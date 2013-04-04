اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1686 1165 Comment threads 521 Thread replies 4 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفعبدالله ناصرمتى يبدا نزول الراتب بعد التسحيل ؟ أعجبني0لم يعجبني رد2 ساعة ضيفسيفهل حساب المواطن فترة محدودة ام مدى الحياه ارجو الرد أعجبني0لم يعجبني رد5 ساعة ضيفسيفحساب المواطن مؤقت ام مدى الحياة ؟؟ أعجبني1لم يعجبني رد5 ساعة ضيفهنوانا مضافه مع زوجي بحساب المواطن كم يجيني أعجبني0لم يعجبني رد7 ساعة ضيفعبدالعزيزكان ينزل 1110 لمدة 6 اشهر وبعدها بداء بنزول الى ان اوصل الى 942 هل يحق لي المطالبه بالفرق وماهي الطريقه أعجبني0لم يعجبني رد7 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 57 58 59
متى يبدا نزول الراتب بعد التسحيل ؟
هل حساب المواطن فترة محدودة ام مدى الحياه ارجو الرد
حساب المواطن مؤقت ام مدى الحياة ؟؟
انا مضافه مع زوجي بحساب المواطن كم يجيني
كان ينزل 1110 لمدة 6 اشهر وبعدها بداء بنزول الى ان اوصل الى 942 هل يحق لي المطالبه بالفرق وماهي الطريقه