تواجد أمني مكثف بحضن لإنهاء نزاع قبلي بين “المرازيق” و”شلاوى”

كثفت الجهات الأمنية من تواجدها، على طريق حضن، بعد نزاع قبلي بين قبيلة المرازيق البقوم، وشلاوى بلحارث.

يأتي ذلك عقب قيام قبيلة الشلاوى، بتشييد مخيمات على طريق حضن، والذي يعتبر إدارياً تابع لمحافظة تربة، ولسكان المنطقة وهم قبيلة البقوم.

وطالب غايب المرزوقي، بضبط النفس في مثل هذه المواقف، وذلك بعد قيام أفراد قبيلة بني الحارث بالنزول في أراضٍ يوجد بها موارد مياه معروفة بأنها لقبيلة المرازيق منذ القدم.

وطالب “المرزوقي”، ولاة الأمر بسرعة التدخل وإنهاء الخلاف.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :