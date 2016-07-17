هنا.. أسماء المقبولين على وظائف مؤسسة الحبوب بجازان

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب قائمة أسماء المقبولين على وظائف بند (1-05) بفرع المؤسسة بجازان، وعلى جميع المرشحين مراجعة فرع المؤسسة بجازان لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتوظيف، اعتباراً من يوم غد الاثنين 1-437/1-0/1-3 الموافق 201-6/7/1-8 .
أسماء المقبولين:
1- إسماعيل بن يحيى علي حمدي
2- علاء بن علي أحمد صغير صديق
3- عبدالعزيز بن علي إسماعيل البر
4- عبده بن محمد محمد مدبش
5- محمد بن علي ناصر حكمي
6- علي بن محمد موسى عارضي
7- عبدالعزيز بن ناصر براق الحازمي
8- أحمد بن ضبيب فهد الوجعان
9- عبدالمجيد فهد بن مناحي الشمري
10- أحمد بن إبراهيم أحمد خصوي
11- وسيم بن محمد علي عقيلي
12- إبراهيم بن هادي إبراهيم عامري
13- وحيد بن خالد أحمد شتيفي
14- أبوبكر بن يحيى عبدالله قاسم
15- يحيى بن محمد أحمد الصم
16- عبدالرحمن بن إبراهيم علي سفياني
17- عمر بن محمد خلف البلادي
18- حسين بن علي علي لاهي مقري
19- علي بن يحيى علي معشي
20- مروعي بن إبراهيم هادي الشافعي
21- أحمد بن راشد محمد العميري الراشدي
22- عادل بن مرعي حسن مغاوي
23- عيسى بن يحيى علي جرادي
24- إبراهيم بن علي إبراهيم الأعجم
25- موسى بن عبده شوعي كليبي
26- حسن بن يحيى أحمد زعله
27- يحيى بن على الله يحيى زيلع
28- ياسر بن علي محمد سنقوف
29- خالد بن أحمد حسن رميلي
30- يحيى بن محمد يحيى منيع
31- ناصر بن ظافر عبدالرحمن الشهراني
32- خالد بن عيد نقاء المقاطي العتيبي
33- إبراهيم بن محمد إبراهيم عباس معافا
34- أحمد بن علي يحيى بشيري
35- محمد بن أحمد محمد فاهمي
36- أحمد بن إبراهيم محمد الملحاوي
37- إبراهيم علي إبراهيم مغلس
38- إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم عبدالله
39- عبدالعزيز فهد مشبب شائع
40- عبدالله ناصر سعد الشهراني
41- علي زاهر يحيى الفيفي
42- أحمد مانع حسين اليامي
43- عطية يحيى عطية دوشي
44- مصعب أحمد حسين شامي
45- عبده محمد علي الدم
46- بندر محمد عبده خردلي
47- عيسى محمد أحمد عسيري
48- وائل عبدالله عايض الدوسري
49- عبدالله أحمد محمد غباين
50- أحمد يحيى الكلاسي مباركي
51- وسيم سعيد القلوي الزهراني
52- حمد يحيى حسين الصقور
53- موسى رشيد محمد بهلكي
54- محمد عبدالعزيز حميد العصيمي
55- يوسف عباس أحمد علاقي
56- فهد سعد منصور الشهراني
57- فيصل حسن أحمد مخرش
58- عبدالرحمن حاتم رشيد الشافعي
59- إبراهيم أحمد إبراهيم عبيري
60- مؤيد أحمد يحيى أبوشهادة
61- محمد حمد جنادي حكمي
62- عبده أحمد يحيى سفياني
63- صقر الحسين قاسم مقري
64- شايع علي شايع النفيسة
65- عبده علي عبده صميلي
66- مهند مساوي علي مباركي
67- عبدالرحمن محمد أحمد حردي
68- سلطان هادي أحمد أبومرعي
69- حسن هادي سعيد الفيصل
70- هشام نور الدين عثمان طواشي
71- عبداللطيف علي محسن جبران
72- أحمد يحيى طاهر صيرم
73- محمد علي يحيى طحيش
74- أحمد محمد عبده واصلي
75- عيدروس حسين عيسى زعلة
76- حسن أحمد محمد غازي
77- عادل أحمد عابد قادري
78- عادل محمد شوعي شوك
79- إبراهيم علي أحمد المسعودي
80- حسين فهد محمد سراج حكمي
81- علي يحيى محمد مدبش قيسي
82- محمد أحمد بشير بجوي