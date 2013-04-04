اسأل حساب المواطن | صحيفة المواطن الإلكترونية

انا كنت استلم حساب المواطن مع اخواني وبعدها تزوجة وانقطع عنا كلنا طيب اذا بسجل لنفسي وشلون ؟!
حساب المواطن الجديد قدمت قبل ١٢ يوم متا يتم نزوله لي
السلام عليكم
زوجي رافض انه يشتغل عاطل عن العمل صار له فوق ٦ سنوات يستلم حساب المواطن مايصرف على ولا ع عيالي فاقد الاهليه يصرف ع نفسه فقط والله حرام
انا عندي بنت عمرها ١٥ و والد عمره ١٩ من وين بصرف عليهم ابي حل
وصار لي في بيت ٤ شهور ابي حل
من عام 2018/09 مانزل لي حساب المواطن ويقول غير مؤهل لمن كنت موظف ينزل والحين لي اربعة سنوات ومن دون دخل وماينزل لي الحل
ينزلي 400 فقط انا وزوجتي ولدي ابنه
هل التحديث الجديد ينزل زياده
أنا أرملة وأم ل ٥ أيتام وأنا أم مواطن كيف طريقة التسجيل لأستفيد من الدعم المقدم
انا متزوج وليس لدي اولاد نزلي حساب المواطن 400 !؟والمعروف رب الاسره 720 ريال والزوجه 360
انا متوقف عني حساب المواطن منذ عامين
بحجة عدم الإفصاح وكنت حينها مسجون في دين وبعد ان خرجت طلبت المساعده ولكن لم يلتفت في شكواي ..اريد حصولي على مستحقاتي كاملة
لم أفهم ما المقصود بإجمالي نسبة التمليك إجمالي المساحة المملوكة
هل يمكنكم فهم هذي الأسئلة لي؟؟
انا متزوجه وعندي اطفال وزوجي غير مؤهل
هل يمكنني اضافه اولادي معي كتابعين لي عند التسجيل
وكيف ارفق كرت العائله في المرفقات
أنا موظفه وراتبي قليل وعندي اقساط و عايشه مع الوالد الوالده متوفيه من ١٨ سنه لاكن ابوي عنده زوجه ثانيه و مايصرف علي ابدا من توظفت صارلي ١٥ سنه تقريبا و عمري الان ٣٦ سنه هل يحق لي التسجيل في حساب المواطن ..
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انا كنت استلم حساب المواطن مع اخواني وبعدها تزوجة وانقطع عنا كلنا طيب اذا بسجل لنفسي وشلون ؟!
حساب المواطن الجديد قدمت قبل ١٢ يوم متا يتم نزوله لي
السلام عليكم
زوجي رافض انه يشتغل عاطل عن العمل صار له فوق ٦ سنوات يستلم حساب المواطن مايصرف على ولا ع عيالي فاقد الاهليه يصرف ع نفسه فقط والله حرام
انا عندي بنت عمرها ١٥ و والد عمره ١٩ من وين بصرف عليهم ابي حل
وصار لي في بيت ٤ شهور ابي حل
من عام 2018/09 مانزل لي حساب المواطن ويقول غير مؤهل لمن كنت موظف ينزل والحين لي اربعة سنوات ومن دون دخل وماينزل لي الحل
ينزلي 400 فقط انا وزوجتي ولدي ابنه
هل التحديث الجديد ينزل زياده
أنا أرملة وأم ل ٥ أيتام وأنا أم مواطن كيف طريقة التسجيل لأستفيد من الدعم المقدم
انا متزوج وليس لدي اولاد نزلي حساب المواطن 400 !؟والمعروف رب الاسره 720 ريال والزوجه 360
انا متوقف عني حساب المواطن منذ عامين
بحجة عدم الإفصاح وكنت حينها مسجون في دين وبعد ان خرجت طلبت المساعده ولكن لم يلتفت في شكواي ..اريد حصولي على مستحقاتي كاملة
لم أفهم ما المقصود بإجمالي نسبة التمليك إجمالي المساحة المملوكة
هل يمكنكم فهم هذي الأسئلة لي؟؟
انا متزوجه وعندي اطفال وزوجي غير مؤهل
هل يمكنني اضافه اولادي معي كتابعين لي عند التسجيل
وكيف ارفق كرت العائله في المرفقات
أنا موظفه وراتبي قليل وعندي اقساط و عايشه مع الوالد الوالده متوفيه من ١٨ سنه لاكن ابوي عنده زوجه ثانيه و مايصرف علي ابدا من توظفت صارلي ١٥ سنه تقريبا و عمري الان ٣٦ سنه هل يحق لي التسجيل في حساب المواطن ..