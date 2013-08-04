“الغذاء والدواء” ترصد تلوثاً ببودرة حليب “سيملاك غين بلس”

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء -من خلال مركز الإنذار السريع للغذاء- إشعاراً من الشبكة الدولية للهيئات المعنية بسلامة الغذاء (INFOSAN)، يتضمن معلومات عن تلوث بعض منتجات بودرة حليب أطفال سيملاك غين بلس (Similac Gain Plus) للأطفال، من عمر سنة إلى ثلاث سنوات، المنتجة من قبل شركة فونتيرا النيوزلندية للألبان (New Zealand dairy company Fonterra) لصالح شركة أبوت.

وأوضحت أن التلوث بسبب استخدام بروتين مصل الحليب المركز (Whey protein concentrate) الملوث ببتكيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم Clostridium botulinum، وهذه المنتجات تم تصديرها إلى عدد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية.

وتُطمْئن الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المستهلكين، أنه -وبعد التحريات التي قامت بها- اتضح أن هذه المنتجات الملوثة لم تفسح بعد من قبل الهيئة ولم تصل إلى الأسواق.

وأشارت إلى أنه -نظراً لخطورة هذا النوع من البكتيريا- ستقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف هذه المنتجات، لضمان سلامة المستهلك.