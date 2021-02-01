موعد وصول أوديون إيغالو لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

بات نادي الشباب قريبًا من ضم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق شنغهاي جرينلاند الصيني سابقًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب إيغالو سيصل مساء اليوم الاثنين إلى الرياض لتوقيع العقد النهائي مع الشباب، بعد أن يتجاوز الفحص الطبي.

كما أكد الناقد الرياضي تركي الغامدي في حديثه اليوم لبرنامج رياضة ميديا المذاع على القناة الرياضية السعودية أن أوديون إيغالو سيُوقع الليلة على عقد الانضمام لـ الشباب.

الشبابيون سعداء بـ صفقة أوديون إيغالو

وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من جماهير الشباب، رسائل الشكر والتقدير إلى خالد البلطان رئيس النادي وذلك بعد اقتراب إيغالو من الانضمام لليث.

وأكد الجمهور الشبابي في رسائله للبلطان على عدم توقعهم يومًا ما إحضار الأرجنتيني إيفر بانيغا واللاعب النيجيري لفريق الشباب وهما من لعبا مؤخرًا مع بلادهما في مونديال روسيا 2018.

وذكرت الجماهير الشبابية أن فرص الليث في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت كبيرة بعد دعم الفريق بصفقات عالمية.

وكان الليث برئاسة خالد البلطان، تواصل من قبل مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا من أجل تمثيل الليث لكن الأخير رفض، مما جعل إدارة الليث تحول أنظارها للتفاوض مع المهاجم النيجيري.

إيغالو بديل ديوب في الليث

وسيكون المهاجم النيجيري بديل اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب في الشباب، بعد أن فُسخ عقد الأخير بقرار من إدارة النادي.







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