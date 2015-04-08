كيف يمكنك لقاء ولي ولي العهد؟

كيف يمكنك لقاء ولي ولي العهد؟

2015/04/08
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
88995
111
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طرق-التواصل-مع ولي-ولي-العهد-الأمير-محمد-بن-نايف

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كشفت وزارةُ الداخلية عن طُرق الحصول على مواعيد الالتقاء بولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وذكرت الوزارة أنه بالإمكان التواصل عبر مركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني بالرياض وجدة أو عبر الاتصال على الهاتف المجاني 800439999.
وتأتي هذه الخطوة إضافة للخطوات السابقة التي تقوم بها وزارة الداخلية في توفير سبل تواصل المواطنين مع المسؤولين في وزارة الداخلية.


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‎وسوم

111 Comments

  1. أبوفهد

    هل استطيع مقابلة سيدي الامير محمد بن نايف

    ‎رد

  2. غير معروف

    عندي حاجه انا سويتها وابي اوصلها شخصياً لسيدي الامير محمد بن سلمان

    ‎رد

  3. فهد الجعيدي

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
    الله يطول بعمرك ياسيدي سمو الامير محمد بن نايف
    انا يمني ولم يسبق لي السفر لليمن
    ووالدتي سعوديه اصل ومنشأ انا من مواليد السعوديه
    ولدي معامله للتجنيس بالاحوال المدنيه بالرياض
    وطالبين علي حفيظه جد الام ولم اتحصل عليها نظر لطول
    وفاته .. وهو طلب جاء باخر لحظه قبل استلامي الجنسيه
    علما بان لدي ٤ من اخواني واخت يحملون الجنسيه السعوديه
    وانا لازلت احمل اقامه ..

    والله يطول بعمرك ياسيدي سمو الامير محمد بن نايف
    ارجو حل مشكلتي وشاكر ومقدر حسن التعامل

    ‎رد

  4. ام محمد

    حاجة عظيمة

    ‎رد

  5. دخيل محمد على العبودي

    نبغي الرد الله يسعدكم ويحفظكم لان في امس الحاجة

    ‎رد

    1. غير معروف

      سلام عليكم انا موطن سعودي ومن سكن مكه وكانت امتلك باص هايس ب الاقصاد وكانت مستور ولحين منعو الشغال في مكه وانا عند 3 ابناء بنتين وولد والله وحده من بناتي متات من الجوع والقحط الى عيشين فيه وانا اطلب وضايفه ولا تكسي اشتغال فيه ان في احد يقدر يسعدني الله يزاه خير وانا مطلبة الا اخوني وانا اتوهقات وتوهقو الضعوف الى عندي في البيت

      ‎رد

      1. المتوكل على الله

        اكتب وسيلة تواصل

        ‎رد

  6. محمد عمر سلطان

    ام عمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مسائكم وجعلها الله في موازين حسناتكم سيدي ولي العهد الملكي طمعا في سموكم لا اريد مالا ولا اريد اي شي اطلب منك فقط ان احصل علي وظيفه فا انا خريجه لي 12 سنه وام لثلاثه اطفال فا لا اريد من سموكم سوا النظر في امري وظيفه في القطاع الحكومي لدي مجموعه من الدبلومات والشهادات الخبره ولكن دوون فائده واتمنى من الله ان تنظر في امري ابنتكم ام عمر

    ‎رد

  7. دخيل محمد على العبودي

    ابغي الرد لان في امس الحاجه والله يحفظكم ويرعاكم

    ‎رد

  8. دخيل محمد على العبودي

    ابغي الرد على الرسالة انا دخيل محمد على العبودي

    ‎رد

  9. دخيل محمد على العبودي

    الي مقام سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد ابن نايف حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يا سيدي انا رجل مبتور القدم من فوق الركبة سيق وان كلمت مدنية الامير سلطان رحمة الله بشان تركيب قدم ورحبوبي ولكني يا سيدي احولى المادية ضعيف جيدا لا تسمح والا استطيع دفع التكليف تركيب القدم عندهم فالم اجدا بدا من طلب العون والمساعد من الله ثم من سموكم الكريم وانتم اهل العون والمساعده وفي الختام اسال الله العلى القدير ان يحفظاكم ويرعاكم وان يبقيكم تجا فوق روسئا

    ‎رد

  10. ام نوره

    سيّدي الامير محمد بن سلمان حفظك الله وراعاك. لو مالله ثم أنتم كان الله أعلم بحالنا. أنا أمراء متزوجه ولي ثلاثة أطفال. وشكوتي إليك أني لا أملك منزل لأن حالتنا الماديه صعبه زوجي يعمل في شركة بندى وراتب ثلاثة الف ويظن يقسد منه. ولانستطيع نبني منزل وحتى إيجار ونحن لنا خمس سنوات ونحن نعيش في غرفه واحد مع خالي نرجو فزعتكن يا سمو الامير وأنتم دايمن في خدمة أشعب والوطن.

    ‎رد

  11. غير معروف

    انا تزوجت من رجل سعودي الجنسيه وانا من مواليد المملكه ولم أخرج منها ابدا ورزقني الله من زوجي ولد وبنت وقدمنه أوراقنا في الاماره وراحت الرياض وجات الموافقة عليها ولما جت كانت مدة هويتي خلصت ولم اقدر ان أجداده لا الكفيل علي تأمينات حق المؤسسة لذالك لم اقدر اجدد الاقامة والآن الأحوال ماتبغى غير الاقامه مجددة عشان تعطينا الأوراق وحتى لمن جبت من وزارة التعليم أوراق لتعليم الأطفال السعودين الغير مضافين في كرت العائلة الى إكمال الإجراءات في الأحوال مانفع ومارضو التوقيع والأن عيالي كبرو مادري اش نسوي انا وزوجي كيف نضيفهم أو ندخلهم المدرسه ارجو المساعدة انا داخل على الله ثم عليكم ارجوكم ساعدوني الله يخليكم

    ‎رد

  12. أم محمد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجع مسعدتي سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان زوجي عنده ورم في المخ ويحتاج عمليه في الخارج وحالتنا الماديه ماتسمح بالعلاج ارجو مساعدتي

    ‎رد

  13. علي مهدي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتمنى مقابلة سمو الأمير والله حالتي صعبه عندي ديون حوالي 300000 ثلاثمائة الف ريال ولابد اني اسددها واذا ماسددتها راح أنسجن وانا متزوج وعندي بنت وساكن في شقه ايجار ب خمسه وعشرين الف في السنه وسييارتي أقساط رواتبي خمسه آلاف ريال فقط والوالد متوفي والدتي أيضا ساكنه في منزل ايجار تكفى ياطويل العمر الله يجعلكم ذخر لنا والله انتوا أهل الخير وماتردون أحد الله يجعلها في ميزان حسناتكم يارب

    ‎رد

    1. احمد المهدي

      ابشر بالخير

      ‎رد

  14. اللهم اشرح صدري ويسر امري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ‎رد

  15. فكره

    نفسي الحكومة تدعمني انشاء مصنع عملاق الشرق الاوسط

    ‎رد

    1. اللهم اشرح صدري ويسر امري

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف اتمنئ مساعدتكم بان تكونو سببا في تفريج همي انا لدي مشكله اعاني منها مشكلتي ب انالانمكلك بيت ملك ونسكن في بيت جدي نحن وعماتي واخي المتزوج يسكن معنا في نفس البيت واتمنئ ان نحصل علئ بيت نملكه ومشكلتي الثانيه اني اتمنئ ان اسدد ديوان والدي وانا نحصل انا واخواتي علئ وظائف حكوميه اتمنئ مساعدتي والله الله التوفيق والسداد

      ‎رد

    2. اللهم اشرح صدري ويسر امري

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف اريد منكم مساعدتي في تسديد ديون والدي المتقاعد وان تسعدنني في ان احصل علئ بيت نملكه وان تسعدنني بان نحصل علئ وظائف حكوميه انا واخواتي هذا واسال الله التوفيق والسداد

      ‎رد

    3. Hsoonh

      حلم إبليس بالجنة

      ‎رد

  16. "الله اكبر "

    عليكم ب “لا أله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين”

    و🌟

    “حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم” 7 مرات كل يوم

    قال الله تعالى : ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ) نوح/10 – 12 .

    فلا حول ولا قوة الا بالله سبحانه

    ‎رد

  17. كلي امل

    بسم الله
    يااهل الخير انا عندي ثلاث بنات ربي يحفظهم لي زوجي مسجون ظروفنا صعبه مااملك بيت حتى قبل لايدخل زوجي السجن راتبه 5000 وعليه ديون ومصاريف وياكثر ماراح في الايجار بسبب الديون وتاخر الايجار عليه ايقاف خدمات والراتب متيبقى منه شي واذا فيه فاعل خير يساعدني كل اللي اتمناه بيت يلمني انا وبناتي حتى لو باسكان خيري او بيت يكون اجاره رخيص الله يسعدكم ويسهل امور كل محتاج

    ‎رد

    1. المتفاءله

      السلام عليكم ورحمه اللله وبركاته انا طالبه العون من اللله ثم منكم جزاكم اللله خير محتاجه وظروفي صعبه متامله في الله ثم فيك يالامير محمد بن نايف

      ‎رد

  18. غير معروف

    السلام عليكم ورحمة الله الى المسولين وذوي الامر بالمملكه السعوديه اتوجه اليكم لاعرض عليكم خدماتي انا وطاقمي لمساعدة المملكه بترشيد المصاريف وتوفير طرق لزيادة الدخل مع فائق الاحترام لذوي الامر

    ‎رد

  19. ام بندر

    ابي احد يفكني من ديوني تكفون

    ‎رد

  20. أم فادي فلسطينية

    سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف اطال الله بعمرك سيدي كلي امل في الله ثم في سموك بالنظر لمشكلة زوجي وحلها علما بان لدى معاملة من سيدي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز طيب الله ثراه للبحث عن حل مشكلتي ولكن لم يساعدني احد مشكلتي سيدي تتلخص بقدوم زوجي للمملكة بفيزا عمرة وقام احد الاشخاص باستخراج لنا اقامة وعند تجديدها لم نستطيع لعدم وجود لها ارشيف
    سيدي الكريم ابن الكريم ارجو حل مشكلة زوجي فلدينا اربعة اطفال كلهم تعدوا مراحل التعليم ولم نستطيع الحاقهم بالمدارس لعدم وجود اقامة نظامية واولادي بحاجة لرعاية صحية عاجلة نظرا لسوء وضعهم الصحي ما بين مشاكل في المعدة والاسنان وسوء النمو
    ارجوا سيدي حل مشكلتي فهذا الامر ليس بغريب على سموك يا صاحب اليد البيضاء ورحم الله سمو الامير ابونا نايف بن عبدالعزيز الذي احسن تربيتك وتهذيبك
    ابنتك المقيمة الفلسطينية ام فادي

    ‎رد

  21. عبد من عباد الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا ربنا يطول بعمرك ويعطيك العافيه ويخليك زريتك ياامير انا عارف ان حضرتك ما ترضى بالظلم انا وافد ومظلوم ارجوك ابوس ايدك ورجلك انا مش طالب من حضرتك شئ غير اني يااشتغل عند حضرتك ولو خدام يااروح لعيالي مش طالب غير كدا وانا مقدرش اقول مشكلتي هنا اتمني حضرتك ترئف لي بعين الرحمه واقابل حضرتك

    ‎رد

  22. الجوري

    اناابي تسديد لبيتي راتبي ياخذه البنك ثلثه والايبقى شي تكفى ياسموالامير اللهم اجعلها في موازين حسناتك والله اني احبك في الله

    ‎رد

  23. غير معروف

    السلام عليكم

    ‎رد

  24. مشاري صويلح مصلح الحربي

    احتاج وظيفة حكومية طال عمرك

    ‎رد

    1. غير معروف

      انا متزوجه من رجل سعودي وانا من مواليد المملكه ورزقني الله من زوجي ولد وبنت وقدمنا على الأوراق وجات الموافقه وهي الآن في الحوال متوقفه على هويتي يقولون جيب هويتها مجددا وانا لا يمكنني التجديد لان الكفيل على تأمين وما عمل التأمين لذالك ماقدر اجدد الهويه حقتي وأوراق في الأحوال ومانقدر نشيلها البطايق الين اجيب اقامتي مجدداعشان اسجل عيالي المدرسه وعيالي كبرو ارجو المساعده انا داخل على الله ثم عليكم ارجو المساعده

      ‎رد

  25. مشاري صويلح مصلح الحربي

    السلام عليكم

    انا مواطن سعودي طال عمرك ولم أجد وظيفه حكومية وصل عمري 30 وانا من تقديم ألى تقديم

    الرجاء من سموكم الكريم ان تنظرون في أمري .

    ‎رد

  26. غير معروف

    السلام عليكم ياصاحب السمو ابغى اقابل صاحب السمو شخصيا

    ‎رد

  27. غاليه

    السلام عليكم ارجو منكم انهاء

    ‎رد

  28. غاليه

    السلام عليكم تكفى سيدي محمد بن نايف تنظرون بعين الرحمه لاصحاب القبايل النازحه وتنهون امر تجنيسهم
    انا سعوديه متزوجه رجل من القبايل النازحه قبل عشر سنوات نزل امر تجنيسه وكان عليه دين وصاحب الدين اشتكى وتم رفض تسليمه الجنسيه
    فسدد الدين واخذ تقرير بالسداد من الشرطه وراح اللجنه المركزيه يستلم الا يقولو الموظف جانا امر بايقاف اعمال اللجنه طيب هو مسدد وامر تجنيسه نزل ولنا عشر سنوات ع هالحال ننتظر
    طيب حرام عندي طفله عمرها ٦ اشهر ولا لها شهادة ميلاد
    اسالك بالله الذي لا اله الا هو انك تنهي موضوعه باستلامه جنسيته وطبعاا وغيره كثير

    ‎رد

  29. ام فاطمة

    احتاج مساعده بمبلغ من المال محتاجه

    ‎رد

  30. عايشه الرشيدي

    😘😘عسا ربي يحميك يا الامير محمد بن سلمان

    ‎رد

  31. عبدالله أحمد

    اللهم إقض حوائجنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وارزقنا من فضلك مايغنينا ويسد حاجتنا أنت ولينا وعليك إتكالنا ياأرحم الراحمين

    ‎رد

  32. عبدالله سالم الشهري

    ابغ اراتب من الضمان الاجتماعي انا مريض نفسيا ت وليس لي دخل كفا ياصحب السمو والدي خدم الدولة 36 سنة وهو متوفي الان

    ‎رد

  33. عبدالله سالم الشهري

    ارجوك بعد الله ياصاحب السمو انا والدي متوفي وقد خدم الدولة 36 سنة وان مريض نفسيا ارجوك امركم لي براتب شهري من اللتاهيل الشامل

    ‎رد

  34. مشعل العبدان

    كيف نقابل سمو الامير محمد بن نايف ال سعود عندنا تعديل اسم من عام 1416

    ‎رد

  35. مشعل العبدان

    كيف نقابل سمو الامير محمد بن نايف ال سعود

    ‎رد

  36. فيصل بن خميس الحجي

    ولدي كان موظف في الامن الدبلوماسي في سفاره خادم الحرمين الشريفين في ايطاليا وتوفي علئ راس العمل

    ‎رد

  37. فيصل بن خميس الحجي

    ولي العهد الامير محمد بن نايف حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا ابنكم كان ولدي موظف في الامن الدبلوماسي في سفاره خادم الحرمين الشريفين وتوفي علئ راس العمل ارجو ان اقابلك ي سمو الامير

    ‎رد

  38. فيصل بن خميس الحجي

    ولي العهد الامير محمد بن نايف حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا ابنك فيصل بن خميس كان ولدي يعمل في الامن الدبوماسي وتوفي علئ راس العمل في سفاره خادم الحرمين الشرفين في ايطاليا.. واطالب سموك ان لدي مخلفات مروريه قيمته 30000 الاف ريال ولا قادر بسداد وانا راتبي مايكفي حاجتي ولدي ديون اخرا ارجو من سموكم ان تساعدني

    ‎رد

  39. سلطان

    السلام عليكم هل من هذا الرقم استطيع ان اقابل الامير محمد بن سلمان

    ‎رد

  40. عبد الله شافي الحسن

    تكف الأمير محمد ابن نايف محتاج سياره تيوت 2014 مدبله انا منطقه الجوف ابوي مسوي حدث وله سنه خمس شهور بجيب الشرطه علي طريق سكاكه هو علي رأس العامل هو رتبته رقيب الحين هو جاء من المنيا بعد أسبوع يبغ يرجع الخراج المملكه ابيك ترفع رتبت ابوي الغالي راسيس رقبا املي بالله فيكم

    ‎رد

  41. المتفائله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابغى اقابل سمو الامير محمد بن سلمان
    ضروفي صعبه والله تكفووووووون

    ‎رد

  42. مها

    كيف اقابل الامير محمد بن سلمان بس اتصل على الرقم الموجود الله يوفق من يرد علي ويسهل امره

    ‎رد

  43. عبدالعزيز الشهري

    أريد مبلغ من المال للاعش حياتي بسعادة

    ‎رد

    1. بحر

      هههههههههههههه

      ‎رد

    2. عبدالله سالم الشهري

      بسم الله ياصاحب السمو ارجوك تساعدني في راتب من التاهيل الشامل اومن الضمان الاجتماعي ارجوك لااملك دخلا ومريض بالفصام ووالدي متوفي

      ‎رد

    3. عبدالله سالم الشهري

      ارجوك بعد الله ياصاحب السمو انا والدي متوفي وقد خدم الدولة 36 سنة وانا مريض نفسيا ا ارجوكم مكافاة من الضمان الاجتماعي

      ‎رد

  44. حماك الله ياوطن

    أولا اشكي أمري إلى المولى عز وجل ثم إلى سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه أنا انظلمة وأنا على رأس العمل وانظلمة بعد تقاعدي ألم أجد ماينصفني وعلى رأسهم مرجعي السابق وديوان المظالم وحقي واضح أمام القضاء وانني سبق وأن رفعة لي مقام سيدي الاامير محمد بن نايف ولى العهد حفظه الله وأنا على يقينا أن البرقيات التي أرسلتها لم تاصل ولي العهد حفظه الله وأنا اطلب من الله أن يصل صوتي إلى مقام سيدي ولى العهد او أي مسوال في هذا الوطن الغالى على قلوبنا

    ‎رد

  45. اللحمد لله

    انا انسانه ماابغا فلوس ولا ابغا شي بس ابغاك تنقل زوجي في عمله لمنطقه اخرى اي منطقه اهم شي نبتعد عن جبروت هله عايشين معهم وصرت اكرهه زوجي من سوء الحياه عندهم تكفون ابغا اعيش حباتي ماابغا اعيش عندهم والله والي خلق سبع سموات اني صرت افكر انتحر من كثر مااعاني حتى علاقتي انا وزوجي صارت سيئه

    ‎رد

    1. غير معروف

      أذكري الله وهتدي شوي

      ‎رد

    2. غير معروف

      استغفري ولاتخلين الشيطان يهدم حياتك حاسه فيك وفاهمه مشاعرك تماماً لكن ماعليك الا انك توكلين امرك لاه وتتقربين من الخالق و تأنسين بقربه،، وترا كل مقتدير رب العباد خيره لنا والصبر الجميل،، ويارب ينقلونه

      ‎رد

  46. غير معروف

    انا والله لي سنه عليه مظلمه أطالب بمقابلة في الديوان الملكي أبرقت للملك سلمان حفظه الله وابرقة لولي العهد وأبرقة لولي ولي العهد حفظهم الله اطلب مقابلتهم الامر مهم ولم احصل على أي رد يذكر

    ‎رد

  47. علي الشهري

    انا ابي أقابل الامير محمد بن سلمان شخصيآ الموضوع هام جدا

    ‎رد

  48. ابنة هذا الوطن تتالم

    انا قضيتي ظلم ظلم اللهم انتقم من كل ظالم
    ارمله تجاوزتي الخمسين بكثير لا ولد لي وقد اوصي زوجي المرحوم منزلي اللذي اقيم به لي بس ابناءه يقفون ضدي راغبين بطردي وبيع المنزل اين اذهب وانا في خريف العمر لا سكن ولا ولد
    من بيده مساعدتيلا يقصر علي
    من يعلم كيف اقابل سيدي صاحب السمو فليخبرني

    ‎رد

  49. ابنة هذا الوطن تتالم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اما نا والعياذ بالله من كلمة انا قضيتي مختلفه تحتاج فقط من يقف بجانبي بعد الله
    انا ارمله وابناء زوجي يقدون الدعاوي والشكاوي ضدي ويحاولون احراجي من منزلي
    اين اذهب وانا في خريف العمر واين الوذ
    اخرج من منزلي او ادفع قيمته اين احضر المال واين اذهب
    من بستطاعته مساعدتي بعد الله فاليخبرني ومن يعلم طريقه لايصال مشكلتي لسيدي صاحب السمو فيتعاون معي

    ‎رد

  50. منى العريشي

    أتقدم بطلبي لصاحب السمو الامير محمد بن نايف حفظة الله
    انا فتاة سعوديه وابلغ من العمر ٣١ سنة ولم احصل على سجل مدني حتى الان أرجو من الله ثم من سعادتكم مد يد العون لي وانا لم احصل على اي حق من حقوقي كمواطنة من وظيفه او دراسه او علاج في مستشفى حكومي أرجو من الله ثم من سعادة الامير مد يد العون لي

    ‎رد

  51. روان

    الى سمو الامير محمد بن نايف حفظه الله من ابنتك وابنة هذا الوطن الغالي :
    اناشدك ياولي العهد انا خريجة بكالوريس نظم معلومات ( حاسب الي )
    تعبت وسهرت واجتهدت على امل ان اتخرج وتتوج مسيرتي الدراسيه بالوظيفه التي استحقها
    ولكن لم اجد وظيفه
    انا محتاجه جداً للوظيفه فانا اعيش بعيد عن اهلي ولقمة العيش صعبه
    اريد ان اصبح معلمه حكوميه فقط فقط
    الله يجزاك الجنه يارب امل ايصال صوتي

    ‎رد

  52. روان

    الى سمو الامير محمد بن نايف من ابنتك وابنة هذا الوطن الغالي:
    انا لدي حلم وطموح منذ ان دخلت صفوف الدراسه وانا ابذل كل الجهد لتحقيق النتائج الرائعه وبعد ان حصلت على البكالوريس في نظم المعلومات لم اجد وظيفه بعد التعب والسهر
    الفراغ والبطاله موت بطيئ انا اعيش لوحدي واهلي بعيد عني
    والحاجه الى لقمة العيش صعبه ، احتاج الوظيفه اريد ان اصبح معلمه في مدرسه حكوميه فقط يارب ارزقني من حيث لااحتسب
    ساعدوني انا في امس الحاجه
    طلبتك ياابو نايف 💔

    ‎رد

  53. رحال من الرياض وجده

    السلام عليكم ورحمه الله وبراكاته انا مواظن عا طل عمري 26 سنه انقبل في العسكريه و يرفضوني جاني واحد يقول عندك واسطه تمشي معدك الله يسهل دربك ليش انا عايش في الدوله انا مسوي 3 برقيه صاحب السمو محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله يعني فيه ناس تحط البرقيه تحت طاوله ليش عشان انت موظف فيه ناس محتاجه وانا اول ناس

    ‎رد

  54. سعد علي

    اريد مساعدة سيدي ولي العهد حفظه الله حيث انني احد منسوبي وزارة الداخلية وأريد مقابلة سيدي محمد بن نايف .

    ‎رد

  55. سعد علي

    اريد مساعدتي من قبل سيدي ولي العهد حفظه الله في سداد ديوني وحيث انني احد منسوبي وزارة الداخلية .

    ‎رد

  56. سعد علي

    اريد مقابلة سيدي ولي العهد محمد بن نايف يوجد علي ديون وانا احد أفراد ومنسوبي وزارة الداخليه .

    ‎رد

  57. ماهره وامنه .تعليم .مكة

    طيب ايش فايده الموقع اذا سمو النايب ما يسمعنا .احنا بنات هذا الوطن نلاقي الظلم من مسؤلين في الوطن.لايوجدعرفان ولا تكريم بل اهانه.وتعسف.نبي مقابله سمو ولى العهد

    ‎رد

  58. ابنك/معيض السمي البقمي

    ليتني خويلك ي محمد ابن نايف يعلم الله اني أحبك ف الله حب لايعلمه غير فاطر السموات والأرض وأن شاء الله أن أكون لك خوي

    ‎رد

  59. محمد

    كل ماابي اروح ابي اقابل الامير محمد بن نايف يرفضون ابي اقابل الامير شخصيا تكفون ياناس ابي اشرح له وضعي والامير بابه مفتوح بس المسولين مايبغون ادخل عليه

    ‎رد

  60. ورده عسيري

    تكفون وصلوا رسالتي وحققوا امنيتي

    ‎رد

  61. ورده عسيري

    أنا سعودية متزوجة من يمني مواليد السعوديه وعندي منه ابنه وانا حاليا حامل منه وهو عاطل عن العمل وانا موظفه على بند الاجور اقل فئه أ
    وراتبي ٤٠٠٠ الف ريال
    ويخصم مني البنك شهريا ١٢٠٠ وايضاً قسط سياره ١٣٠٠
    وأمر بظروف لايعلم فيها الا الله أرجو من الله ثم منكم مد يد العون لي ولزوجي ولمستقبل ابنائي
    أتمنى من سعادتكم منح زوجي الجنسيه السعوديه مع العلم ان أخواته سعوديات
    وهو كان موظف في محل جوالات ولكن مع الانظمه الجديده انفصل من عمله وكل ماقدم على شركه يقال له سعوده مع العلم ان لديه شهادات وخبره تتجاوز العشر سنوات
    وانا اناشد ولي العهد سمو الامير محمد بن نايف حفظه الله ورعاه بعد الله ان يمد لإبنته يد العون لأَنِّي والله أني امر بظروف قاسيه
    وأتمنى مقابلتك لأشرح وضعي تكفى لاتردني

    ‎رد

    1. ماجد ال قحطاني

      اختي انتي سعودية المفروض اخذتي من أبناء بلدك متزوجه واحد يشتغل بمحل جوالات وأجنبي بعد الله المستعان

      ‎رد

      1. عبدالله القحطاني

        ياخي المرأه حره كانها راضيه عن نفسها اذا كنت لاتعلم عن الحال ف أصمت

        ‎رد

      2. سمو

        تتزوج اللي تبي وانت وش حارق رزك ياخي النظام والدوله سمحوا لهم وهذا نصيبهم ومنتهين ومازال هناك فرص متاحه للسعوديات اذا رغبن بالزواج من مقيمين حسب اللوائح المنشوره من الداخليه وحسب التقارير انه اغلب الزواجات بين السعوديين من مقيمين والعكس ناجحه ونسبة الطلاق فيها ضئيله جدا ياراجل احصائيات الطلاق بين السعوديين تفجع صار الواحد يفكر يزوج بنته لغير سعودي

        ‎رد

    2. علي الشهري

      كان تزوجتي سعودي

      ‎رد

  63. متعب محمد العمري

    الى ولي العهد الامير محمد بن نايف حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا ابنك متعب محمد العمري واريد ان قابلك شخصيا وارجو منكم قبول ذالك والسلام عليكم.

    ‎رد

    1. هند الحربي

      لو سمحت تم الرد علي الطلب من قبل مكتب صاحب السمو الملكي

      ‎رد

      1. فيصل العنزي

        مساء الخير
        من يفزعلي ابي اقابل الامير محمد بن سلمان
        ضروفي صعبه والله

        ‎رد

        1. مشعل العبدان

          صعبهه

  64. امل القحطاني

    نناشد المسؤؤلين في حل مشكلتي لدي ابتكار امني بكامل تفاصيل الا ان واجهه تعقيد في تسعيره التنفيذ اناشد الله ثن اناشدكم في النظر الي مشروعي الامني

    ‎رد

  65. موسى الفيفي

    سلام مني لهلا القلوب الصافيه … محمد بن سلمان وها راعي الاول
    ترحيب من قلوبن ساليه ….. يشهد عليهاء رب العالمين

    محبكم / الشاعر ابو احمد الفيفي

    ‎رد

  66. غير معروف

    جنسيتنا جنسيه عراقيه واصلنا سعودي ودلينا معاملات تقديم في الأحوال للجنسيه نناشدكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بانهاء معاناتنا والرجوع الى اصلنا ولم شملنا مع اقاربنا وابناء عمومتنا حيث ان جميعهم يحمل الجنسيه السعوديه او منحنا الأقامه الدائمه حيث ليس لدينا أي مكان نذهب له ونحن في بلدنا ومكاننا وفقكم الله لكل خير

    ‎رد

  67. يوسف توفيق

    الي سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخليه / lمحمد بن نايف حفظكم الله ورعاكم ويديم عليك ثوب الصحه العافيه ويحفظك ربي والله تعجز الكتابه واللسان عن وصف مدي الفخر في قيادتكم الرشيده والامن والامان ودمتم بوافر الصحه والسعاده وراحه البال (امين يارب العالمين)

    ‎رد

  68. يوسف توفيق

    اولا السلام علي اهل الكرام والله شيْ يجعلنا نفتخر في شخصيه وحنكه صاحب السمو / محمد بن سلمان ولي ولي العهد حفظه الله والله تعجز الكلمات بأن توصف عن السعاده والفرحه وما عندي قول اكثر من ان الحافظ لكم رب العباد ويحرسكم ربي يا صاحب السمو ويجعلكم زخرا للملكه خاصه والعالم الاسلامي عامه ودمتم

    ‎رد

  69. عصام ابراهيم علي عقلان

    انا يمني من موليد السعوديه وموات في ترابها وارضها وأتمنى من سموكوم منحي الجنسية للتمتع بتراب أرض الحرمين الله يحفض ابوك امير المؤ منين سلمان بن عبد العزيز ويرعاك يا اغلى امير في السعوديه دوم الحترامي وحبي للك يا غلي

    ‎رد

    1. ام احمد

      السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
      ياصاحب السمو ارجو من الله ثم من سموكم اعطائي طريقة للتواصل مع سموكم كي اشرح لسموكم مشكلتي فانا في ضيق لا يعلم به الا الله سبحانه

      ‎رد

  70. ام حنين

    كيف أقابل سمو الأمير محمد بن نايف

    ‎رد

  71. سعييدبن سفر

    ياولي العهدجيتك وانا حالي دقيق
    ضايق صدري وعيني تهل عبارها من ظروف الوقت زادت وحالي مايطيق
    مايطيق الهم والحزن لاما جالها
    دخيلك هم دخيلك هم دخيلك تخرجني مما أنا فيه فللمملكه ماهي عاجزه عن الوقوف بجانب كل فرد سعودي ومساعدته ماليا ومعنويا فأنقذوني ساعدوني أسعفوني أنا في وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز ثم في وجهك أن تخرجني أخرجك الله من النارأدام الله عزكم وحماكم من كل سوء
    أحدأبناء عاصفة الحزم……سعييدسفر

    ‎رد

  72. سالم سويلم البلوي

    أبي اقابل ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله

    ‎رد

  73. سعييدبن سفر

    سيدي صاحب السموالملكي الأميرمحمدبن سلمان بن عبدالعزيزولي ولي العهد ووزيرالدفاع حفظك الله /تكفى ترى تكفى تهز الدول هز.. أبي تقابلني بأيت طريقه .فأنا دخيلك كانني جدفي جد.. مديون في دين يخدم المدينه. ويخدم وطنا خدمت مالها حد ..حرص وحرصي زايدفي القبيله. هذا ولانا جد ورى جد وأنا ولاي إني أخدم ديني ثم المليك والوطن إلي أنا منها ولها درع سميك فأنا دخيلك تساعدني فهذا آخر حل للوصول إليك عن طريق هذا الموقع
    أحدأبناءعاصفة الحزم …ولكم كل الولاء والطاعه

    ‎رد

  74. سعييدبن سفر

    أناشدالله ثم أناشد سيدي ولي ولي العهد الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله أن يخرجني مما أنافيه و يسدد عني مديونيتي ويخرجني من السجن العسكري بخميس مشيط ففضلا من الله أنها في رضاء الله ثم في رضاكم خدمت لوطني الغالي وهو لايخفى عليكم سبب الدين .
    إبنكم أحدأبناء عاصفة الحزم ………………

    ‎رد

    1. محمدالحربي

      ولي العهد الأمير الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود اطلب من الله ثم منكم تساعدوني والله العظيم ان علي ديون صك من المحكمه والله العظيم موقف بسجن عشان ديون واشوف اولادي اهلي لأن لي60يوم

      ‎رد

  75. علي الجعيدي

    يجب تحرير حضرموت من الذينا يدعون أنفسهم القاعدة بل هم الحرس الجمهوري
    وفقكم الله

    ‎رد

  76. ابو خالد

    سمعنا بهذا وتقدمنا بطلب وتم تحديد موعد ولكننا لم نقابل ولي العهد وزير الداخلية بل قابلنا شخص آخر

    ‎رد

  77. محمد

    ابغا اصير عسكري

    ‎رد

  78. ناصر بدر

    جزاك الله عن الاسلام كل خير سمو الأمير

    ‎رد

  79. جمال سيد عبدالحميد

    جعلك الله نصير للمظلومي 0 تم الإستيلاء علي حقي من رجل إستحل مالي و تعبي و عرق السنين بصفة أنه يدعي أنه واصل إلي مراكز السادة الأمراء ولا أعرف أحد ينصفني لأخذ حقي و إني توجهت إلي الله ثم إليكم لعرض مظمتي عليكم لعلي أجد فيكم حكم الله العدل . بارك الله فيكم و جزاكم عن أمة الإسلام كل خير

    ‎رد

  80. عبدالله محمد الزهراني

    أبا وظيفة تكفوووووون ياأخواني

    ‎رد

  81. عبدالله محمد الزهراني

    أبا وظيفة تكفوووووووووون

    ‎رد

  82. خالدالحسن عبده الفلقي

    اريدمقابلة الوزير شخصيا”

    ‎رد

  83. بنت البل

    انا مواطنة سعودية ليست لدي هوية سعودية لم يستخرج لي والدي هوية لانه توفى كبرت من دون دراسة او عمل حالتي لايعلمها الا الله الكل لديه مشكلة ولكن مشكلتي هي الاقوى كل ماجيت اقدم معروض للوزارة الداخلية لايستقبلوني بسبب عدم وجود هوية

    ‎رد

  84. اهل شمال الطائف بالعرفاء٣-٤

    نناشد الله ثم نناشد سموكم الكريم ياولي ولي العهد نحن اهل العرفاء رقم ٣-٤ شمال الطائف لنا اكثر من ١٠ سنوات استلمنا اراضينا ولمن نستطيع بناء بيوتنا عليها بسبب عدم وصول الخدمات اليها من سفلت وانارة وكهرباء وقد تكرم ملكنا سلمان بدعم مخططات المنح كالعرفاء وغيرها ب٢٠ ملييار لتطويرها ولكن لم تراء النور حتى الان

    ‎رد

    1. بدر

      العرفاء انت جودي

      ‎رد

  85. يوسف احمد الرويلي

    الله يطول في عمرك يا سيدي سمو الامير محمد وزير الداخليه ويرحم والديك ووالد والديك

    ‎رد

    1. غير معروف

      كيف نغابل الامير يا شباب

      ‎رد

      1. غير معروف

        سلا

        ‎رد

      2. غير معروف

        سلام عليكم في احد من الى ارسال صار شي معه ولا ايش

        ‎رد

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