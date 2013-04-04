اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1678 1158 Comment threads 520 Thread replies 4 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفيزيدمتى يبدا نزول الحساب بعد التسجيل؟.. أعجبني0لم يعجبني رد2 ساعة ضيفاااام صاااالحهانا متزوجه هل يصرف لي حساب المواطن لحالي بدون زوجي أعجبني0لم يعجبني رد11 ساعة ضيفاااام صاااالحهانا متزوجه هل يصرف لي حساب المواطن هل يقبلني حساب المواطن أعجبني-1لم يعجبني رد11 ساعة ضيففاطمةانا مطلقة وعندي بنتي عمرها ١٠ سنوات والدها متوفي هل يصرف لها حساب المواطن أعجبني0لم يعجبني رد1 يوم ضيفسارهانا زوجي ليس لديه وظيفه وليس لدينا راتب ولاتنطبق عليه حساب المواطن فهل انا يحق لي ان اسجل انا وابنائي أعجبني0لم يعجبني رد2 أيام ضيفتوبااز 🎻انا مطلقه وابي ادخل حساب المواطن بس لمن اجي اقدم اعتراض يطلع لي صك ملكيه والا ايجار منزل والا فاتورت كهربا وانا ما عندي ذي كلها ايش اسوي أعجبني1لم يعجبني رد3 أيام ضيفام عزامانا زوجي لاينطبق عليه حساب المواطن واعمل بوظيفه مرتب 3000 ريال هل يحق لي ان استفيد من الدعم مع انه اول دفع صرف لي وبعدها توقفت لا اعلم الاسباب أعجبني0لم يعجبني رد3 أيام ضيفياسر الخزمريهل إذا أجرت شقه ينخصم َم حساب المواطن أعجبني0لم يعجبني رد3 أيام ضيففيصلاذا سجلت بحساب المواطن ينقص عن ابوي؟ أعجبني0لم يعجبني رد4 أيام ضيفرهفرقمي مسجل على حساب المواطن بدون م اعرف كيف الغيه ؟! أعجبني0لم يعجبني رد4 أيام ضيفرهفابغى الغي الرقم من حساب الشخص المسجل عليه لانه يزعني و يطالبني ب الرموز وانا في امس الحاجه لرقمي لان ابغى اسجل على رقمي و مو راضي يغير لرقم ثاني ارجوكم ساعدوني أعجبني0لم يعجبني رد3 أيام ضيفنوره صديق موافيليش ينزلي اربعمية ريال وان مني موظفه أعجبني0لم يعجبني رد5 أيام ضيفياسر الغامديانا متزوج ولدي طفله ولا اغمل وليس لدي دخل وزوجتي معلمه هل يحق لي التسجيل بحساب المواطن أعجبني0لم يعجبني رد5 أيام ضيففارسانا مؤهل في حساب المواطن ونزلت دفعه لكن حالة الصرف معلقة وش السبب أعجبني1لم يعجبني رد7 أيام ضيفمها الغيثهل ينزل لي حساب المواطن وانا متزوجه أعجبني-1لم يعجبني رد8 أيام ضيفسماهل اذا سجلت بالمواطن ينقص اللي ينزل لولي امري؟ أعجبني1لم يعجبني رد9 أيام ضيفمهابنت محمدهل إجباري إدراج الزوجة العاملة ضمن حساب زوجها أعجبني0لم يعجبني رد10 أيام ضيفمهابنت محمدهل تم إيقاف حساب المواطن منذ، سبعة أشهر عن احد المواطنين أعجبني0لم يعجبني رد10 أيام ضيفزوجة مهجورةأنا زوجة مهجورة ، زوجي مسافر خارج المملكة ولا يرد على اتصالاتي ولا يعطيني نفقة. وينزل حساب المواطن على حسابه علمًا بأنه مضيفني معه. ماذا افعل؟ أعجبني0لم يعجبني رد10 أيام « الصفحة السابقة 1 … 56 57 58
متى يبدا نزول الحساب بعد التسجيل؟..
انا متزوجه هل يصرف لي حساب المواطن لحالي بدون زوجي
انا متزوجه هل يصرف لي حساب المواطن هل يقبلني حساب المواطن
انا مطلقة وعندي بنتي عمرها ١٠ سنوات والدها متوفي هل يصرف لها حساب المواطن
انا زوجي ليس لديه وظيفه وليس لدينا راتب ولاتنطبق عليه حساب المواطن فهل انا يحق لي ان اسجل انا وابنائي
انا مطلقه وابي ادخل حساب المواطن بس لمن اجي اقدم اعتراض يطلع لي صك ملكيه والا ايجار منزل والا فاتورت كهربا وانا ما عندي ذي كلها ايش اسوي
انا زوجي لاينطبق عليه حساب المواطن واعمل بوظيفه مرتب 3000 ريال هل يحق لي ان استفيد من الدعم مع انه اول دفع صرف لي وبعدها توقفت لا اعلم الاسباب
هل إذا أجرت شقه ينخصم َم حساب المواطن
اذا سجلت بحساب المواطن ينقص عن ابوي؟
رقمي مسجل على حساب المواطن بدون م اعرف كيف الغيه ؟!
ابغى الغي الرقم من حساب الشخص المسجل عليه لانه يزعني و يطالبني ب الرموز وانا في امس الحاجه لرقمي لان ابغى اسجل على رقمي و مو راضي يغير لرقم ثاني ارجوكم ساعدوني
ليش ينزلي اربعمية ريال وان مني موظفه
انا متزوج ولدي طفله ولا اغمل وليس لدي دخل وزوجتي معلمه هل يحق لي التسجيل بحساب المواطن
انا مؤهل في حساب المواطن ونزلت دفعه لكن حالة الصرف معلقة وش السبب
هل ينزل لي حساب المواطن وانا متزوجه
هل اذا سجلت بالمواطن ينقص اللي ينزل لولي امري؟
هل إجباري إدراج الزوجة العاملة ضمن حساب زوجها
هل تم إيقاف حساب المواطن منذ، سبعة أشهر عن احد المواطنين
أنا زوجة مهجورة ، زوجي مسافر خارج المملكة ولا يرد على اتصالاتي ولا يعطيني نفقة. وينزل حساب المواطن على حسابه علمًا بأنه مضيفني معه. ماذا افعل؟