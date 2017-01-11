بالصور.. إغلاق محلات ومصادرة أغذية فاسدة في الربوعة

المواطن – سعيد ال هطلاء – الربوعة

أغلقت بلدية مركز الربوعة عدداً من المحال والمطاعم؛ لمخالفة الاشتراطات المهنية والصحية، وذلك ضمن حملتها الرقابية والصحية المكثفة التي واصلت أعمالها مؤخراً على هذه المحال.

وقال رئيس بلدية الربوعة سعيد بن جبران التليدي: إن إدارة صحة البيئة رصدت عددا ً من المخالفات: كسوء حفظ الأطعمة، وعدم تجديد التراخيص وعدم وجود شهادات صحية، وسوء تداول المواد الغذائية وفتح محال دون تراخيص.

وأكد أن البلدية أغلقت هذه المحال نتيجة هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات النظامية بحقها من حيث المصادرة والغرامات.

واختتم التليدي حديثه بأن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية حتى يتم التأكد من نظامية الإجراءات في هذه المحال.