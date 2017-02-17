العنزي عن نجم النصر: زوجوه الثانية!

المواطن ـ محمد سلام

أشاد الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي بالمستوى الرائع الذي ظهر به الفريق النصراوي خلال الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي، في الجولة الـ 19 من دوري جميل، الذي انتهى لصالح العالمي بهدفٍ دون رد سجّله اللاعب يحيى الشهري قبل النهاية بدقيقة.

وخصّ العنزي الظهير الأيمن خالد الغامدي بالإشادة، وأكد أنه يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم وعقب زواجه، ممازحًا إياه بالمطالبة بأن يتزوج للمرة الثانية.

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “خالد الغامدي.. بسم الله ماشاء الله..! زوجوه الثانية..! قتالية.. حماس.. دفاعيًا.. هجوميًا..! نجم هذا الموسم..!”.

وأضاف: “النصر كسر قاعدة.. إذا لم تسجل.. يسجّل فيك..! النصر أصلًا كاسر لكل القواعد..! وخارج مدار المجرة..! شمس وقمر..!”.