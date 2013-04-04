اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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مالكه
ضيف
مالكه

انا عمري ٢٣ ومعي بطاقة احوال وجالسة فالبيت زوجي سجل ومايستحق حساب المواطن وانا قدمت قبل وقالوا لي غير مؤهله عشان عدم أهلية العائل الحين لو ارجع اسجل يعطوني لااني طلعت بطاقة احوال

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