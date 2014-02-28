هكر سعودي يلاحق الحسابات الإباحيه في “تويتر”

قام شاب سعودي يدعى “هكر عتيبي” بالتهكير على الحسابات الإباحية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وحذف الصور المُخلة التي تساهم بنشر الرذيلة بين الشباب، وذلك مع ازدياد المواقع الإباحية وانتشارها على الموقع.

وتهدف هذه الحسابات إلى الإيقاع بضحاياها المغرر بهم عبر علاقات جنسية شريطة دفع مبالغ مالية.

ونظّم “الهكر” حملة استهدفت هذه الحسابات لضربها، حيث نجح في استهداف 40 حساباً ما بين ذكور وإناث وحسابات شذوذ، مستفيداً من خبرته في عالم التهكير.

وعلى الفور قام من يقفون خلف هذه الحسابات المنحرفة، بعمل حملة مضادة للهكر السعودي لشل نشاطه التطوعي الذي ردعهم، فحاولوا عمل حملة سبام “إيقاف” لحسابه، إلا أن خبرة الشاب مكّنته من التفوق عليهم؛ مما أدى إلى تراجعهم عاجزين عن الانتقام.

ودّشن الناشطون على “تويتر” هاشتاقات لشكر الهكر لما قام به من أعمال تطوعية، داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

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