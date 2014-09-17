85 وظيفة شاغرة بـ”طيران المها” في جدة والرياض والدمام

85 وظيفة شاغرة بـ”طيران المها” في جدة والرياض والدمام

2014/09/17
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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أعلنت شركة طيران المها في السعودية عن توافر 85 وظيفة شاغرة لديها في كل من (جدة- الرياض- الدمام)، وذلك استعداداً لانطلاق رحلاتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتركزت معظم الوظائف المعلنة في جدة وتوزعت البقية بين الرياض والدمام.

وأوضحت الشركة أن جميع الوظائف المعلنة متاحة للمواطنين السعوديين وللجنسيات المختلفة وستعطى الأولوية للمواطنين السعوديين.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن قرب إطلاق رحلاتها التي ستبدأ في كل من الرياض وجدة والدمام حيث ستتوسع بعدها في بقية المناطق الأخرى.

للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة يمكن زيارة موقع طيران المها الإلكتروني:

http://www.almahaairwayscareers.com


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