هنا.. أسماء المقبولين على وظائف مؤسسة الحبوب بجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب قائمة أسماء المقبولين على وظائف بند (1-05) بفرع المؤسسة بجازان، وعلى جميع المرشحين مراجعة فرع المؤسسة بجازان لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتوظيف، اعتباراً من يوم غد الاثنين 1-437/1-0/1-3 الموافق 201-6/7/1-8 .

أسماء المقبولين:

1- إسماعيل بن يحيى علي حمدي

2- علاء بن علي أحمد صغير صديق

3- عبدالعزيز بن علي إسماعيل البر

4- عبده بن محمد محمد مدبش

5- محمد بن علي ناصر حكمي

6- علي بن محمد موسى عارضي

7- عبدالعزيز بن ناصر براق الحازمي

8- أحمد بن ضبيب فهد الوجعان

9- عبدالمجيد فهد بن مناحي الشمري

10- أحمد بن إبراهيم أحمد خصوي

11- وسيم بن محمد علي عقيلي

12- إبراهيم بن هادي إبراهيم عامري

13- وحيد بن خالد أحمد شتيفي

14- أبوبكر بن يحيى عبدالله قاسم

15- يحيى بن محمد أحمد الصم

16- عبدالرحمن بن إبراهيم علي سفياني

17- عمر بن محمد خلف البلادي

18- حسين بن علي علي لاهي مقري

19- علي بن يحيى علي معشي

20- مروعي بن إبراهيم هادي الشافعي

21- أحمد بن راشد محمد العميري الراشدي

22- عادل بن مرعي حسن مغاوي

23- عيسى بن يحيى علي جرادي

24- إبراهيم بن علي إبراهيم الأعجم

25- موسى بن عبده شوعي كليبي

26- حسن بن يحيى أحمد زعله

27- يحيى بن على الله يحيى زيلع

28- ياسر بن علي محمد سنقوف

29- خالد بن أحمد حسن رميلي

30- يحيى بن محمد يحيى منيع

31- ناصر بن ظافر عبدالرحمن الشهراني

32- خالد بن عيد نقاء المقاطي العتيبي

33- إبراهيم بن محمد إبراهيم عباس معافا

34- أحمد بن علي يحيى بشيري

35- محمد بن أحمد محمد فاهمي

36- أحمد بن إبراهيم محمد الملحاوي

37- إبراهيم علي إبراهيم مغلس

38- إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم عبدالله

39- عبدالعزيز فهد مشبب شائع

40- عبدالله ناصر سعد الشهراني

41- علي زاهر يحيى الفيفي

42- أحمد مانع حسين اليامي

43- عطية يحيى عطية دوشي

44- مصعب أحمد حسين شامي

45- عبده محمد علي الدم

46- بندر محمد عبده خردلي

47- عيسى محمد أحمد عسيري

48- وائل عبدالله عايض الدوسري

49- عبدالله أحمد محمد غباين

50- أحمد يحيى الكلاسي مباركي

51- وسيم سعيد القلوي الزهراني

52- حمد يحيى حسين الصقور

53- موسى رشيد محمد بهلكي

54- محمد عبدالعزيز حميد العصيمي

55- يوسف عباس أحمد علاقي

56- فهد سعد منصور الشهراني

57- فيصل حسن أحمد مخرش

58- عبدالرحمن حاتم رشيد الشافعي

59- إبراهيم أحمد إبراهيم عبيري

60- مؤيد أحمد يحيى أبوشهادة

61- محمد حمد جنادي حكمي

62- عبده أحمد يحيى سفياني

63- صقر الحسين قاسم مقري

64- شايع علي شايع النفيسة

65- عبده علي عبده صميلي

66- مهند مساوي علي مباركي

67- عبدالرحمن محمد أحمد حردي

68- سلطان هادي أحمد أبومرعي

69- حسن هادي سعيد الفيصل

70- هشام نور الدين عثمان طواشي

71- عبداللطيف علي محسن جبران

72- أحمد يحيى طاهر صيرم

73- محمد علي يحيى طحيش

74- أحمد محمد عبده واصلي

75- عيدروس حسين عيسى زعلة

76- حسن أحمد محمد غازي

77- عادل أحمد عابد قادري

78- عادل محمد شوعي شوك

79- إبراهيم علي أحمد المسعودي

80- حسين فهد محمد سراج حكمي

81- علي يحيى محمد مدبش قيسي

82- محمد أحمد بشير بجوي