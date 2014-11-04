تواجد أمني مكثف بحضن لإنهاء نزاع قبلي بين “المرازيق” و”شلاوى”

تواجد أمني مكثف بحضن لإنهاء نزاع قبلي بين “المرازيق” و”شلاوى”

2014/11/04
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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كثفت الجهات الأمنية من تواجدها، على طريق حضن، بعد نزاع قبلي بين قبيلة المرازيق البقوم، وشلاوى بلحارث.

يأتي ذلك عقب قيام قبيلة الشلاوى، بتشييد مخيمات على طريق حضن، والذي يعتبر إدارياً تابع لمحافظة تربة، ولسكان المنطقة وهم قبيلة البقوم.

وطالب غايب المرزوقي، بضبط النفس في مثل هذه المواقف، وذلك بعد قيام أفراد قبيلة بني الحارث بالنزول في أراضٍ يوجد بها موارد مياه معروفة بأنها لقبيلة المرازيق منذ القدم.

وطالب “المرزوقي”، ولاة الأمر بسرعة التدخل وإنهاء الخلاف.

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