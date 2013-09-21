سعر قطعة أرض سكنية بفلوريدا يثير سخرية نشطاء “تويتر”

أثار سعر قطعة أرض سكنية، تم عرضها للبيع في “بوت شارلوت” بولاية “فلوريدا” الأمريكية سخرية كثيرين من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان قد تم عرض قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها “930”م بسعر “150” ألف ريال، أي ما يقارب الأربعين ألف دولار، بالإضافة إلى وضع كروكي يتضمّن موقع الأرض عن طريق “جوجل إرث”.

وأرجع البعض منهم -ساخراً- سبب رخص قيمتها، لكونها مأوىً “للتماسيح”، بينما تمنّى آخرون توفير مثل مساحتها في السعودية بهذا السعر الذي سيحدّ من أزمة الإسكان، حيث وصل سعر أراضي “سبخة”، وبدون خدمات وصرف صحّي إلى 700 ألف ريال.

وتساءل آخرون عن إمكانية السكن في المكان الذي تقع فيه الأرض، وهل بعد شراء الأرض يتوجّب عليه دفع ضرائب معيّنة أم لا.

وقال محمد أبوالشامات -صاحب الشأن ومالك العقارات المعروضة لـ “المواطن”- إن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الأراضي يعود إلى ركود العقار في أمريكا، الذي سبّبته أزمة الرهن العقاري، فيلجأ بعض تجّار العقار، إلى الدخول لشراء الأراضي الأكثر جودة بأقل سعر ممكن من المالك نفسه، ومكتملة الخدمات، بعكس الأراضي المحليّة التي قد تصل أسعارها إلى “1080000” ريال، وبالمساحة المعروضة نفسها، وهي 900 متر مربع.

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