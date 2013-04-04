اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك This comment form is under antispam protection 1706 1183 Comment threads 523 Thread replies 4 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفعطاالسلام عليكم” الحين انا قبل فتره سجلت بحساب المواطن بس ماكان عندي حساب بالبنك ومسجلته الحين طلعت حساب من البنك لو اسجله هل استلم شي من مبلغ الاشهر اللي راحن والا لا؟؟ أعجبني0لم يعجبني رد9 ساعة ضيفعطا سعود عطا المعينالسلام عليكم” الحين انا من قبل فتره مسجل بحساب المواطن بس ماكان عندي حساب بالبنك ومسجلت رقم الاحساب الحين طلعت حساب من البنك لو اسجله هل ينزلي شي من الاشهر اللي راحن؟؟ أعجبني0لم يعجبني رد9 ساعة ضيفعطا سعود عطا المعينالسلام عليكم” انا من فتره مسجل بحساب المواطن بس ماكان عند صراف وماسجلت رقم الحساب الحين لو اسجل رقم حسابي هل ينزلي حق الشهور اللي راحن والا لا؟ أعجبني0لم يعجبني رد9 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 58 59 60
السلام عليكم” الحين انا قبل فتره سجلت بحساب المواطن بس ماكان عندي حساب بالبنك ومسجلته الحين طلعت حساب من البنك لو اسجله هل استلم شي من مبلغ الاشهر اللي راحن والا لا؟؟
السلام عليكم” الحين انا من قبل فتره مسجل بحساب المواطن بس ماكان عندي حساب بالبنك ومسجلت رقم الاحساب الحين طلعت حساب من البنك لو اسجله هل ينزلي شي من الاشهر اللي راحن؟؟
السلام عليكم” انا من فتره مسجل بحساب المواطن بس ماكان عند صراف وماسجلت رقم الحساب الحين لو اسجل رقم حسابي هل ينزلي حق الشهور اللي راحن والا لا؟