عاجل .. #العمل تلتقي #ام_تريد_بنتها_بحضنها وتتوصل للوالد

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

المواطن – الرياض

أعلن المتحدثُ الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم الوصول لوالدة الطفلة التي انتشرت قصتها عبر واقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب باستعادة ابنتها التي يعنّفها والدها.

وقال أبا الخيل إنه تمت مقابلة الأم من قِبل مدير فرع الوزارة، مبيناً أنه سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وكان مغردون قد تداولوا مجموعةً من الصور ومقطع فيديو يُظهر شخصاً وهو يعذب طفلةً صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ4 أشهر، ما أثار حفيظة نشطاء مواقع التواصل، حيث دشّنوا هاشتاقاً بعنوان “أم تريد بنتها بحضنها”، طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتدخل للحفاظ على حياة الطفلة قبل فوات الأوان.