طرح 100 #وظيفة للرجال في شركة المراعي بـ #حائل

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عن توفُّر عدد 100 وظيفة للرجال بمسمى (مشغل آلة)، بالتعاون مع شركة المراعي، وذلك وفق الشروط والمميزات التالية:
1- المؤهل المطلوب من الابتدائي حتى الثانوية العامة.
2- أن يكون عمر المتقدم من 18 سنة حتى 30 سنة.
3- مكان الوظيفة: مشروع دواجن اليوم- طريق حائل- القصيم القديم.
4- المميزات المالية: مرتب أساسي يبدأ من 5000 ريال، مع تأمين السكن والعلاج.
وأشارت الغرفة أن التقديم يكون مباشرة في مقر المشروع أو بإرسال السيرة الذاتية على الإيميل: meshal.alshammari@almarai.com، yazed.altamimi@almaeai.com.
وللاستفسار على الهاتف: 0165209000