وزير التربية يوجّه بصرف ١٥٠ مليون للتكافل المدرسي

وجّه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود -وزير التربية والتعليم- بإيداع مئة وخمسين مليون ريال في حسابات خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وثماني مدارس، تمثل المدارس المشمولة بخدمات مؤسسة تكافل الخيرية.

وأوضح مدير عام مؤسسة تكافل الخيرية -الدكتور محمد بن منصور العمران- أن عدد الطلاب الذين ستشملهم المشاريع يزيد عن مائة وثلاثة وثمانين ألف طالب وطالبة، وهم الطلبة الذين تم تقديم بياناتهم من المدارس، عن طريق برنامج تكافل الإلكتروني.

وأضاف أن حصة كل طالب وطالبة في المشروع عن كل فصل دراسي، تبلغ ثمانمائة ريال، وتغطي نفقات برامج المؤسسة الرئيسة، وهي (كسوتي، حقيبتي، وجبتي).

وأكد العمران -في حديثه- حرص ومتابعة سمو وزير التربية والتعليم، على أن تصل الإعانة في أسرع وقت، ليتمكن الطلاب والطالبات وأسرهم من الاستعداد والتجهيز المبكر لبدء عام دراسي حافل بالنشاط والاستعداد.

وأشار العمران إلى أن اللجان المتخصصة في كل مدرسة تقوم على متابعة أحوال الطلاب والطالبات المادية، وتقدير مدى الحاجة وتقديم المساعدة في إطار ضوابط وتعليمات مجلس أمناء المؤسسة ونظامها العام، مشدداً على أن اللجان -إضافة إلى تقييمها لحالات الطلاب والطالبات- تعمل على اختيار الأسلوب الأمثل لتقديم البرامج وتحديد نوعها، بحيث تقدم عينية أو نقدية، وتحديد ما يناسب كل أسرة من حيث الصرف، وذلك في أجواء تربوية تعتني بالطالب، وتحافظ على خصوصية أسرته.

وفي ذات السياق، رفع سمو وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة “تكافل” الخيرية شكره وتقديره، باسم كل منسوبي المؤسسة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة، وتخصيصه نصف مليار ريال سنوياً لأبنائه الطلاب والطالبات.

وأكد أن “تكافل” تعمل الآن على دراسة عدد من البرامج والمشروعات التي تساند المؤسسة، وتضمن لها -بإذن الله تعالى- استدامة دورها الاجتماعي الرائد.

الجدير بالذكر أن “تكافل”، هي مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع باستقلالية عملها وأنشطتها، ويشرف عليها مجلس أمناء المؤسسة، والذي يرأسه سموّ وزير التربية والتعليم، ويشمل في عضويته عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي.

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