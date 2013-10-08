الحربي ينفي صلته بمقال بعنوان “القصمان” ويؤكد : لاشأن لي بالأكاذيب

نفى الكاتب المعروف خلف الحربي ما نسب له من مقال عن أهل القصيم, مؤكداً أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من وصفه لهم غير صحيح.

وأكد الكاتب اليوم عبر عموده الصحفي بعكاظ أن ما يتم تداوله من مقال له بعنوان “القصمان ” وصفهم فيه بأوصاف وكلام بذيء لا يمت له بصلة حيث لم يكتب هذا الكلام على الإطلاق.

وختم الحربي مقاله بعنوان “على الحدود التي يتداخل فيها الجمال والحب وفي هذا المكان الذي تغازل فيه البحيرة الهادئة الأشجار والعصافير أعلن أنا الموقع أدناه بأنني لم أكتب مقالا عن القصمان أو مقالا عن دولة وهابستان ولا شأن لي بأكاذيب (الواتس أب) التي تتداخل فيها حدود العقل المشحول مع العواطف المتوترة والله على ما أقول شهيد”.