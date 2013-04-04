اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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2٬006 مشاراكات

  1. ام ريان

    السلام عليكم انا متزوجة من غير سعودي كان ينزل حساب مواطن وتوقف من 3شهور طلب ارفاق عقد النكاح وأرفقتو بس كل شهر يقوليلي غير مؤهل لرفض العقد ايش السبب مع العلم أن كل المتطلبات مكتمله أفيدوني الله يرضا عليكم انا بحاجة لهالراتب ايش اسوي ايش المطلوب كيف يرجعلي حساب مواطن ؟؟؟؟

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