يفتح الله عليك رد غير معروف 2017/12/19 at 10:00 مساءً خلاص فرجت ان شاء الله تم ايداع مبلغ 400مليون للمساعدة المقطوعة وتشمل 30 الف على قائمة الانتظار وانتي اولهم ان شاء الله رد Anwar 2017/12/20 at 5:55 مساءً اضن هنا وجد للموضوع والتعليق على فقط لا غير مش حق الشحاذة وغيره تقدرين تتقدمين للجهات المختصة ربي يفك ازمتك وازمه كل مسلم رد ابشري بل الخير 2017/12/20 at 11:30 مساءً ابشري بل الخير رد ناصر 2017/12/21 at 6:37 صباحًا معاشك ماشي يمكن احد ياخذه بدون ماتدرين، رد ام عبدالمحسن 2017/12/21 at 11:07 صباحًا روحي للضمان وسجلي مره ثانيه وجيبي كل المعلومات من تعريف للمدارس لكل ابن طالب او حتى من الروضه وصك ايجار او ملكيه واخر فاتوره اواي فاتورة كهرباء للبيت وكرت العايله وبطاقة الاحوال للي عندهم بطاقه ولاتنسين تقدمين على المقطوعه بعد والله كريم رد فانوس 2017/12/23 at 3:30 مساءً المساعده كل سنه من تاريخ تقديمك وروحي للضمان عشان تجددين التقديم والله اعلم رد ابوتركي 2017/12/29 at 4:57 مساءً يصرف لك 1050 ريال ظمان اجتماعي وفيك تشرحي ضروفك وترسليها على ايميل وزير اظمان الاجتماعي اسال الله لك الفرج وان يرزقك من حيث لا نحتسبين رد ام نوور 2018/01/03 at 5:42 مساءً ياعسل راجعيهم مدتها سنه بس وتنزل لك اشتكى ترى فيه موظفين يحبوا يساعدوا المحتاج رد غير معروف 2018/01/11 at 9:31 صباحًا كيف يعني رد غير معروف 2018/01/20 at 2:37 صباحًا السلام عليكم أنا سجلت في حساب المواطن وما جاتني رساله اش السبب رد علي 2018/02/07 at 11:54 صباحًا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يكون في عونك يا اختي وفي عون كل محتاج طيب يا اختي كيف اقدار اتصال معاك رد Abdulrahman M 2018/02/12 at 12:26 صباحًا الان تقدمي لحساب المواطن إذا كان عندك رقم حساب بنكي والشروط محققة.. بإذن الله تنزل لك . والضمان الله يسهل لك أمره. رد غير معروف 2017/12/21 at 7:56 صباحًا السلام عليكم الي سجل بحساب مواطن اليوم هل يكون مع المستحقين بشهر الجاي؟؟ رد غير معروف 2017/12/27 at 2:32 صباحًا انا ليه 3 سنوات محصلت مقط عه والله محتاجه لكن. والله حرام عليهم كذا يسون فينا رد ابو احمد 2017/12/29 at 2:58 مساءً ممكن احد يعلمني كيف ادخلعلى حسابي في حساب المواطن عشان اضيف بيانات احدالتابعين. رد غير معروف 2018/01/20 at 2:38 صباحًا السلام عليكم أنا سجلت في حساب المواطن وما جاتني رساله اش السبب رد ام عبدالله 2018/01/23 at 3:50 مساءً اول شهرنزل لي حساب المواطن ليش قطعوا عندي سياره مع السواق هلكني البنزيل اش اسوي الرجل مااعطاني معه اش اسوي رد غير معروف 2018/02/12 at 2:15 صباحًا ياخوان انا سجلت بعد الدفعه الثانيه وعايلتي وانا اربع اشخاص وما استفدت من الدفعه الاولى والثانيه ونزلي الدفعه الثالثه تقريبا اقل من 700ريال وابي اعرف كم للشخص الواحد رد غير معروف 2017/12/23 at 12:15 صباحًا عندي رد يوسف 2018/01/20 at 1:35 صباحًا ادعو ربك يرسل السماء عليكم مدرارا رد غير معروف 2017/05/31 at 11:33 صباحًا اشهد بالله انك اثول رد غير معروف 2017/10/08 at 11:01 مساءً مامعك فايده رد غير معروف 2017/12/12 at 11:01 مساءً سعوديه متزوجه من بدون ولدى ٧ اطفال هل يشملنى حساب المواطن رد زوزي 2017/12/17 at 11:32 مساءً اي نعم يشملك رد جود 2017/12/26 at 6:02 مساءً المتزوجه يشملها ولالا؟؟ لاني عبيت البيانات ولمن جيت اقدم الطلب يقول لي لا يمكن تقديم الطلب حاول في وقت لاحق رد ابومحمد 2018/02/12 at 12:54 مساءً انابطاقة الاحوال منتهيه وحساب المواطن نزلي 688 رحت البنك يقول ماتقدر تسحب لازم تحدث بياناتك ورحت مؤسسة التقاعد ورفضوا قالولازم تجدد البطاقه رد غير معروف 2018/03/07 at 2:42 صباحًا كيف اخليه ينزل على حسابي ؟ مابيه ينزل مع العيله ناقص ؟ رد بسمة امل 2017/12/22 at 1:03 صباحًا نعم يشملك حساب المواطن رد ناصر مسلم البلوي 2018/02/05 at 4:26 صباحًا استلمت الدفعه الاولى ماسلموني الثانيه رد صالح عرب 2017/12/14 at 8:09 صباحًا انشالله خير رد يحي محمد القحطاني 2017/12/15 at 2:53 مساءً انا عنتي ضمان الف ريال كم ينزل من حساب المواطن وشكران لكن رد غير معروف 2018/02/03 at 11:22 صباحًا 382ريال رد غير معروف 2018/02/28 at 6:44 صباحًا سلام عليكم انا حساب مواطن ما ينزل لي نزل اول شهرين وبعدين جاني غير م اهل وجتني علامة تعجب على السكن وعدلتها برضو يا جيني غير م.اهل رد نوره الدوسري 2017/12/18 at 3:05 مساءً انا غير موضفه وشهادتي سادس وزوجي موقوفه خدماته ومطلوب للبنك له اربع سنوات بدون وضيفه وعندي ٣ اطفال انا بي اشد الحاجه لي حساب المواطن من اجل اطفالي رد بسمة امل 2017/12/22 at 1:06 صباحًا قدمي اختي علي الضمان وعلى حساب المواطن الله يوفقك رد غير معروف 2018/02/05 at 5:54 مساءً الله يفتحها عليك يارب العالمين من جميع النواحي الطيبه رد علياء 2017/12/21 at 2:58 صباحًا لو سمحتو انا سجلت بس م عبيت الاسأله كيف احاول اعبيه بالله رد ابو عبدالعزيز العجمي 2017/12/21 at 1:20 مساءً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير أول شي دخلي قوقل وثم لما تطلع صفحة حساب المواطن اظغطي كلمة جديد وثم سجلي وثم بعدها إذا ماحصلتي على أي شي من حساب المواطن أجل سوي إعادة عشان يجي كلمة السري مرة ثانيه وعشان على طول تفتحه لك صفحتك في حساب المواطن على طول مباشرة رد غير معروف 2018/02/15 at 7:22 مساءً نيعزيزي المستفيد، بناء على بياناتك المقدمة، نفيدك باستيفائك لشروط الأهلية في حساب المواطن، وسيتم خلال الأيام القادمة موافاتك باستحقاقك للدعم من عدمه. نزلي راتب يعني انا مواهل رد لمياء 2017/12/24 at 7:47 صباحًا انا مطلقه ولدي سجل تجاري وعماله يشمل لي حساب المواطن رد غير معروف 2017/12/26 at 11:57 مساءً مايحتاج حساب رد غير معروف 2018/01/02 at 2:53 صباحًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متزوج ولكن زوجتي غير مضافة في حساب المواطن كيف أتم إضافتها رد احمد 2017/12/26 at 9:25 صباحًا بسيطه رد صمتي حكايه 2018/01/31 at 12:37 مساءً انااسجل بحساب مواطن ب50ريال تبغين مساعده رد غير معروف 2018/02/01 at 10:09 مساءً مطلقة لدي اطفال سعوديين ومعي صك احتضان هل يشملني حساب المواطن رد ابراهيم 2018/02/17 at 3:17 صباحًا انا رد غير معروف 2018/03/09 at 12:36 صباحًا عندي مشكله غير حساب المواطن. بينا مشروع ان تم لك النجاح في المهمه ماراح نختلف. اعطني طريقه لتواصل رد عبده 2017/12/21 at 4:38 صباحًا انا عدد اسرتي 7 وراتبي 9 الاف ونزلت في الحساب 434 ريال مدري ليه رد غير معروف 2018/01/25 at 3:31 صباحًا كل واحد عطيه الف وخذ انت الفين وحمد ربك رد امل 2017/12/21 at 7:58 صباحًا السلام عليكم سجلت اليوم بحساب مواطن هل اكون مستحق بشهر المقبل رد غير معروف 2017/12/24 at 11:16 صباحًا المرفق وش احط لأنهم طلبو فاتورت الكهرب او صك الملكيه و انا ما عندي شي من ذولي و ش الحل رد نور الكون 2018/04/12 at 8:41 صباحًا السلام عليكم انا نفس المشكله من اول شهر وهم يقولون حطي المرفق وماضبط معي رد سلمان 2017/12/30 at 5:59 مساءً تستحقين ياامووووله رد غير معروف 2018/01/25 at 4:18 صباحًا كل واحد عطيه الف وخذ انت الفين وحمد ربك رد غير معروف 2018/01/25 at 6:55 مساءً نعععععععم وبكل تأكيد. رد Aloonh 2017/12/22 at 2:35 مساءً انا زوجي رافض يعطيني حقي من احساب المواطن وعيالي كذالك هل اقدر اسجل لحالي ويسحبونه منه ويعطونيه ع صرافتي او ماقدر لازم هو اللي يسويهاا ؟ رد غير معروف 2017/12/26 at 2:10 مساءً انافي الضمان الاجتماعي وخدماتي موقفه ورحت للبك فرفض ان يسلموني حساب المواطن افيدوني جزاكم اللة خيرا رد غير معروف 2017/12/26 at 6:46 مساءً انا سجلت انا وزوجتي لاكن اولادي لم اسجلهم ومنزلي شي. اش الطريقه رد ام العيال 2017/12/26 at 9:22 مساءً صادقه الرجال ما يعترفو لنا بأي دخل ونحن ربات البيوت المتعلين تركنا الوظيفه وتفرغنا لبيوتنا وعيالنا. ورجالنا ماقدرونا ياليت يكون هناك تقدير من الدوله. بدينا نحس بيأس ياليت الدولة تلتفت لمطالبتنا حتى لو براتب بسيط الوحده تحفظ كرامتها رد ام القمر 2018/03/19 at 12:26 مساءً يمين الله انك صادقه ي ام العيال رد zoz 2017/12/26 at 11:55 مساءً أي سجلي كفرد مستقل رد ميدو 2018/01/03 at 8:22 مساءً انا عمري 20 يجيني حساب الموطن الوحدي رد فايقه محمد حمود دربان 2018/01/10 at 7:01 صباحًا انا سجلت فايقه محمد حمود دربان غير متزوجه طالبه حالتي سيه جداارجوا منكم الرد رد بنت الشيخ... 2018/01/08 at 12:56 صباحًا اختي الدعم لرب الأسره فقط لانها للكهرب بيرتفع 300% والماء والبنزنين ماهو ماصاريف للاهل وسالت في حساب المواطن الموظف وقالي كذا ولا تقدري تاخذيها في حسابك الا اذا مطلقه فقط واسأل الله العظيم أن يعطيكم خير ما يعطي السائلين ، وأن يجمع لكم بين صلاح الدنيا والدين ، وأن يغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.. واسأل الله انَّ يرزقني واياكم طول الصحبة وحلاوة الأخو ة ، ولذة المغفرة ، وصفاء الود ، وتجنب الزلل ،، وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل.وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رد ابوفهد 2018/01/17 at 5:53 مساءً الزوجة مع رب الاسره يسدد الكهربا والماء ويدفع زيادة ارتفاع البنزين والقيمه المضافة انتي وش بتدفعين رد غير معروف 2017/12/22 at 7:19 مساءً مااتوقع لاني انا عليه ديون وينزل راتبي 1000 ريال فقط ومع ذلك جاني دعم 600 رد غير معروف 2017/12/23 at 9:44 صباحًا هل رد محمد 2017/12/23 at 1:23 مساءً التابعين فوق 18-3 التابعين اقل من18-3 الراتب15500 كم الاستحقاق رد Salih saad 2018/02/15 at 1:08 صباحًا أحمد ربك رد سعيد ح. 2017/12/23 at 4:13 مساءً السلام عليكم. انا احد الأقدمين على حساب المواطن. من اول ما وضع البرنامج ولم ينزل لي الدعم.اريد ان اعرف ما هبة الأسباب. المواطن سعيد رد غير معروف 2018/01/16 at 8:42 مساءً تعبنا وسجلنا من البداية ونزل دفعتين مشاكلنا شي وكلمنا وحاولنا بدون فايده رد محمد علي العواجي 2018/02/12 at 2:18 مساءً تاكل عشان كده بقولك رد Salih saad 2018/02/15 at 1:10 صباحًا ارقد هههههههههههههههه رد محمد علي العواجي 2017/12/26 at 1:19 صباحًا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ……….اود ان أطرح عليكم مشكله ومن لديه أي مساعده فليوجهني أو نصحي بحل المشكله انا وأفراد عائلتي ٤ والخامسه بنت يتيمه حاصلين عليها عن طريق التأهيل الشامل قبل أن يجونا أولاد أخذناها وعمرها ٦أشهر وهو يصرف لها أعانه من التأهيل الشامل مقدارها٢٠٠٠ريال الآن جا حساب المواطن ولم تتأهل لحساب المواطن هي الوحيده اما جميع العائله متأهلين رد جديده 2017/12/30 at 7:03 صباحًا الله يجزاك خير انت وزوجتك لكم الأجر العظيم كنت أشعر بحزن لظروفي فقرات رسالتك انشرح صدري الدنيا مازالت بخير الله يجعل لكم من كل ضيق مخرجا وهذي اليتيمه عندك لك فيها اجر عظيم رد أم تركي 2018/03/07 at 12:16 مساءً راجع موسسة النقد ويعطوك فسح للبنك الي لك حساب فيه رد غير معروف 2018/01/19 at 3:38 صباحًا ممكن لان تنزللها دعم رد عوض السعدي 2017/12/26 at 3:43 صباحًا اقدر اسحب حساب المواطن عندي ايقاف خدمات رد ابو فيصل 2017/12/27 at 3:53 صباحًا رفض تعديل الراتب حساب مواطن وشو السبب رد فرج صنقور 2017/12/29 at 1:00 مساءً ايه افتح حساب في بنك الراجحي وحط رقم لا يبان حق الراجحي رد زهور 2017/12/31 at 10:22 مساءً انا عانس 55سنه متقاعده يشملني حساب المواطن رد ابوحاتم 2018/01/16 at 2:13 صباحًا نعم يشملك رد غير معروف 2018/03/11 at 6:47 صباحًا انا عاطل ابي اعرف يعطوني ولا لا رد ابو علي 2018/01/05 at 9:22 مساءً انا خدماتي واقفه وهويتي منتهيه ولا تعلم هل اقدر اسحب حساب المواطن ام لا رد علي 2018/01/06 at 8:00 صباحًا المشكله ماهي في البنك المشكله من مؤسسة النقد العربي السعودي رد ضيف الله 2018/01/06 at 10:31 مساءً مفرح انا مطلع قرض من العربي قبل عشر سنوات كنت بشركه شغال وطلع عندي عجز بالمحاسسبه وسجنوني ووقفوا خدماتي وطلعت بكفاله خسرت عملي وخدماتي موقفه مقدر اتوضف ويطالبوني بمبلغ جامد والعربي زاد الطين بله وقف خدماتي برصوا اثنين يطالبوني وقام البنك الرجحي جمد حسابي ونزل لي فيه حساب المواطن واشوفه قدامي مقدر اسحبه رفض يعطوني الله يرضى على طويل العمر ماقصر معانا. اللحين شةف البنك الراجحي رافض يعطيمي دخلت حتى على المدير ورفض رد RUBEN KHALIL 2018/01/07 at 12:06 مساءً انا متزوج من اجنبيه وعندي منها بنت واخواتي وامي ساكنيني معي في نفس البيت كيف طريقه تسجيلهم رد غير معروف 2018/01/07 at 11:52 مساءً لم تاتي لي رساله تاكيد رد فتو 2018/01/08 at 1:21 مساءً اعزاىي أنا مطلقة و أغلقت التسجيل قبل اضيف بنتي لان ماكان عندي اثبات والآن حصلت ع كرت العائلة لي ولها كيف أضيفه كإثبات في المرفقات لانو مش راضي يفتح معاية المرفق الله يسعدكم نوروني رد هادي عسيري 2018/01/20 at 8:18 صباحًا تقدرين ترسلين لي اوراقك وانا ارفقها لك لوجه الله ما اريد منك شي رد غير معروف 2018/02/12 at 10:10 مساءً كيف تقدر تضيفها لانو عندي نفس المشكله رد مبارك 2018/02/14 at 1:12 صباحًا حرميه والله والله حرميه ونفاق اجتماعي رد العنود 2018/02/14 at 4:09 مساءً كيف اضيف بنت اختي هي ارمله وسجلتها قبل الاًولاده ولان ابي ا ضيفها مايطلع لي رد a1405 2018/05/04 at 12:50 صباحًا انا سجلت تابع زوجة مهجورة بالغلط كيف اعدلها رد ابو عبدالله 2018/01/08 at 3:05 مساءً هل حساب المواطن يدفع غلاء معيشة ام لا رد القحطاني 2018/01/09 at 8:18 مساءً متى تتفكون حسباتنا ونستفيد من الدعم خدماتي موقفه في دين رد الشمالي 2018/01/31 at 3:43 مساءً سلام عليكم اخواني انا عندي استفسار قبل اتقاعد شريت سياره من احد الصالات في المنطقه الشرقيه الحين وبعد التقاعد اختلف موعد السداد هو كان مقرر في ٢٥من كل شهر وصرت اوقات ماعطيهم السؤال هل ياخذون من حساب المواطن اذا صادف صرفه بالتاريخ الهجري ٢٥ رد وحيد حكمي 2018/01/10 at 8:05 صباحًا إذا كان عليك مديونية أكيد راح يأخذوا من حسابك لانه بيكون عليك سالب واي ايداع بينسحب من حسابك. لكن اذا عندك حساب في بنك أخر سجل فيه واذا ماعندك حاول بأسرع وقت تفتح حساب جديد من أي بنك قبل ايقاف خدماتك إلحق عمرك… رد غير معروف 2018/01/10 at 9:09 مساءً السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رد عبدالرحمن 2018/01/11 at 6:39 مساءً كان لدي وظيفه عسكريه وتركتها وعلي قروض في البنك الأهلي هل اذا سجلت في حساب المواطن ياخذ البنك علي على اساس القرض وهل اذا غيرت حسابي في بنك آخر هل ينفعني ذالك رد غير معروف 2018/01/25 at 4:59 مساءً لا مايخذها انا زيك جاتني علا بنك الاهلي بس مايقدرو ياخذوها رد غير معروف 2018/01/30 at 2:42 مساءً السلام عليكم الحمد اله لقد استلمت الدعم ولكن انا لم أضيف ابني رائد نسيت والآن تم أضافه شكرًا لكم ارجو الرد رد وفاء اللحيدان 2018/02/08 at 11:30 صباحًا انا متزوجه وعندي بنت عمرها 3 سنين وزوجي عاطل عن العمل وليس لدينا دخل والبيت الي حنا فيه ايجار شقق مفروشه الله يوفقكم ساعدوووني ورب المصحف حالتي تصعب علي الكافر تكفون تكفون ساعدوني رد فاعل خير 2018/03/09 at 11:33 صباحًا الله يفرجها عليك وعلى زوجك الدولة ماقصرت عندك طريقتين اما الضمان واما حساب المواطن الا اذانتي اجنبية ….. رد خالد 2018/02/10 at 6:38 مساءً السلام عليكم ورحمة الله وبراكته اخوي انا عندي قرض ومتوقفه خدماتي لدى البنك هل استطيع اخذ حساب المواطن او البنك يخصمه ارجو الرد رد غير معروف 2018/02/11 at 9:50 صباحًا لم تنزل الدفعة الثالثة من حساب المواطن واستلمت الدفعتين السابقتين الاولى والثانية رد موسي 2018/02/11 at 1:54 مساءً لا بلعكس رد شقرديه 2018/02/11 at 3:57 مساءً سلام رد Abdulrahman M 2018/02/12 at 12:28 صباحًا لا يأخذ وليس لدية الحق بأخذ هذا الدعم أبداً وإذا اخذ منه شي اتصل بالبنك نفسه وخبراء أن هذا المبلغ من حساب المواطن وبإذن الله ترجع لك .. وإذا ما رجعت ارفع شكوى لصندوق النقد رد ابومحمد 2018/02/12 at 12:50 مساءً انابطاقة الاحوال منتهيه وعندي ايقاف خدمات نزلي 688ريال والله ورحت البنك بسحب قالي مانقدر حسابك يحتاج تنشيط لانه بطاقة الاحوال منتهيه رحت مؤسسة التقاعدقالوا مانقدرنسويلك شئ لازم تجدد بطاقة الاحوال افيدوني يااخوان اش الحل؟ رد ابومحمد 2018/02/16 at 12:21 صباحًا اياخوان ارجو الرد ع سؤالي هذا الاعنده معلومه بفيدني الله يجزاكم خير اقدر اخذه ولالا رد ام احمد 2018/02/13 at 3:33 صباحًا السلام عليكم سجلت بحساب المواطن وجاني غير مؤهل والسبب يجب اثبات الوثايق المطلوبه…. وبحثت ما شفت طالبن شي….. احد يغيدنا شو هي الوثايق رد غير معروف 2018/02/13 at 8:54 مساءً هل لامه سعوديه يقدر يقدم على حساب المواطن ولا لا ؟! رد غير معروف 2018/02/16 at 7:50 مساءً سجل حساب اخر في اَي بنك عادي رد نوون 2018/02/20 at 8:56 مساءً كانت تنزل لابوي حساب مواطن ويوم سجلت وقفت عليه ونزلت لي انا لان عمري ٢٨ وطلع له انه لازم يدخل بياناتي والراتب هل يرجع ينزل ل ومتى بعد شهر او ٣ شهور رد —- 2018/03/11 at 11:35 مساءً حساب المواطن خاص ب الشخص نفسه م اَي منشئه حكومية تقدر تسحب منه حتى لو كان قرض من راتبك الشهري يسحبوهم بس حساب المواطن م حد يتصرف فيه الا انت رد غير معروف 2018/04/16 at 10:10 صباحًا محد له حق يأخذ ريال واحد من حساب المواطن أي جهه لاحكوميه ولا غيره ادخل اليويتيب واكتب قرارات محكمة التنفيذ واسمع باذنك رئيس محكمة التنفيذ بنفسه يقول ممنوع لاي جهه تقرب من حساب المواطن رد جابر الماجوري 2017/03/16 at 11:17 مساءً متى يتم تسجيل الصكوك وكيف ذللك رد الحارثي 2017/03/19 at 12:56 مساءً هل يستمر صرف حساب المواطن أم هو مؤقت لمدة معينة رد احمد فيصل خاشقجي 2017/11/19 at 5:45 مساءً هل يتم صرف حساب المواطن في عمر معين رد نــواف الحربي 2017/12/21 at 10:56 صباحًا السلام عليكم صباح الخير انا معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة واعمل لدى شركة وبراتب 4500 وينزلي الضمان 833 هـل اقدر اسجل بحساب المواطن تكفوون افيدوني للضرووورة رد ام ياسر 2018/01/08 at 3:44 صباحًا هل سينزل هذا شهر حساب مواطن للجميع او بس الامسجلين في دفعه اولى رد غير معروف 2017/12/21 at 1:15 صباحًا يستمر 5 سنوات رد غير معروف 2017/11/27 at 12:51 مساءً ياماجوري……….وش علمك مع الصكوك رد ايلاف سعيد 2017/03/15 at 6:03 مساءً نسيت كلمة المرور وحاولت استعادتها فطلب مني رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الهوية وهي بلا تاريخ انتهاء مالحل?? رد فاعل خير 2017/05/28 at 6:58 مساءً اتصل عليهم وقت الدوام الرسمي رد غير معروف 2017/07/20 at 11:26 مساءً تعليق…له الرحمة و المفغر ه رد مي بلا كبر 2017/07/04 at 12:43 صباحًا بسيط جددي الهويه رد ابو عابد 2018/01/12 at 2:39 مساءً واذا حاولت تسجل وقال رقم الهوية مسجل من قبل وانت ما سجلت قبل اش الحل رد عيوش 2020/12/23 at 6:56 صباحًا ٠هل يصرف حساب المواطن مع الضمان الاجتماعي في نفس اليوم او كل واحد يصرف وحده رد فاعل خير 2017/12/14 at 1:34 مساءً تاريخ اللانتهاء بعد 10سنوات من تاريخ الاصدار رد غير معروف 2017/12/16 at 7:20 صباحًا كيف بدون تاريخ انتهاء الهوية كل الهويات لها تاريخ انتهاء رد غير معروف 2017/12/23 at 11:58 مساءً اذا عرفتي قوليلي رد الوفاء طبعي 2017/03/15 at 9:39 صباحًا انا موظف في القطاع الخاص راتبي الشهري 4758 ريال من ذوي الاحتياجات الخاصه طبعن ساكن مع الاهل هل يشملني حساب المواطن وكما المبلغ الذي يتم صرفه رد علي 2017/03/29 at 11:21 صباحًا هل مستفيدي حساب المواطن للكل او المتزوج فقط رد تركي الزهراني 2017/06/09 at 3:27 مساءً نعم يشملك حساب المواطن المبلغ الذي يتم صرفه على حسب المرتب حقك رد فاعل خير 2018/01/27 at 12:42 صباحًا تقدر تسجل ويصرف لك لكن كم يوصلك ماعلم رد خالد بن سلطان الريس 2017/03/14 at 9:28 صباحًا انا اسكن بيت اجار ينتهي بالتملك , هل اضع خنة الاجار ام الملك ام غير ذلك رد صباح محمد صدقه 2017/07/04 at 3:14 مساءً امتلك شقه تمليك بالتقسيط من البنك اضع خائنه الايجار او التمليك رد ام عبود 2017/10/21 at 10:50 صباحًا لو سمحت كيف طريقة اخذ شقه بالتمليك من البنك ارج الرد ضروري رد عشق البناقي 2017/12/06 at 10:14 صباحًا اتصل علي البنك رد غير معروف 2017/12/13 at 3:22 مساءً إبجار رد محمدابوفهد 2017/12/19 at 2:10 صباحًا شي اكيييييد رد عبدالرحمن 2017/12/20 at 9:42 مساءً كم سيصرف لكل شخص من حساب المواطن رد ام فيصل 2017/12/21 at 2:50 صباحًا لو سمحت ابي ادخل ع حساب المواطن بس مو راضي يفتح معي ايش اسوي مع اني مسجله رد حسن 2018/02/09 at 5:04 مساءً انامسجل في حساب المواطن ومانزلي شي عندي إيقاف خدمات هل راح ينزل رد ابراهيم السرحاني 2017/12/13 at 1:32 مساءً انا راتبي وراتب زوجتي مجموعهم يتعدل العشرين الف هل استحق حساب مواطن رد غير معروف 2017/12/18 at 3:48 مساءً حسب علمي اللي من 20الف وفوق مايشملهم حساب المواطن رد فاعل خير 2017/12/21 at 2:22 صباحًا مع نفسك رد النحوي المنجلط 2017/12/21 at 3:08 صباحًا ياخي استح رد غير معروف 2017/12/24 at 1:52 مساءً انا نزلي الخميس متى راح ينزل بعد ذالك رد ابوسكينة 2018/01/02 at 10:55 صباحًا السلام عليكم هل استطيع اضيف ابني في حساب المواطن كتابع لي وهو عمره 30 سنة اعزب ولايعمل رد غير معروف 2018/01/04 at 10:05 مساءً انا زوجي موقفه خدماته ولا سجل في حساب المواطن هل أقدار أسجل فيه انا رد فالح 2017/03/12 at 9:54 مساءً كيف اطلع على معلوماتي هل هي صحيحة ام فيها اخطاء رد ابو سلطان 2017/12/21 at 12:07 مساءً سلام عليكم الله يجزاكم خير احد يعرف لو اقدر أخذ فلوس حساب الموطن من البنك مع العلم ان عندي إيقاف خدمات من المحكمه بسبب ديون أرجو الرد الي عنده علم رد فالح 2017/03/12 at 9:52 مساءً كيف اعرف معلوماتي صحيحة ام لا رد ابومحمد 2017/04/06 at 11:20 صباحًا انا سجلني واحد في حساب المواطن محل خدمات طالب واحس انه ما استكم المعلومات رد اشواق 2018/02/03 at 10:42 مساءً انا سعودية وغير متزوجة وعمري 22 واعيش مع أهلي وطالبة في الجامعة وابي اسجل ف حساب مواطن سجلت ووفقت عند خطوة المرفقات وطلب مني ارفق فاتورة كهرباء خاصه بي او عقد ايجار خاص بي او صك ملكية خاصه بي وانا ماعندي هذي الحاجات…اعطوني حل ؟؟ انا ابي اتعدى خطوة المرفقات كيف؟؟؟ وشكرا لكم مقدماً.. رد خالد 2018/02/09 at 3:13 مساءً اختي لاتخشي على المرفقات يعني سويلها تخطي لانها مو شرط رد ام حمود 2017/03/10 at 4:20 مساءً متى ينزللللللللللللل رد تركي الزهراني 2017/06/09 at 3:29 مساءً ينزل في 1 يوليو اول دفعه رد اسيرة الماضي 2017/10/16 at 11:45 صباحًا انا في الضمان هل اقدم لهم المرفقات ام الضمان يتكفل بهذا رد حمد 2017/12/12 at 10:51 مساءً هل التسجيل تلقائي لمستفيدين الضمان رد فانوس 2017/12/23 at 3:33 مساءً الضمان يتكفل بكل شي رد غير معروف 2017/12/29 at 2:39 صباحًا وانا مثلك رد ابو اسرار 2017/07/26 at 10:12 صباحًا ماادري رد فهد 2017/12/19 at 11:12 مساءً جميع من لهم ضمان اجتماعي التسجيل يكون تلقائي مايحتاج احد يسجل رد غير معروف 2018/01/20 at 7:19 مساءً لكن عمتي مااستلمت وهي في الضمان رد منيره 2018/02/06 at 5:28 مساءً السلام عليكم . ان اتمنا اني ينضرون النساء ربات البيوت .ويكون لها مساعده لأنه تعاني الغلبيه من معاملة الزوج خاص في النفقه عليه اكثر من مشكلة الغلا صارحه المراءه مهضوم حقها بل مره وبكره تبي تسوق من المساعد الي بيساعده على المصاريف البنزين وغيره هم عليه مسئوليه وأغلب إطلاق سبب النفقه اغلب الرجال ماينفق على زوجته رد ام حمود 2017/03/10 at 4:19 مساءً متى ينزل رد م 2017/03/08 at 1:33 صباحًا الو رد عيوش 2020/12/23 at 6:57 صباحًا ٠هل يصرف حساب المواطن مع الضمان الاجتماعي في نفس اليوم او كل واحد يصرف وحده رد ← التعليقات الاقدم التعليقات الاحدث → شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
sara
انا عاطله وعزباء ساكنه مع الاهل . هل اسجل في حساب المواطن بحساب مستقل
مفرح التليدي
حساب المواطن زي الاسكان
عبير
انا موضفه براتب 3000 مطلقة واعيل ثلاثة من ابنائي هل يشملني حساب مواطن او لا
mooly
السلام عليكم ابي اعرف ادا حساب الموطن يشمل المتزوجه العاطله عن العمل اتمنى احد يفيدني ضروري اعرف الله يسعدكم
يحي الحارثي
متي ينزل حساب المواطن
سعد
هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتو
غير معروف
هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتو
متقاعد مديون
رب الاسره الذي ستوقف خدماته هل يحق له ان يضع زوجته ربه للاسره بدلا منه ويكون هو تابع حتى تستفيد الاسره اتمنى السماح لرب الاسره ان يضع زوجته رب للاسره حتى لاتنحرم الاسره من الدعم
مبارك
هل انا ممقبوول فيث حساب المواطن
مبارك
ابي اعرف انا مقبول ولا لا
ام احمد
انا مطلقة وعندي ولد وأسكن بالأجار شقة ب 14000 ألف ريال سعودي ودخلي بس ألف ريال من الضمان الأجتماعي هل يشملني حساب المواطن علما إنني لم أسجل فيه بس جاتني رسالة نصية بتسجيل كل المستفيدين من الضمان تلقائيا , كيف أخبرهم بإنني مستأجرة شقة ؟
عبدالله
ابي فلوس ضروري
ابومحمد
انا سجلني في حساب المواطن شخص في محل خدمات طالب واظن المعلومات ليس كامله اسجل من جديد ولاكيف
فو فو
يصير حسب موطن لعند حسب مو طن ولا يمشي حا فز ولا احد يصرف عليها
منال
انا كل بياناتي كامله ومو ناقص شي بس اذا جيت اسوي تقديم طلب م اقدر ايش المشكله ؟
علي
هل مستفيدي حساب المواطن للكل او المتزوج فقط
هاشم الدربي
انا سجلت في حساب المواطن ولم يقبل زوجتي لانها يمنيه كيف اقدر اسجلها معي
هاشم الدربي
انا زوجتي يمنيه هل يشملها حساب الموطن
الفيصل بن سلمان
السسلآم عليكم , متى يتم تسليم المرفقات ؟!
عثمان عبدالله دابو من دولة غامبيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسر عن وقت التقديم
عثمان يوسف المساوى
اريد ان أقدم
زائر
انا حسابي بالسالب في البنك الأهلي هل مقدارالدعم حساب المواطن ينحسم أم ينصرف
اخو نورة
الله يرزقنا ويرزقكم واتمنى لكم حياة سعيدة ..
مجهولة
اأااا
مفرح
كان لدي وظيفه عسكريه وتركتها وعلي قروض في البنك الأهلي هل اذا سجلت في حساب المواطن ياخذ البنك علي على اساس القرض وهل اذا غيرت حسابي في بنك آخر هل ينفعني ذالك
غير معروف
نعم
عبدالاله محمد معتوق القناوي
اتمنا ارجع عملي بالقوات البحريه واشارك اخواني الأبطال جنودنا البواسل
طارق الحازمي
وانا مثلك ياخوك
ا
السلامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غير معروف
انا متقاعد مستأجر ٤٢٢٥ريال تنزيل ٣٠٠ريال انا وزوجتى
زايد
زايد الصالح اليامي
غصون
يارب ترجع بالرجل شاب
الحكمي
إنشاءالله ترجع ويعطيك الله ماتتمناهـ من فضله . وتدمع عيناك فرحا..
وكثيرون غيرگ و أمثالك يتمنون الرجوع لخدمة الوطن والملك بعدما ساءت أحوالهم وأسأل الله أن يأتي أمر سامي بإرجاع المفصولين غيابيا من عملهم والله خير الرازقين…
اسد وأدب
ومن مانعك (DAY)
سعود الطفيل
اول شي ماسبب تركك لعمال بقوات البحريه وبامكانك تقديم اعاده لعمل وانشالله يرجعونك بتوفيق
أروى محمد زيات
قدم اش منتظر أبواب الأمنيات انفتحت روح وابشر بسعدك
غير معروف
ايه والله صادق
?????
خلود العامر
ايه والله صادق ????
سعود الشراري
وانا بعد مثلك اتمنى ارجع عملي بالشرطه
ابو سافر
كذاب البنك مايقدر ياخذ من حساب المواطن.
ابو فيصل
السلام انا راتبي 50000 الف ريال كم راح ينزل ىلي
?️?️هام جداً
انا سعودية وغير متزوجة وعمري ٢٠ واعيش مع أهلي وطالبة في الجامعة وابي اسجل ف حساب مواطن سجلت ووفقت عند خطوة المرفقات وطلب مني ارفق فاتورة كهرباء خاصه بي او عقد ايجار خاص بي او صك ملكية خاصه بي وانا ماعندي هذي الحاجات…اعطوني حل ؟؟ انا ابي اتعدى خطوة المرفقات كيف؟؟؟ وشكرا لكم مقدماً..
يحيى
الا ياخد
ابراهيم الفامدي
انا متزوج ولدي ولداين وراتبي ٣٧٧٥ ريال وزجتي ملتزمه بقرض عقاري وشخصي ولا يبقى من راتبها الا الربع منه ولم ينزل في حسابي اي مبلغ من حساب المواطن مع العلم اني موهل واستحق ارجو الافاده
علي
حبيبي ماهو البنك الا ياخذه تاخذه مؤسسة النقد
وحيد حكمي
بياخذه البنك في حال عليك مديونية فقط أو رصيدك عليه سالب واذا امورك في السليم ماعليك خلاف…
ابو عبدالله
انا ما نزلي بدل معيشة وعندي
ايجار بيت والراتب ٢٨٥٠ ومانزلي بدل معيشة بحساب المواطن
غير معروف
البنك موقف خدماتي ومايصرف لي حساب المواطن بنك الاهلي
ريان المالكي
الحل عندي الي كاتبه انا سعوديه وغير متزوجه وعمري ٢٠
غير معروف
لم يصلني,اهليه ولامبلغ
غير معروف
انا نزلي مرتين والحين زوجتي توضفت وضفت راتبها في حساب المواطن هل الدفعه الثالثه بتشملني ولايعتبر تغيير للوضوح ضفتها قبل اسبوع
عزوز 11
نعم م تتدخل البنوك ف القروض في حساب مواطن
غير معروف
أنا سجلت وما عطوني ليش بس يا ربي.
محمد فريح عتيق الد
انا غير متزوج موهل لم ينزل شي
ابومحمد
والله انا نزلي حساب المواطن ورفضوا يعطوني لسبب ايقاف الخدمات والبطاقة منتهيه
مطلق جابر بريك الثبيتي
سجلت في الدفعه الاولى والثانيه انا والتابعين ومؤهلين جميعا والراتب 11996،60 ولم بنزل الدعم
سويت اعتراض قالو الدخل زايد قمت باحذف الهلال ثم نزل في الدفعه الثالثه / خدمة العملاء هم الي كلموني بان اضع صفر فاصل بين المبلغ والهلل
هل ينزلي اثر رجعي على الدفعتين علما ان عدد الاسره
9 وشكرا
ابو سافر
كذاب البنك مايقدر ياخذ من حساب المواطن.
عبد العزيز
نعم يأخذ إلى البنك نضربي
صفصف
نفس الموضوع
غير معروف
والله انه حاجز عليها
ابراهيم الفامدي
انا متزوج ولدي عائله مكونه من اربع اشخاص 2اولاد وزوجه وانا وراتبي ٣٧٧٥ ريال ولم ينزل في حسابي اي مبلغ من حساب المواطن مع اني موهل
غير معروف
انا ابي عرف كم يعطون افرد الوحد في الضمان
غير معروف
كلما أدخل السجل المدني يطلعلي بيانات شخص ثاني
علي حسن حمدي
هذي الدفعه الثالثه ولم يصرف لي حساب المواطن ولماذا
غير معروف
انا سجلت ف حساب الموطن من اول دفعه ومانزلتلي شي وكل ما اجي ابغا اسجل يقولي انت مسجل وش الحل !
غزيل
اخوي انا ينزل كل شهر الا الشهر مانزل لي وش المشكله
فهد ال علي
طيب كيف استلم حساب المواطن من مصرف الراجحي اللي فيه حسابي اذا الخدمات اوقفت من فتره قريبه بسبب قضيه بيني وبين موسسه
غير معروف
اكيد اخوي ولا
عبدالكريم الشراري
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بضمان الجتماعي وكل سنتين اجدد كل يشملني حساب المواطن تلقائي او اسجل عند طريق الانترنت عمري ٢٣
غير معروف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كنت استلام من حساب المواطن382 كم بيجني زياده
غير معروف
انا موظف راتبي ١٥١٥٣ انا وزوجتي مانزلي اش السبب
غير معروف
لازم تدخل ع حساب الموقع الرسمي لحساب المواطن وتسجل نفسك ومعلوماتك وان شاء الله تنزل لك .. لاحظ ضرورة التسجيل بنفسك وهذا الكلام من الشروط قرأتها والله ولي التوفيق
غير معروف
وعليكم السلام ورحمة الله
عكبرى
هل يجوز ا ضافة الموود بشهادة ميلاد
أحمد المشاري
أنا مواطن ومؤهل للحصول على حساب المواطن وإلى الآن لم أستلم أي مبلغ
غير معروف
هلا
عبدالرحمن الحربي
انا طالب جامعي عادي اسجل فحساب مواطن؟
غير معروف
ايه
ثامر
انا عاطل و قدمت والله محد اعطاني وجهه و المشكله ادخل بيناتي صحيحه يقول غير صحيح?
وعد
انا بنت جالسه بالبيت وحساب المواطن مع اهلي ينزل ضمن الضمان ، المهم الحين كيف افصل حسابي عن حساب اهلي لان اذا مع اهلي ١٠٠ وشي واذا لحالي ٣٠٠ ينزل
غير معروف
فقدت جوالي الي مسجله فيه حساب المواطن كيف اغيره
سعاد
سهلة ي اختي اذا تعرفين رقم هويتك والرقم السري خلاص ادخلي وسوي تغير رقم الجوال وحطي رقم جوالك الجديد وبس والله
عبدالله
متي دراسه الاهليه كل شهر من اي يوم افيدوني
Abdulrahman M
عن طريق الايميل إذا كان مضاف..
خالد
انا عسكري وغيري متزواج أقدر اسجل ف حساب الموطن
محمدعامربكري الاحمري
السلام عليكم لقدتم صرف لي الدفعه الاولي والثانيه.والثالثه.جتني رساله.انني غيرمواهل.وذلك.بسبب الحاله.الجتماعيه.وقدقمت.بتعديلهافي شهر2 مع تقديم اعتراض.اريداعرف متي سوفايتم اعادة دراست اهليتي.وشكر
عبد الله
لماذا لم يشملني حساب المواطن
هاشم
أنا راتبي8000وعليا دين لبنك 2800 وزوجتي راتبه 9000-وعليها دين لبنك 4800بس،حاسب،المواطن مانزلنا شئ
ماجد العنزي
السلام عليكم اخوي عمري 20 سنه هل يستطيع الوالد ان يسجلن معه تابع ايه او لا
Abdulrahman M
يستطيع يسجلك تابع لكن الأفضل إذا كان لديك حساب بنكي سجل لحالك ينزل لك كامل أما إذا كنت مع الوالد ينزل لك 150 ..هذا والله اعلم إذا كان غير صحيح ارجو من الاخوه تصحيحي.. تأكد من الموضوع قبل كل شي .
غير معروف
طيب نا عندي راتب وطلب مرفقات وانا ساكن مع اهلي كيف اجيب لهم صك ا عقد اجار او فاتوره باسمي
العنزي
السلام عليكم
انا علي مديونيه للبنك 1650ريال
وينزلي حساب المواطن 351 ريال مع عايلتي
هل يسحبها البنك او لا وشكرراا
عبد الهادي
انا سجلت ف حساب للمواطن. ماجاني شي.
شقرديه
سلام باالله ساعدوني وعطوني خبر هو اقدر استخدم صرافة اختي في حساب مواطن لان صرافتي خربت
.$$$
لالا اكيد كل شخص يستخدم الحساب البنكي فقط لانفسه
غير معروف
انا لي شهرين ما نزل لي شي
عبدالله
ابي فلوس ضروري
أمنه عوض باعارمه.
أنا سعودية ومطلقة ولس لي أبناء وقدمة في المساعدة حق الظمان منذو3 سنين تقريبا ولحدالأن ماشوف شي.أرجوكم ساعدوني وألله ظروف صعبة جدا جدا ومحتاجة هذالمساعدة وألله العالم بظروف .أنا شدكم ياوجوه الخيرأنكم تنظرون في أمري في أقرب وقت أرجوكم .
عزوز
السلام عليكم
نوال.
المطلقه لها راتب ثابت حوالي ٨٠٠ ريال شهري الغريب هنا لماذا منذ ثلاث سنين ولم تحصلي على شئ.
غير معروف
صادقه لامراء متى ينزل حساب الموطن
غير معروف
انشالله
الداعية
تزوجي واستري نفسك يفتح الله عليك
غير معروف
خلاص فرجت ان شاء الله تم ايداع مبلغ 400مليون للمساعدة المقطوعة وتشمل 30 الف على قائمة الانتظار وانتي اولهم ان شاء الله
Anwar
اضن هنا وجد للموضوع والتعليق على فقط لا غير مش حق الشحاذة وغيره تقدرين تتقدمين للجهات المختصة ربي يفك ازمتك وازمه كل مسلم
ابشري بل الخير
ابشري بل الخير
ناصر
معاشك ماشي يمكن احد ياخذه بدون ماتدرين،
ام عبدالمحسن
روحي للضمان وسجلي مره ثانيه وجيبي كل المعلومات من تعريف للمدارس لكل ابن طالب او حتى من الروضه وصك ايجار او ملكيه واخر فاتوره اواي فاتورة كهرباء للبيت وكرت العايله وبطاقة الاحوال للي عندهم بطاقه ولاتنسين تقدمين على المقطوعه بعد والله كريم
فانوس
المساعده كل سنه من تاريخ تقديمك وروحي للضمان عشان تجددين التقديم والله اعلم
ابوتركي
يصرف لك 1050 ريال ظمان اجتماعي وفيك تشرحي ضروفك وترسليها على ايميل وزير اظمان الاجتماعي اسال الله لك الفرج وان يرزقك من حيث لا نحتسبين
ام نوور
ياعسل راجعيهم مدتها سنه بس وتنزل لك اشتكى ترى فيه موظفين يحبوا يساعدوا المحتاج
غير معروف
كيف يعني
غير معروف
السلام عليكم أنا سجلت في حساب المواطن وما جاتني رساله اش السبب
علي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله يكون في عونك يا اختي وفي عون كل محتاج طيب يا اختي كيف اقدار اتصال معاك
Abdulrahman M
الان تقدمي لحساب المواطن إذا كان عندك رقم حساب بنكي والشروط محققة.. بإذن الله تنزل لك .
والضمان الله يسهل لك أمره.
غير معروف
السلام عليكم
الي سجل بحساب مواطن اليوم هل يكون مع المستحقين بشهر الجاي؟؟
غير معروف
انا ليه 3 سنوات محصلت مقط عه والله محتاجه لكن. والله حرام عليهم كذا يسون فينا
ابو احمد
ممكن احد يعلمني كيف ادخلعلى حسابي في حساب المواطن عشان اضيف بيانات احدالتابعين.
غير معروف
السلام عليكم أنا سجلت في حساب المواطن وما جاتني رساله اش السبب
ام عبدالله
اول شهرنزل لي حساب المواطن ليش قطعوا عندي سياره مع السواق هلكني البنزيل اش اسوي الرجل مااعطاني معه اش اسوي
غير معروف
ياخوان انا سجلت بعد الدفعه الثانيه وعايلتي وانا اربع اشخاص وما استفدت من الدفعه الاولى والثانيه ونزلي الدفعه الثالثه تقريبا اقل من 700ريال وابي اعرف كم للشخص الواحد
غير معروف
عندي
يوسف
ادعو ربك يرسل السماء عليكم مدرارا
غير معروف
اشهد بالله انك اثول
غير معروف
مامعك فايده
غير معروف
سعوديه متزوجه من بدون ولدى ٧ اطفال هل يشملنى حساب المواطن
زوزي
اي نعم يشملك
جود
المتزوجه يشملها ولالا؟؟ لاني عبيت البيانات ولمن جيت اقدم الطلب يقول لي لا يمكن تقديم الطلب حاول في وقت لاحق
ابومحمد
انابطاقة الاحوال منتهيه وحساب المواطن نزلي 688 رحت البنك يقول ماتقدر تسحب لازم تحدث بياناتك
ورحت مؤسسة التقاعد ورفضوا قالولازم تجدد البطاقه
غير معروف
كيف اخليه ينزل على حسابي ؟ مابيه ينزل مع العيله ناقص ؟
بسمة امل
نعم يشملك حساب المواطن
ناصر مسلم البلوي
استلمت الدفعه الاولى ماسلموني الثانيه
صالح عرب
انشالله خير
يحي محمد القحطاني
انا عنتي ضمان الف ريال كم ينزل من حساب المواطن وشكران لكن
غير معروف
382ريال
غير معروف
سلام عليكم انا حساب مواطن ما ينزل لي نزل اول شهرين وبعدين جاني غير م اهل وجتني علامة تعجب على السكن وعدلتها برضو يا جيني غير م.اهل
نوره الدوسري
انا غير موضفه وشهادتي سادس وزوجي موقوفه خدماته ومطلوب للبنك له اربع سنوات بدون وضيفه وعندي ٣ اطفال انا بي اشد الحاجه لي حساب المواطن من اجل اطفالي
بسمة امل
قدمي اختي علي الضمان وعلى حساب المواطن
الله يوفقك
غير معروف
الله يفتحها عليك يارب العالمين من جميع النواحي الطيبه
علياء
لو سمحتو انا سجلت بس م عبيت الاسأله كيف احاول اعبيه بالله
ابو عبدالعزيز العجمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير
أول شي دخلي قوقل وثم لما تطلع صفحة حساب المواطن اظغطي كلمة جديد وثم سجلي وثم بعدها إذا ماحصلتي على أي شي من حساب المواطن أجل سوي إعادة عشان يجي كلمة السري مرة ثانيه وعشان على طول تفتحه لك صفحتك في حساب المواطن على طول مباشرة
غير معروف
نيعزيزي المستفيد،
بناء على بياناتك المقدمة، نفيدك باستيفائك لشروط الأهلية في حساب المواطن، وسيتم خلال الأيام القادمة موافاتك باستحقاقك للدعم من عدمه. نزلي راتب يعني انا مواهل
لمياء
انا مطلقه ولدي سجل تجاري وعماله يشمل لي حساب المواطن
غير معروف
مايحتاج حساب
غير معروف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا متزوج ولكن زوجتي غير مضافة في حساب المواطن كيف أتم إضافتها
احمد
بسيطه
صمتي حكايه
انااسجل بحساب مواطن ب50ريال تبغين مساعده
غير معروف
مطلقة لدي اطفال سعوديين ومعي صك احتضان هل يشملني حساب المواطن
ابراهيم
انا
غير معروف
عندي مشكله غير حساب المواطن. بينا مشروع ان تم لك النجاح في المهمه ماراح نختلف. اعطني طريقه لتواصل
عبده
انا عدد اسرتي 7 وراتبي 9 الاف ونزلت في الحساب 434 ريال مدري ليه
غير معروف
كل واحد عطيه الف وخذ انت الفين وحمد ربك
امل
السلام عليكم
سجلت اليوم بحساب مواطن هل اكون مستحق بشهر المقبل
غير معروف
المرفق وش احط لأنهم طلبو فاتورت الكهرب او صك الملكيه
و انا ما عندي شي من ذولي و ش الحل
نور الكون
السلام عليكم انا نفس المشكله من اول شهر وهم يقولون حطي المرفق وماضبط معي
سلمان
تستحقين ياامووووله
غير معروف
كل واحد عطيه الف وخذ انت الفين وحمد ربك
غير معروف
نعععععععم وبكل تأكيد.
Aloonh
انا زوجي رافض يعطيني حقي من احساب المواطن وعيالي كذالك هل اقدر اسجل لحالي ويسحبونه منه ويعطونيه ع صرافتي او ماقدر لازم هو اللي يسويهاا ؟
غير معروف
انافي الضمان الاجتماعي وخدماتي موقفه ورحت للبك فرفض ان يسلموني حساب المواطن افيدوني جزاكم اللة خيرا
غير معروف
انا سجلت انا وزوجتي لاكن اولادي لم اسجلهم
ومنزلي شي.
اش الطريقه
ام العيال
صادقه الرجال ما يعترفو لنا بأي دخل ونحن ربات البيوت المتعلين تركنا الوظيفه وتفرغنا لبيوتنا وعيالنا. ورجالنا ماقدرونا ياليت يكون هناك تقدير من الدوله. بدينا نحس بيأس ياليت الدولة تلتفت لمطالبتنا حتى لو براتب بسيط الوحده تحفظ كرامتها
ام القمر
يمين الله انك صادقه ي ام العيال
zoz
أي سجلي كفرد مستقل
ميدو
انا عمري 20 يجيني حساب الموطن الوحدي
فايقه محمد حمود دربان
انا سجلت فايقه محمد حمود دربان غير متزوجه طالبه حالتي سيه جداارجوا منكم الرد
بنت الشيخ...
اختي الدعم لرب الأسره فقط لانها للكهرب بيرتفع 300% والماء والبنزنين ماهو ماصاريف للاهل وسالت في حساب المواطن الموظف وقالي كذا ولا تقدري تاخذيها في حسابك الا اذا مطلقه فقط
واسأل الله العظيم أن يعطيكم خير ما يعطي السائلين ، وأن يجمع لكم بين صلاح الدنيا والدين ، وأن يغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين..
واسأل الله انَّ يرزقني واياكم طول الصحبة وحلاوة الأخو ة ، ولذة المغفرة ، وصفاء الود ، وتجنب الزلل ،، وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل.وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ابوفهد
الزوجة مع رب الاسره يسدد الكهربا والماء ويدفع زيادة ارتفاع البنزين والقيمه المضافة انتي وش بتدفعين
غير معروف
مااتوقع لاني انا عليه ديون وينزل راتبي 1000 ريال فقط ومع ذلك جاني دعم 600
غير معروف
هل
محمد
التابعين فوق 18-3
التابعين اقل من18-3
الراتب15500
كم الاستحقاق
Salih saad
أحمد ربك
سعيد ح.
السلام عليكم. انا احد الأقدمين على حساب المواطن. من اول ما وضع البرنامج ولم ينزل لي الدعم.اريد ان اعرف ما هبة الأسباب. المواطن سعيد
غير معروف
تعبنا وسجلنا من البداية ونزل دفعتين مشاكلنا شي وكلمنا وحاولنا بدون فايده
محمد علي العواجي
تاكل عشان كده بقولك
Salih saad
ارقد
هههههههههههههههه
محمد علي العواجي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ……….اود ان أطرح عليكم مشكله ومن لديه أي مساعده فليوجهني أو نصحي بحل المشكله انا وأفراد عائلتي ٤ والخامسه بنت يتيمه حاصلين عليها عن طريق التأهيل الشامل قبل أن يجونا أولاد أخذناها وعمرها ٦أشهر وهو يصرف لها أعانه من التأهيل الشامل مقدارها٢٠٠٠ريال الآن جا حساب المواطن ولم تتأهل لحساب المواطن هي الوحيده اما جميع العائله متأهلين
جديده
الله يجزاك خير انت وزوجتك لكم الأجر العظيم كنت أشعر بحزن لظروفي فقرات رسالتك انشرح صدري الدنيا مازالت بخير الله يجعل لكم من كل ضيق مخرجا وهذي اليتيمه عندك لك فيها اجر عظيم
أم تركي
راجع موسسة النقد ويعطوك فسح للبنك الي لك حساب فيه
غير معروف
ممكن لان تنزللها دعم
عوض السعدي
اقدر اسحب حساب المواطن عندي ايقاف خدمات
ابو فيصل
رفض تعديل الراتب حساب مواطن وشو السبب
فرج صنقور
ايه افتح حساب في بنك الراجحي وحط رقم لا يبان حق الراجحي
زهور
انا عانس 55سنه متقاعده يشملني حساب المواطن
ابوحاتم
نعم يشملك
غير معروف
انا عاطل ابي اعرف يعطوني ولا لا
ابو علي
انا خدماتي واقفه وهويتي منتهيه ولا تعلم هل اقدر اسحب حساب المواطن ام لا
علي
المشكله ماهي في البنك المشكله من مؤسسة النقد العربي السعودي
ضيف الله
مفرح انا مطلع قرض من العربي قبل عشر سنوات كنت بشركه شغال وطلع عندي عجز بالمحاسسبه وسجنوني ووقفوا خدماتي وطلعت بكفاله خسرت عملي وخدماتي موقفه مقدر اتوضف ويطالبوني بمبلغ جامد والعربي زاد الطين بله وقف خدماتي برصوا اثنين يطالبوني وقام البنك الرجحي جمد حسابي ونزل لي فيه حساب المواطن واشوفه قدامي مقدر اسحبه رفض يعطوني الله يرضى على طويل العمر ماقصر معانا. اللحين شةف البنك الراجحي رافض يعطيمي دخلت حتى على المدير ورفض
RUBEN KHALIL
انا متزوج من اجنبيه وعندي منها بنت واخواتي وامي ساكنيني معي في نفس البيت كيف طريقه تسجيلهم
غير معروف
لم تاتي لي رساله تاكيد
فتو
اعزاىي أنا مطلقة و أغلقت التسجيل قبل اضيف بنتي لان ماكان عندي اثبات والآن حصلت ع كرت العائلة لي ولها كيف أضيفه كإثبات في المرفقات لانو مش راضي يفتح معاية المرفق الله يسعدكم نوروني
هادي عسيري
تقدرين ترسلين لي اوراقك وانا ارفقها لك لوجه الله ما اريد منك شي
غير معروف
كيف تقدر تضيفها لانو عندي نفس المشكله
مبارك
حرميه والله والله حرميه ونفاق اجتماعي
العنود
كيف اضيف بنت اختي هي ارمله وسجلتها قبل الاًولاده ولان ابي ا ضيفها مايطلع لي
a1405
انا سجلت تابع زوجة مهجورة بالغلط كيف اعدلها
ابو عبدالله
هل حساب المواطن يدفع غلاء معيشة ام لا
القحطاني
متى تتفكون حسباتنا ونستفيد من الدعم خدماتي موقفه في دين
الشمالي
سلام عليكم اخواني انا عندي استفسار قبل اتقاعد شريت سياره من احد الصالات في المنطقه الشرقيه الحين وبعد التقاعد اختلف موعد السداد هو كان مقرر في ٢٥من كل شهر وصرت اوقات ماعطيهم السؤال هل ياخذون من حساب المواطن اذا صادف صرفه بالتاريخ الهجري ٢٥
وحيد حكمي
إذا كان عليك مديونية أكيد راح يأخذوا من حسابك لانه بيكون عليك سالب واي ايداع بينسحب من حسابك.
لكن اذا عندك حساب في بنك أخر سجل فيه واذا ماعندك حاول بأسرع وقت تفتح حساب جديد من أي بنك قبل ايقاف خدماتك إلحق عمرك…
غير معروف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عبدالرحمن
كان لدي وظيفه عسكريه وتركتها وعلي قروض في البنك الأهلي هل اذا سجلت في حساب المواطن ياخذ البنك علي على اساس القرض وهل اذا غيرت حسابي في بنك آخر هل ينفعني ذالك
غير معروف
لا مايخذها انا زيك جاتني علا بنك الاهلي بس مايقدرو ياخذوها
غير معروف
السلام عليكم الحمد اله لقد استلمت الدعم ولكن انا لم أضيف ابني رائد
نسيت والآن تم أضافه
شكرًا لكم
ارجو الرد
وفاء اللحيدان
انا متزوجه وعندي بنت عمرها 3 سنين وزوجي عاطل عن العمل
وليس لدينا دخل والبيت الي حنا فيه ايجار شقق مفروشه الله يوفقكم ساعدوووني ورب المصحف حالتي تصعب علي الكافر تكفون تكفون ساعدوني
فاعل خير
الله يفرجها عليك وعلى زوجك الدولة ماقصرت عندك طريقتين اما الضمان واما حساب المواطن الا اذانتي اجنبية …..
خالد
السلام عليكم ورحمة الله وبراكته
اخوي انا عندي قرض ومتوقفه خدماتي لدى البنك هل استطيع اخذ حساب المواطن او البنك يخصمه
ارجو الرد
غير معروف
لم تنزل الدفعة الثالثة من حساب المواطن واستلمت الدفعتين السابقتين الاولى والثانية
موسي
لا بلعكس
شقرديه
سلام
Abdulrahman M
لا يأخذ وليس لدية الحق بأخذ هذا الدعم أبداً وإذا اخذ منه شي اتصل بالبنك نفسه وخبراء أن هذا المبلغ من حساب المواطن وبإذن الله ترجع لك .. وإذا ما رجعت ارفع شكوى لصندوق النقد
ابومحمد
انابطاقة الاحوال منتهيه وعندي ايقاف خدمات نزلي 688ريال والله ورحت البنك بسحب قالي مانقدر حسابك يحتاج تنشيط لانه بطاقة الاحوال منتهيه رحت مؤسسة التقاعدقالوا مانقدرنسويلك شئ لازم تجدد بطاقة الاحوال
افيدوني يااخوان اش الحل؟
ابومحمد
اياخوان ارجو الرد ع سؤالي هذا الاعنده معلومه بفيدني الله يجزاكم خير اقدر اخذه ولالا
ام احمد
السلام عليكم
سجلت بحساب المواطن وجاني غير مؤهل والسبب يجب اثبات الوثايق المطلوبه….
وبحثت ما شفت طالبن شي…..
احد يغيدنا شو هي الوثايق
غير معروف
هل لامه سعوديه يقدر يقدم على حساب المواطن ولا لا ؟!
غير معروف
سجل حساب اخر في اَي بنك عادي
نوون
كانت تنزل لابوي حساب مواطن ويوم سجلت وقفت عليه ونزلت لي انا لان عمري ٢٨ وطلع له انه لازم يدخل بياناتي والراتب هل يرجع ينزل ل ومتى بعد شهر او ٣ شهور
—-
حساب المواطن خاص ب الشخص نفسه م اَي منشئه حكومية تقدر تسحب منه حتى لو كان قرض من راتبك الشهري يسحبوهم بس حساب المواطن م حد يتصرف فيه الا انت
غير معروف
محد له حق يأخذ ريال واحد من حساب المواطن أي جهه لاحكوميه ولا غيره ادخل اليويتيب واكتب قرارات محكمة التنفيذ واسمع باذنك رئيس محكمة التنفيذ بنفسه يقول ممنوع لاي جهه تقرب من حساب المواطن
جابر الماجوري
متى يتم تسجيل الصكوك وكيف ذللك
الحارثي
هل يستمر صرف حساب المواطن أم هو مؤقت لمدة معينة
احمد فيصل خاشقجي
هل يتم صرف حساب المواطن في عمر معين
نــواف الحربي
السلام عليكم
صباح الخير
انا معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة
واعمل لدى شركة وبراتب 4500 وينزلي الضمان 833
هـل اقدر اسجل بحساب المواطن
تكفوون افيدوني للضرووورة
ام ياسر
هل سينزل هذا شهر حساب مواطن للجميع او بس الامسجلين في دفعه اولى
غير معروف
يستمر 5 سنوات
غير معروف
ياماجوري……….وش علمك مع الصكوك
ايلاف سعيد
نسيت كلمة المرور وحاولت استعادتها فطلب مني رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الهوية وهي بلا تاريخ انتهاء مالحل??
فاعل خير
اتصل عليهم وقت الدوام الرسمي
غير معروف
تعليق…له الرحمة و المفغر ه
مي بلا كبر
بسيط جددي الهويه
ابو عابد
واذا حاولت تسجل وقال رقم الهوية مسجل من قبل وانت ما سجلت قبل اش الحل
عيوش
٠هل يصرف حساب المواطن مع الضمان الاجتماعي في نفس اليوم او كل واحد يصرف وحده
فاعل خير
تاريخ اللانتهاء بعد 10سنوات من تاريخ الاصدار
غير معروف
كيف بدون تاريخ انتهاء الهوية كل الهويات لها تاريخ انتهاء
غير معروف
اذا عرفتي قوليلي
الوفاء طبعي
انا موظف في القطاع الخاص راتبي الشهري 4758 ريال من ذوي الاحتياجات الخاصه طبعن ساكن مع الاهل هل يشملني حساب المواطن وكما المبلغ الذي يتم صرفه
علي
هل مستفيدي حساب المواطن للكل او المتزوج فقط
تركي الزهراني
نعم يشملك حساب المواطن المبلغ الذي يتم صرفه على حسب المرتب حقك
فاعل خير
تقدر تسجل ويصرف لك لكن كم يوصلك ماعلم
خالد بن سلطان الريس
انا اسكن بيت اجار ينتهي بالتملك , هل اضع خنة الاجار ام الملك ام غير ذلك
صباح محمد صدقه
امتلك شقه تمليك بالتقسيط من البنك اضع خائنه الايجار او التمليك
ام عبود
لو سمحت كيف طريقة اخذ شقه بالتمليك من البنك ارج الرد ضروري
عشق البناقي
اتصل علي البنك
غير معروف
إبجار
محمدابوفهد
شي اكيييييد
عبدالرحمن
كم سيصرف لكل شخص من حساب المواطن
ام فيصل
لو سمحت ابي ادخل ع حساب المواطن بس مو راضي يفتح معي ايش اسوي مع اني مسجله
حسن
انامسجل في حساب المواطن ومانزلي شي عندي إيقاف خدمات هل راح ينزل
ابراهيم السرحاني
انا راتبي وراتب زوجتي مجموعهم يتعدل العشرين الف هل استحق حساب مواطن
غير معروف
حسب علمي اللي من 20الف وفوق مايشملهم حساب المواطن
فاعل خير
مع نفسك
النحوي المنجلط
ياخي استح
غير معروف
انا نزلي الخميس متى راح ينزل بعد ذالك
ابوسكينة
السلام عليكم هل استطيع اضيف ابني في حساب المواطن كتابع لي وهو عمره 30 سنة اعزب ولايعمل
غير معروف
انا زوجي موقفه خدماته ولا سجل في حساب المواطن هل أقدار أسجل فيه انا
فالح
كيف اطلع على معلوماتي هل هي صحيحة ام فيها اخطاء
ابو سلطان
سلام عليكم الله يجزاكم خير احد يعرف لو اقدر أخذ فلوس حساب الموطن من البنك مع العلم ان عندي إيقاف خدمات من المحكمه بسبب ديون أرجو الرد الي عنده علم
فالح
كيف اعرف معلوماتي صحيحة ام لا
ابومحمد
انا سجلني واحد في حساب المواطن محل خدمات طالب واحس انه ما استكم المعلومات
اشواق
انا سعودية وغير متزوجة وعمري 22 واعيش مع أهلي وطالبة في الجامعة وابي اسجل ف حساب مواطن سجلت ووفقت عند خطوة المرفقات وطلب مني ارفق فاتورة كهرباء خاصه بي او عقد ايجار خاص بي او صك ملكية خاصه بي وانا ماعندي هذي الحاجات…اعطوني حل ؟؟ انا ابي اتعدى خطوة المرفقات كيف؟؟؟ وشكرا لكم مقدماً..
خالد
اختي
لاتخشي على المرفقات يعني سويلها تخطي
لانها مو شرط
ام حمود
متى ينزللللللللللللل
تركي الزهراني
ينزل في 1 يوليو اول دفعه
اسيرة الماضي
انا في الضمان هل اقدم لهم المرفقات ام الضمان يتكفل بهذا
حمد
هل التسجيل تلقائي لمستفيدين الضمان
فانوس
الضمان يتكفل بكل شي
غير معروف
وانا مثلك
ابو اسرار
ماادري
فهد
جميع من لهم ضمان اجتماعي التسجيل يكون تلقائي مايحتاج احد يسجل
غير معروف
لكن عمتي مااستلمت وهي في الضمان
منيره
السلام عليكم . ان اتمنا اني ينضرون النساء ربات البيوت .ويكون لها مساعده لأنه تعاني الغلبيه من معاملة الزوج خاص في النفقه عليه اكثر من مشكلة الغلا صارحه المراءه مهضوم حقها بل مره وبكره تبي تسوق من المساعد الي بيساعده على المصاريف البنزين وغيره هم عليه مسئوليه وأغلب إطلاق سبب النفقه اغلب الرجال ماينفق على زوجته
ام حمود
متى ينزل
م
الو
عيوش
٠هل يصرف حساب المواطن مع الضمان الاجتماعي في نفس اليوم او كل واحد يصرف وحده