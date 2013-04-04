اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1747 1217 Comment threads 526 Thread replies 4 Followers Most reacted comment Hottest comment thread ضيفمالكهانا عمري ٢٣ ومعي بطاقة احوال وجالسة فالبيت زوجي سجل ومايستحق حساب المواطن وانا قدمت قبل وقالوا لي غير مؤهله عشان عدم أهلية العائل الحين لو ارجع اسجل يعطوني لااني طلعت بطاقة احوال أعجبني0لم يعجبني رد13 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 60 61 62
انا عمري ٢٣ ومعي بطاقة احوال وجالسة فالبيت زوجي سجل ومايستحق حساب المواطن وانا قدمت قبل وقالوا لي غير مؤهله عشان عدم أهلية العائل الحين لو ارجع اسجل يعطوني لااني طلعت بطاقة احوال