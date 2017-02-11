بالفيديو.. الاتحاد يتقدم على التعاون 2 ـ 1 في دوري جميل

بالفيديو.. الاتحاد يتقدم على التعاون 2 ـ 1 في دوري جميل

2017/02/11
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد التعاون 1

المواطن ـ محمد سلام

سجّل الاتحاد هدفين في شباك التعاون خلال الشوط الثاني من مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل، وذلك عن طريق فهد الأنصاري وكارلوس بيلانويفا، فيما قلّص التعاون النتيجة عن طريق سعيد الدوسري لتصبح النتيجة 2 ـ 1، حتى الآن.

 

 

 

 

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