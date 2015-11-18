الموتُ القادمُ مِن إفريقيا!!

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قرأتُ في صحفنا المحلية خبرًا ساءني جدًّا، وليتني لم أقرأْهُ!
فحينما قرأتهُ للوهلةِ الأولى شككتُ، في نظري، وفي سلامته، ولكن عندما كررتُ القراءة مرارًا، يا للأسف الخبرُ هو نفس الخبر، لم يتغير، بل صدمتي ودهشتي هي التي جعلتني أعتقد أنني ربما قرأتهُ بالمقلوب، أو أنني ربما في شبه غيبوبة!
الخبر كان عن توقيعِ وزارة العمل ونظيرتها الأوغندية، على اتفاقية الموت!!
اتفاقية تشغيل العمالة الأوغندية في السعودية، وأن الاستقدام سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل!
وسيشملُ العمالة المتعلمةَ وغير المتعلمة، وضعوا تحت غير المتعلِمة خطين أو عشرة!
باللهِ عليكِ يا وزارة العمل ألم تجدي دولة تتعاقدي معها وتستقدمي منها العمالةَ إلا دولة أوغندا التي مزقتها الحروب وفتك بربع أبنائها مرض الإيدز والأمراض الوبائية، التي عانت منها حتى البعثات الطبية لأوغندا، وعلى رأسها فيروس إيبولا القاتل؟!
أيعقلُ، أنكم في وزارة العمل لا تعلمون عن أوغندا وعن دول غرب ووسط وجنوب إفريقيا شيئًا؟!
أيعقل أن حياتنا باتت رخيصةً لهذه الدرجة عندكم؟!
وتُريدون بأي وسيلة إسكاتنا بالاستقدام، من دول المرض والموت!!
أيعقل أن تسمح لكم ضمائركم أن تُصدروا لنا الموت القادم من إفريقيا مجانًا؟!
أيعقل أن تستقدموا لنا أكلة لحوم البشر؟!
وهذا الكلام لم أخترِعهُ من بنات أفكاري، وهناك تقارير موثقة بالفيديو، وبالصور من منظمات مختلفة ودول عن انتشار ظاهرة أكلة لحوم البشر في أوغندا!!
بل إن سكان أوغندا أنفسهم صرّحوا بمخاوفهم من أكلة لحوم البشر، وقالوا: لا أحد يستطيع الخروج من بيته بعد الساعة الثامنة مساءً؛ حتى لا يكون لقمة سائغة للآكلين!!
ما هذا التردي الذي وصلنا إليهِ؟!
فبعد أن عانينا من العمالة البنغالية وإفسادها وجرائمها المتنوعة من قتل ومخدرات وتزوير وسرقة لمقدرات الوطن حتى الأسلاك والكيابل، وأغطية الصرف الصحي لم تسلم منهم!
وبعد أن عانينا من العمالة الإثيوبية، وجرائمها المُفجعة وإفسادها في البلد والمظاهرات التي قامت بها واقتحام البيوت وإغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين والسحر والشعوذة!!
بعد كل هذا تأتي وزارة العمل وبكل بساطة لتضرب بأمن الوطن وسلامة مواطنيهِ عرض الحائط، ودون مشورة أو أخذ رأي المواطن، تستقدم عمالة من دولة مريضة!!
وعدا الأمراض الفتاكة وأكلة لحوم البشر وفيروس إيبولا، دول غرب ووسط وجنوب إفريقيا التي لا تتحدث العربية طبعًا، دول يغلب على تكوين أبنائها النفسي العدوانية والدم الحامي.
والكل يعرف أن العرق في جنوب ووسط وغرب إفريقيا يفور دمه سريعًا، ولغة التعبير عنده أبسطها القتل أو أكل اللحوم البشرية، كما في أوغندا وبعض قرى كيينا والكاميرون وجنوب نيجيريا!!
كان من المفروض أن تصرف وزارة العمل النظر عن الاستقدام من تلك الدول التي ذكرتها كليًّا؛ لأن ضررها أكبر من نفعها، ولستُ في وضعٍ يخولني هاهنا لأتكلم عن سيكولوجية الوافد الإفريقي من دول (كيينا، أوغندا، الكاميرون، نجيريا، أوغندا، جنوب إفريقيا وغيرها)، وقد ذكرت جزءًا من تلك السيكولوجية في مقال قديم عنوانه (سيكولوجية الوافد الإثيوبي).
إلى متى يا وزارة العمل هذا التخبط الأعمى إلى متى؟!
عانينا فيما مضى من تلاعبٍ بالاستقدام وبأسعار العمالة لأكثر من 15 عامًا، ومن هروب العمالة الممنهج فور وصولها لأرض المملكة، ومن الأسعار الفلكية، وكل هذا كان بفعل فاعل ولم نسمع أنهم حوسِبوا أو غيره!!
والآن تأتي وزارة العمل لتُكْمل الناقص!!
أناشد كل من يهمه أمر المواطن وصحته أن يضع حدًّا لهذه الأمر.
فالمواطن وأمنه وصحته ليست حقل تجاربٍ لكِ يا وزارة العمل.
قد يأتي من يتشدق ويغالط الحقائق ويقول: إن هناك شهادات صحية، وينسى أن كل من هب ودب صار يدفع المال ليخرج سليمًا معافى بشهادة تثبت خلوه من الأمراض!!
بالله عليكم ليس من أجلي؛ فأنا والله وأهلي لم نُدخل عمالة غريبة في بيتنا!!
ولكن من أجل الوطن وأهله أتحدث!! ارحمونا وارفقوا بنا من المغامرات العشوائية غير المدروسة.
دولٌ مثل تلك التي ذكرتها لكم تُعلمكم التجارب والمآسي أن تضعوها في القائمة السوداء.
أناشد من يهمه الأمر أن يعيد النظر في استقدام الموت القادم من إفريقيا!!
ويا قلب لا تحزنن!!
ابو احمد
وانا اناشد هذه الكاتبة الفذة ان تعود الى فطرتها ومهمتها الربانية وهي الأمومة ورعاية زوجها واطفالنا
تعتقد هذه الكاتبة الفذة انها تستطيع بنفطها وفولسها ووزاراتها ان تستقدم نساء العالم لخدمتها لتتفرغ هي لكتابة المقالات والنقد وتقليم الأظافر ومتابعة الموضات
لها اقول سريلانكا اجرت دراسة عن رحيل النساء للعمل خادمات عند امثال هذه الكاتبه فنتهت الدراسة بمنع نساء سريلانكا للعمل خادمات لانهن تركن اطفالهن وازواجهن دون رعايه فتفكك المجتمع وزارة الجريمه
بنجلاديش كذلك والهند واندونيسيا
الحديث يطول عن هذا الموضوع الحساس
ولكن اريد ان اختم ان المرأة السعودية باتت مهمشه لذا زادت نسبة العنوسة والمطلقات
غير معروف
بارك الله في كلامك لا خوف علي الدولة وابنائها حسبي الله ونعم الوكيل
خالد العسيري
أككثر من رائع..
غير معروف
مقال جمييل
ابورائد م
مقال في الصميم .. تخبط عملية الأستقدام يدفع ثمنها المواطن .. غلاء و جرائم و فوضى و … وزارة العمل تخبطت بما يكفي في جميع مسؤلياتها ومنها موضوع الأستقدام للخدمات المنزليه خادمات وسائقين .. لا بد من تدخل وزارة الداخليه وارجاع الأمور لسابق عهدها
أحمد القحطاني
أوغندا في شرق أفريقيا !!
هدى الشمري
مع كامل احترامي لخوفك الا ان عنصرية مقيته تفوح من كلماتك تمنعني من التعاطف معك. التصنيف الجاهل الذي بنيت عليه مقالك ينطبق تماما على الstereotyping المنبوذ الذي يضعنا فيه العنصريين من الغرب حين يعتقدون ان العربي “الخليجي” مازال يعيش في خيمه ويركب الابل للتنقل. قد تقولين في نفسك مستحيل نحن دوله غنيه والكل يعرف ذلك. لا ياعزيزتي. انا اعيش في استراليا وواجهت العديد من الناس الذين لايعرفون عن جزء آخر من العالم سوا ماتبنيه لهم مخيلتهم ومخاوفهم من الآخر البعيد المختلف.
انا لا الومك على خوفك والدراما التي بنتها لك مخيلتك، بل الومك على استخدام قلمك لنشر هذا الخوف.
اذا كنت ترين ان العماله الاثيوبيه مشعوذه والبنغاليه مجرمه والاوغنديه آكلة لحوم البشر بكل بساطة اطلبي من وزارة العمل ان توقف الاستقدام تماما لانها بالطبع لن تفتح باب اباستقدام الا من دول العالم الثالث الذي تتشاركين معهم فيه بالتصنيف العالمي. ففي دول العالم الاول الانسان محترم ايا كان اصله افريقي ذو “دم حار” او عربي “ارهابي”
في استراليا كانت ستتم محاكمتك بكل ببساطه على مقالك هذا تحت قانون Anti discrimination Act
وبالمناسبة فلدى ابني وبنتي صديق لأب من اصل اوغندي وام استراليه، لم يبدو عليه ابدا انه من اكلة لحوم البشر! اوه عفوا!! يبدو ان العرق القوقازي له الفضل في تطهير جيناته الافريقيه (بناء على فرضيتك)!
ابو نوفتين
بخصوص أن العربي لازال يعيش في الخيمه وعلي الإبل يعلم الله اني أن هذا الكلام اسمع بين الحين والآخر من اصدقاء لي أجانب من كندا وأستراليا وايضا يحسبون ان كل السعودين أو الخليجين أغنياء والكل يملك برميل بترول وهم لا يعلمون انه توجد لدينا طبقات في المعيشه مثلنا مثلهم وهذا الاستقدام اكيد وزاره العمل أخذت جميع الاحتياطات والحذر وهم احرص منا في هذا الموضوع
بنت عبدالله
هي ماعممت على الاوغنديين كلهم . اعرف اقرا يامتعلم وبعدها رد
أبو زيد البريك
سلمت أناملك وقلمك الفذ أختنا الكريمة على هذا الطرح الهام .. ومع الأسف اعتدنا على تحمل قرارات تصدر بصوره عشوائية ولن نرى حتى يومنا هذا ان استفادت أياً من وزاراتنا من مساوء أو سلبيات القرارات العشوائية.!
وكلي أمل أن تصل رسالتك هذه لمن له الحق بإيقاف هذه الهمجية من قبل وزارة العمل..
شاكر لهذا الطرح الجريء وتقبلي مروري.
غير معروف
سبحان الله سبحان الله حتى في خدمتكم نجد فيكم البطره والتعالي تريدون أروبين يخدمونكم
ابو نوفتين
الكاتب يقصد العمل وليس العماله الخدمية فقط وبعدين وزاره العمل راح تحرص علي هذا الاستقدام ولكن في النهايه كلامنا لا يأخر ولا يقدم وهي وجهه نظر وبخصوص الأمراض لن يصيبنا إلا ماكتبه الله لنا
ملاحظ
فعلا حسب افادة من يستقدمون من أوغندا ، فقد افادوا ان الكثير من العاملات يظهر عليهن من حاملات الإيدز . وتستطيع الجهات المختصة ان نستفسر من المراكز التي تقوم بفحص هذه العمالة باوغندا بنسبة كم بالمئه
ومراكز الفحص هنا بالمملكة .
عابر سبيل
مقال اكثر من جميل بارك الله فيك نعم افريقيا موطن الفقر والعادات الغريبه واكبر دليل الخادمات الاثيوبيات ومازالت عملية الاستقدام من جرف الى دحديره ويا قلب لاتحزن
ابو عبد العزيز
حسبنا الله ونعم الوكيل
صدقت ولك الاجر من الله
عصام هاني عبد الله الحمصي
الجهات النظامية تدفع المليارات لعلاج المواطنين من الأمراض الفتاكة ، يجب أرتباط أي قرار مع محاسبة المسؤلية لمتخذي القرار .
زائر
في الشرق ولا في الغرب الكلام في الصميم وكله صحيح وصحتنا ليست حقل تجارب
اناشد الملك سلمان الحزم محاسبة كل مسؤول متهاون لن يرضي الملك سلمان مايحصل
الملك سلمان والدنا وسندنا بعد الله
زائر
تركوا موضوع المرض والإيبولا اللي أهلك قبل سنتين 3000 أوغندي وركزوا على الكاتبة
التي ذكرت في كلامها انها لم تدخل بيتها ولا اهلها من يخدمهم ويقول بطر وتعالي
فعلا من يكتب عن مصلحة المواطن يهاجم رغم انها حددت حديثها عن العمالة المريضه والبلاد الموبوءة والمجرمه وليس كل العماله خصصت ولم تعمم
معروف مصدر هذه الكتابات ؟؟؟؟
أملنا بالله ثم بسلمان الحزم وولي عهده الأمينين محمد بن نايف ومحمدبن سلمان الله يحفظهم لنا
ابو نوفتين
كلامي للمعارضين لماذا لما تم الاستقدام من المغرب العماله المنزليه لم يأتي أحد علي ذكر الأمراض أو السحر المنتشر في أغلبيتهم ولكن الجمال ساد علي التفكير والقلوب والعمال المستقدمه من الخارج لم يأتي لأجل المحبه ولكن اتي للقمة العيش واسأل الله ان ويوفقنا لما يحبه ويرضاه
وائل
مليون تحية الى ال شمر
ضوء قادم
بعض الناس ترك المقال وهاجم الشعب والكاتبة والمشكله انها ذكرت في مقالها انها لم تدخل خادمة في بيتهم للاسف عيونهم لا ترى إلا أول سطر
وكانها لم تدافع عن الشعب ولا عن صحة المواطن وحياة اطفاله
بنت وطني
أملنا بالله ثم بسلمان الحزم والعزم يخلصنا ويحاسب من تلاعب بمكاتب الاستقدام من 15 عام من أجل مصلحته
وينهم محد حاسبهم 15 سنه يتلاعبون بالمواطن هوامير مكاتب الاستقدام ورئيسهم البداح ؟
سعيد عسيري
مقال في الصميم والسؤال الذي يطرح نفسه .
لماذا لايعاد الاستقدام من إندونيسيا ؟
لانهم الأنساب والأفضل لمجتمعنا والتجارب كثيرة