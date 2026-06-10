السلوكيات المزعجة لقائدي المركبات تردعها العقوبات وتحمي أرواح الأبرياء

الحديث عن المرور والسلامة المرورية حديث مكرر، قد يراه البعض، كما يقال، تحصيل حاصل!

لكنني في هذه المقالة سأتحدث عن ممارسات تحدث كل ساعة عبر طرقنا المختلفة، سنّت لها أنظمة المرور العقوبات التي يفترض أنها رادعة! لكن واقع الحال يشير إلى أن العقوبات والغرامات لا تعني دائماً انضباط المرور.

وحتى تكون رؤيتنا أكثر وضوحاً، فإنني سأذكر بعض الممارسات والمخالفات:

قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.

قيمتها المادية (150 ريالاً – 300 ريال)، وهذا يعد خطراً بالغاً؛ كونه يأتي من منطقة يفترض أنها آمنة، مما يسبب مفاجأة للسائق المنضبط، قد تتسبب له في ارتباك في مساره، فيؤدي ذلك إلى وقوع حادث مؤلم، وهذا هو الواقع بالفعل؛ فكثير من الحوادث جاءت نتيجة مثل هذا التصرف الأرعن.

الملاحظة الأخرى ما يقوم به بعض السائقين من مراوغة بين صفوف السيارات وبسرعة جنونية! وكأنهم في حلبة سباق، لا في طرق محترمة وآمنة! وهذه المخالفة غرامتها المقررة من (3000 ريال – 6000 ريال). فمثل هؤلاء لا أعتقد أن الغرامة المالية كافية في حقهم؛ كونهم ممن لا يرعوون إلا بالإيقاف وحجز المركبة، ومثل هؤلاء الذين يستخدمون الإضاءة في الضغط على من هو أمامهم في طرق مزدحمة وسريعة، وإذا لم تستجب فإنهم يكادون أن يصطدموا به أو يخرجوا إلى الكتف الترابي ليسببوا لك أنواع الأذى!

الملاحظة الثالثة: ما يقوم به الكثير من السائقين من عدم وضع مسافة كافية بينه وبين من أمامه، مما يجعله غير قادر على التحكم بمركبته حال توقف من أمامه فجأة!

عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث، وهذه المخالفة كما في نظام المرور غرامتها من (150 ريالاً – 300 ريال)، وأعتقد أن هذا التصرف نتيجة عدم وعي بأهمية وضع المسافة الكافية، وما هي آثار عدم التقيد بها.

الخلاصة: نحن أمام أنظمة حازمة وعقوبات رادعة، وأمام سائقين بحاجة إلى الوعي المروري، كونهم من ثقافات مختلفة وأعمار طائشة. ولذا فما أراه هو أن تتكاتف جهود جميع فئات المجتمع مع الحملات التوعوية المنظمة التي يقوم بها المرور عبر الوسائل المختلفة وبلغات مختلفة، وعبر المعارض المتخصصة التي تخاطب كافة الأعمار واللغات والثقافات، وليساهم الكتّاب والإعلاميون، ومنابر المساجد، ومسارح المدارس والجامعات في إحداث هذا الوعي المنشود.