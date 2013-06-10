الشيخة عائشة الصباح تغادر بلدها إلى السعودية

قررت إحدى بنات الأسرة الحاكمة في الكويت مغادرة بلدها الكويت بشكل نهائي، والاستقرار في المملكة العربية السعودية.

وعبّرت الشيخة عائشة مبارك الصباح عن أمنيتها أن تموت وتدفن في أرض المملكة، وتحديداً في المدينة المنورة التي اختارتها مكاناً للإقامة ما بقي من عمرها.

وودعت الشيخة عائشة أهلها برسالة مؤثرة نشرتها في صحف كويتية، وذيلتها بعنوان إقامتها الجديد “المدينة المنورة” مؤكدة أنها اتخذت القرار بعد اتكالها على الله سبحانه وتفويض أمرها إليه، لتأنس بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما تضمنت الرسالة إشارة إلى أن هجرتها جاءت بموافقة أمير الكويت.







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