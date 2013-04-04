اسأل حساب المواطن

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عطا
ضيف
عطا

السلام عليكم” الحين انا قبل فتره سجلت بحساب المواطن بس ماكان عندي حساب بالبنك ومسجلته الحين طلعت حساب من البنك لو اسجله هل استلم شي من مبلغ الاشهر اللي راحن والا لا؟؟

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9 ساعة
عطا سعود عطا المعين
ضيف
عطا سعود عطا المعين

السلام عليكم” الحين انا من قبل فتره مسجل بحساب المواطن بس ماكان عندي حساب بالبنك ومسجلت رقم الاحساب الحين طلعت حساب من البنك لو اسجله هل ينزلي شي من الاشهر اللي راحن؟؟

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9 ساعة
عطا سعود عطا المعين
ضيف
عطا سعود عطا المعين

السلام عليكم” انا من فتره مسجل بحساب المواطن بس ماكان عند صراف وماسجلت رقم الحساب الحين لو اسجل رقم حسابي هل ينزلي حق الشهور اللي راحن والا لا؟

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9 ساعة
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