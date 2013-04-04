اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 2٬006 مشاراكات ام ريان 2021/01/13 at 3:05 صباحًا السلام عليكم انا متزوجة من غير سعودي كان ينزل حساب مواطن وتوقف من 3شهور طلب ارفاق عقد النكاح وأرفقتو بس كل شهر يقوليلي غير مؤهل لرفض العقد ايش السبب مع العلم أن كل المتطلبات مكتمله أفيدوني الله يرضا عليكم انا بحاجة لهالراتب ايش اسوي ايش المطلوب كيف يرجعلي حساب مواطن ؟؟؟؟ رد ← التعليقات الاقدم شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
ام ريان
السلام عليكم انا متزوجة من غير سعودي كان ينزل حساب مواطن وتوقف من 3شهور طلب ارفاق عقد النكاح وأرفقتو بس كل شهر يقوليلي غير مؤهل لرفض العقد ايش السبب مع العلم أن كل المتطلبات مكتمله أفيدوني الله يرضا عليكم انا بحاجة لهالراتب ايش اسوي ايش المطلوب كيف يرجعلي حساب مواطن ؟؟؟؟