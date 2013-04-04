اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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يزيد
ضيف
يزيد

متى يبدا نزول الحساب بعد التسجيل؟..

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2 ساعة
اااام صاااالحه
ضيف
اااام صاااالحه

انا متزوجه هل يصرف لي حساب المواطن لحالي بدون زوجي

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11 ساعة
اااام صاااالحه
ضيف
اااام صاااالحه

انا متزوجه هل يصرف لي حساب المواطن هل يقبلني حساب المواطن

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11 ساعة
فاطمة
ضيف
فاطمة

انا مطلقة وعندي بنتي عمرها ١٠ سنوات والدها متوفي هل يصرف لها حساب المواطن

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1 يوم
ساره
ضيف
ساره

انا زوجي ليس لديه وظيفه وليس لدينا راتب ولاتنطبق عليه حساب المواطن فهل انا يحق لي ان اسجل انا وابنائي

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2 أيام
توبااز 🎻
ضيف
توبااز 🎻

انا مطلقه وابي ادخل حساب المواطن بس لمن اجي اقدم اعتراض يطلع لي صك ملكيه والا ايجار منزل والا فاتورت كهربا وانا ما عندي ذي كلها ايش اسوي

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3 أيام
ام عزام
ضيف
ام عزام

انا زوجي لاينطبق عليه حساب المواطن واعمل بوظيفه مرتب 3000 ريال هل يحق لي ان استفيد من الدعم مع انه اول دفع صرف لي وبعدها توقفت لا اعلم الاسباب

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3 أيام
ياسر الخزمري
ضيف
ياسر الخزمري

هل إذا أجرت شقه ينخصم َم حساب المواطن

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3 أيام
فيصل
ضيف
فيصل

اذا سجلت بحساب المواطن ينقص عن ابوي؟

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4 أيام
رهف
ضيف
رهف

رقمي مسجل على حساب المواطن بدون م اعرف كيف الغيه ؟!

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4 أيام
رهف
ضيف
رهف

ابغى الغي الرقم من حساب الشخص المسجل عليه لانه يزعني و يطالبني ب الرموز وانا في امس الحاجه لرقمي لان ابغى اسجل على رقمي و مو راضي يغير لرقم ثاني ارجوكم ساعدوني

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3 أيام
نوره صديق موافي
ضيف
نوره صديق موافي

ليش ينزلي اربعمية ريال وان مني موظفه

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5 أيام
ياسر الغامدي
ضيف
ياسر الغامدي

انا متزوج ولدي طفله ولا اغمل وليس لدي دخل وزوجتي معلمه هل يحق لي التسجيل بحساب المواطن

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5 أيام
فارس
ضيف
فارس

انا مؤهل في حساب المواطن ونزلت دفعه لكن حالة الصرف معلقة وش السبب

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7 أيام
مها الغيث
ضيف
مها الغيث

هل ينزل لي حساب المواطن وانا متزوجه

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8 أيام
سما
ضيف
سما

هل اذا سجلت بالمواطن ينقص اللي ينزل لولي امري؟

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9 أيام
مهابنت محمد
ضيف
مهابنت محمد

هل إجباري إدراج الزوجة العاملة ضمن حساب زوجها

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10 أيام
مهابنت محمد
ضيف
مهابنت محمد

هل تم إيقاف حساب المواطن منذ، سبعة أشهر عن احد المواطنين

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10 أيام
زوجة مهجورة
ضيف
زوجة مهجورة

أنا زوجة مهجورة ، زوجي مسافر خارج المملكة ولا يرد على اتصالاتي ولا يعطيني نفقة. وينزل حساب المواطن على حسابه علمًا بأنه مضيفني معه. ماذا افعل؟

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10 أيام
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