اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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نور
ضيف
نور

زوجي يستلم حساب المواطن ٥٠٠ريال وأنا سجلت في السعوده كم يخصم من حساب المواطن

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5 ساعة
نور
ضيف
نور

ممكن الرد سريع

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5 ساعة
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