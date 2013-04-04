 اسأل حساب المواطن | صحيفة المواطن الإلكترونية
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الأحد 31 يوليو 2022
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اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

عزيزي القارئ :
‫هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن :‬

Comments 2٬109

  1. مريم says:
    منذ 4 أيام

    انا كنت استلم حساب المواطن مع اخواني وبعدها تزوجة وانقطع عنا كلنا طيب اذا بسجل لنفسي وشلون ؟!

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  2. مشعل جبريل محمد الحسني says:
    منذ 4 أيام

    حساب المواطن الجديد قدمت قبل ١٢ يوم متا يتم نزوله لي

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  3. ورده علي عبدالرحيم says:
    منذ أسبوع واحد

    السلام عليكم
    زوجي رافض انه يشتغل عاطل عن العمل صار له فوق ٦ سنوات يستلم حساب المواطن مايصرف على ولا ع عيالي فاقد الاهليه يصرف ع نفسه فقط والله حرام
    انا عندي بنت عمرها ١٥ و والد عمره ١٩ من وين بصرف عليهم ابي حل
    وصار لي في بيت ٤ شهور ابي حل

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  4. محمد الردادي says:
    منذ أسبوع واحد

    من عام 2018/09 مانزل لي حساب المواطن ويقول غير مؤهل لمن كنت موظف ينزل والحين لي اربعة سنوات ومن دون دخل وماينزل لي الحل

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  5. رائد says:
    منذ أسبوع واحد

    ينزلي 400 فقط انا وزوجتي ولدي ابنه
    هل التحديث الجديد ينزل زياده

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  6. هند الطيار says:
    منذ أسبوعين

    أنا أرملة وأم ل ٥ أيتام وأنا أم مواطن كيف طريقة التسجيل لأستفيد من الدعم المقدم

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  7. نايف says:
    منذ أسبوعين

    انا متزوج وليس لدي اولاد نزلي حساب المواطن 400 !؟والمعروف رب الاسره 720 ريال والزوجه 360

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  8. ابو نواف says:
    منذ أسبوعين

    انا متوقف عني حساب المواطن منذ عامين
    بحجة عدم الإفصاح وكنت حينها مسجون في دين وبعد ان خرجت طلبت المساعده ولكن لم يلتفت في شكواي ..اريد حصولي على مستحقاتي كاملة

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  9. ريان بشير عيسى عثمان says:
    منذ أسبوعين

    لم أفهم ما المقصود بإجمالي نسبة التمليك إجمالي المساحة المملوكة
    هل يمكنكم فهم هذي الأسئلة لي؟؟

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  10. لولو says:
    منذ أسبوعين

    انا متزوجه وعندي اطفال وزوجي غير مؤهل
    هل يمكنني اضافه اولادي معي كتابعين لي عند التسجيل
    وكيف ارفق كرت العائله في المرفقات

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  11. اتمني الرد says:
    منذ 3 أسابيع

    أنا موظفه وراتبي قليل وعندي اقساط و عايشه مع الوالد الوالده متوفيه من ١٨ سنه لاكن ابوي عنده زوجه ثانيه و مايصرف علي ابدا من توظفت صارلي ١٥ سنه تقريبا و عمري الان ٣٦ سنه هل يحق لي التسجيل في حساب المواطن ..

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