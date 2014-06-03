سوري يعاني من سرطان الكبد ويدفع 11 ألف ريال للدواء شهرياً

يعاني السوري محمد نجيب لطفي الدويدري من مرض سرطان الكبد” منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال أحد أبناء الدويدري الذي يقيم في السعودية منذ 30 عاماً إنه اكتشف مرضه عند مراجعة مدينة الملك سعود الطبية في مدينة الرياض.

وأضاف “حسان” لـ”المواطن” أن حالة والده الصحية باتت حرجة بسبب التأخر بعلاجه، فهو بحاجة ماسة إلى العلاج الكيماوي، وتكاليف العلاج باهظة بمسشفيات السعودية كونه مقيماً ولا يُسمح له بالعلاج المجاني بمستشفيات السعودية.

وأضاف أنهم مقيمون في مدينة الرياض وعانوا كثيراً لعلاج والدهم متنقلين بين مستشفيات السعودية ومستشفيات المملكة الأردنية، حيث قاموا بنقل والدهم لعلاجه هناك، وزاد من معاناتهم تكاليف العلاج بالأردن، موضحاً أن تكاليف العلاج الكيماوي بالأردن مبدئياً تصل إلى أكثر من 40 ألف دينار أردني.

كما لفت إلى تكاليف الأدوية المصروفة شهرياً لوالدهم الباهظة الثمن، حيث كان سعر آخر دواء تم شراؤه من السعودية بمبلغ (11) ألف ريال سعودي لسعر دواء لمدة شهر واحد، أي ما يقارب سعره بالأردن الـ(22) ألف دينار أردني.

وناشد أبناء “الدويدري” مسؤولي وزارة الصحة وأصحاب القلوب الرحيمة والخيرة في مساعدتهم لعلاج والدهم المريض بـ”سرطان الكبد” في مستشفيات السعودية المتخصصة في العلاج الكيماوي، وإنهاء معاناة والدهم المريض الطاعن بالسن.

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