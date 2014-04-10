نادي الأطباء النفسيين يحتفل بتتويج خريجي برنامج الزمالة السعودي

احتفل نادي الأطباء النفسيين المقيمين السعوديين ومستشاروه -يوم أمس في فندق ماريوت الرياض- بتتويج خريجي برنامج زمالة الطب النفسي السعودي لعام 2013 بحضور د. عمر المديفر رئيس قسم الطب النفسي بمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، ود. سلطان الشهراني رئيس اللجنة المحلية ببرنامج الطب النفسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقال رئيس النادي الدكتور حبيب التكروني: “إن الطب النفسي -وتحديداً في المملكة العربية السعودية- لا يزال فقيراً، فهو يحتاج لمزيد من الأطباء والجهود والميزانيات والمستشفيات ومزيداً من الكوادر الصحية والفنية والإدارية لدعم هذه الفئة من المرضى”.

واعتبر “التكروني” أن “تخصص الطب النفسي هو من أسمى التخصصات”. ولفت إلى أن “الأمراض النفسية بدأت تنتشر في المجتمع السعودي بشكلٍ ملحوظ؛ لذلك نحتاج إلى من يقاوم هذا الانتشار ومن يقدم الرعاية والخدمة لهم”.

ورأى”التكروني” أن “هذا العدد من الخريجين ما هو إلا قطرة في بحر الحاجة لهم، ولا نزال نطمح كما نحتاج لتخرج المزيد”. وقال: “نحن في النادي نقدم جهوداً متواضعة لخدمة الأطباء المتدربين؛ حتى نساهم في تلك الصدقة الجارية فيما ساعدناهم في تعلمه وإتقانه على أن يفيدهم ويفيد المرضى بعد ذلك”.

وتم تكريم الخريجين من جميع مناطق المملكة وهم: د. رحمة الحربي (المدينة المنورة) ود. عبير اللهيبي (المدينة المنورة)، ود. نادر الرحيلي (الرياض) ود. بندر الحداد (الرياض) ود. سلطان السبيعي (الرياض) ود. أفراح الحجاج (الرياض) ود. رولا فايز (الرياض) ود. فهد المعثم (القصيم) ود. محمد القزلان (القصيم) ود. لجين الثقفي (جدة) ود. مها فقي (جدة)

واُختتم ال

حفل بكلمة الخريجين ألقاها الدكتور فهد المعثم.





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