بالصور.. ضبط مركبة مسروقة ومواد مخدرة و76 مخالفاً ومطلوباً بجازان

المواطن- جازان

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بمركزي شرطة بلغازي وشرطة محافظة أبو عريش بعدد من المخالفين والمروجين والمطلوبين، باﻹضافة لضبط كميات من العرق المسكر والحشيش المخدر ونبات القات المحظور في حملة أمنية نفذتها صباح أمس شملت مواقع عدة بالمحافظتين.

وفي التفاصيل نفذ مركزا شرطة محافظتي بلغازي وأبو عريش حملة أمنية ضمن حدودهما اﻹدارية صباح أمس شملت عدة مواقع بالمحافظتين أسفرت عن اﻹطاحة بعدد من المخالفين والمطلوبين باﻹضافة لضبط كميات من العرق المسكر والحشيش المخدر ونبات القات.

وتركزت الحملة اﻷمنية ببلغازي على المواقع الجبلية الوعرة التي يتخذها كثير من مخالفي نظام الإقامة مواقع للتواجد بها بعيداً عن أنظار رجال الأمن ويمارسون بها أنشطة مشبوهة من خلال التهريب وتصنيع الخمور، كما شملت الحملة الطرق الوعرة التي يسلكها المهربون وقام رجال اﻷمن بمسح شامل لها أسفر عن اﻹطاحة بـ 51 شخصاً مخالفاً وضبط 10 قوارير مليئة بمادة العرق المسكر وأعداد كبيرة من حزم نبات القات المحظور، باﻹضافة لضبط ثلاث بلاطات من الحشيش المخدر بحوزة إحدى النساء حاول زوجها تضليل رجال اﻷمن بإخفاء الممنوعات مع زوجته المرافقة له وأطفاله وكان يستقل مركبة مسروقة.

وشهدت محافظة أبو عريش الحملة الأخرى التي نفذها رجال الأمن بشرطة المحافظة وتركزت على المواقع المشبوهة بالمحافظة من أودية مغطاة بالأشجار الكثيفة أو مزارع مهجورة تم خلالها اﻹطاحة بـ19 شخصاً مجهولاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء بحوزة ثلاثة منهم كميات من العرق المسكر الذي يقومون بتصنيعه بتلك المواقع إضافة لضبط 4 أشخاص من بني جلدتهم يمتهنون الاتجار بالبشر.

كما استطاع رجال الأمن خلال حملتهم القبض على مواطنين مطلوبين في قضايا إطلاق نار.

وقد اتخذت كافة إجراءات الضبط الأولية وتحريز المضبوطات وإحالة الأشخاص والمضبوطات لجهات الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل لأبنائه المشاركين في الحملة من شرطة أبو عريش وبلغازي على جهودهم المثمرة، حاثاً على بذل المزيد من العطاء، مشيداً بتعاون الجميع مع رجال الأمن ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار الحملات اﻷمنية بكافة مراكز ومحافظات المنطقة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان حفظه الله وبمتابعة مدير اﻷمن العام.