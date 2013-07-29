جمعية زواج جدة ترفع قيمة مساعدة الراغبين في الزواج لثلاثين ألف ريال

أعلنت الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة، رفع سقف المساعدات المقدمة للمقبلين على الزواج ليصبح 30 ألف ريال.

وأوضح المدير العام للجمعية -المهندس سلمان الشمراني- أن الجمعية أقرت رفع سقف المساعدات وفق قدراتها المالية المتاحة، إسهاماً منها في تخفيف العبء المادي عن المقبلين على الزواج وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية والحياتية، وذلك ضمن خطتها التي تسعى من خلالها لتيسير الزواج وتأسيس حياة زوجية مستقرة.

وأشار الشمراني إلى أن الجمعية تواصل مساعدتها للشباب والفتيات، عبر تقديم المساعدات، والتي تشمل القروض الميسرة والزكاة، بالإضافة إلى الأثاث والهدايا، مبيناً أن استقبال طلبات المقبلين على الزواج -الراغبين في الحصول على مساعدات مادية وعينية- يتم بشكل يومي عبر مقرها الرئيس.

وبين الشمراني أن الجمعية تقدم المساعدة والعون للشباب والفتيات الراغبين في إعفاف أنفسهم وبناء الأسرة الصالحة، مع ضرورة التحاق الشاب والفتاة في البرنامج التأهيلي قبل الزواج، الذي تقدمه وتعده الجمعية بالتعاون مع عدد من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري.