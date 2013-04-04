اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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عبدالله ناصر
ضيف
عبدالله ناصر

متى يبدا نزول الراتب بعد التسحيل ؟

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2 ساعة
سيف
ضيف
سيف

هل حساب المواطن فترة محدودة ام مدى الحياه ارجو الرد

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5 ساعة
سيف
ضيف
سيف

حساب المواطن مؤقت ام مدى الحياة ؟؟

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5 ساعة
هنو
ضيف
هنو

انا مضافه مع زوجي بحساب المواطن كم يجيني

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7 ساعة
عبدالعزيز
ضيف
عبدالعزيز

كان ينزل 1110 لمدة 6 اشهر وبعدها بداء بنزول الى ان اوصل الى 942 هل يحق لي المطالبه بالفرق وماهي الطريقه

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7 ساعة
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