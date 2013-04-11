قناة غنائية شهيرة تطلب راقصين والراتب يتحدد بـ “التصفيق ” !

أثار إعلان لقناة غنائية شهيرة تقوم بتنظيم الجلسات استغراب العديد من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي من مسميات وظائف بمرتبات عالية التي رصدتها .

ومن بين الوظائف التي أعلنت عنها القناة القيام بمهمة تصفيق براتب يبلغ 3000 ريال , فيما يبلغ راتب من تكون مهتمه التصفيق مع الرقص 7000 ريال .

أحد الأشخاص دعاه الفضول لمتابعة مصداقية وجدية القناة في وظائفها فقام بالإرسال على رقم يستقبل المتقدمين على الوظائف المشار لها ليأتيه بعد ذلك رسالة القبول للالتحاق بالقناة بوظيفة راقص مع تصفيق براتب 7 آلاف ريال طالبين منه مراجعة موقع القناة لاستكمال البيانات .

وبعد استكماله للبيانات أتاه رسالة أخرى تبارك له قبوله بالقناة , مؤكدة على أن دوامه سيبدأ مساء الغد, ليتم معاودة الإرسال له مرة ثالثة بعد ربع ساعة للتأكيد بأن موقعه سيكون بجانب المطرب .

وشهدت هذه الوظائف جدلاً واسعاً واندهاشاً من المسميات والرواتب المغرية التي تقدمها القناة في ظل عدم وجود رقابة ضد مثل هذه الممارسات, طالبين بتدخل الجهات المعنية ومعاقبة القناة.







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