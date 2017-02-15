عاجل .. مستفيدو حساب المواطن يلامسون الـ 10 مليون

المواطن – شريف النشمي – الرياض

اقترب عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن من العشرة ملايين شخص منذ انطلاق البوابة قبل أيام وحتى ظهر اليوم.

وكشف برنامج حساب المواطن عن آخر احصائية للمسجلين في البرامج حتى ظهر الأربعاء حيث بلغ عدد اجمالي المسجلين 9،937،207 شخص بينما ارتفع عدد المستفيدين الرئيسيين الى 2،902،080 شخص وبلغ عدد التابعين لهم 7،035،127 تابع فيما بلغ عدد ارباب الأسر السعوديون 6،912،810 شخص ، وبلغ مجموع أرباب الأسر من حاملي بطاقات التنقل 4،571 ، و979 فرد مستقل .

وأظهرت الإحصائية الاخيرة 21،833 مواطنة سعودية متزوجة من غير سعودي تم تسجيلها في البرنامج كما بينت الإحصائية تسجيل 519،793 فرد سعودي مستقل السكن بينما جاء عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بمامجموع 2،000،381 رب أسرة ضمانية ، و476،840 فرد مستقل من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وبين البرنامج انه يستقبل المواطنين على مدار الساعة عبر بوابة البرنامج الالكترونية .