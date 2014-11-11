وظائف طبية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة سليمان الحبيب الطبية

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن توفر عدد من الوظائف الطبية والإدارية الشاغرة للجنسين، وترغب شغلها بمواطنين حسب متطلبات كل وظيفة،

وذلك حسب الوظائف التالية:

الوظائف الطبية (أطباء): (استشاري/ة الأمراض الجلدية- استشاري/ة جراحة مخ وأعصاب- استشاري/ة أمراض القلب- استشاري/ة أمراض الجهاز الهضمي- استشاري/ة علاج العقم- استشاري/ة جراحة تجميلية- استشاري/ة أشعة- استشاري/ة عظام- استشاري/ة أمراض جراحة العظام- استشاري/ة العيون- استشاري/ة مخ وأعصاب- استشاري/ة الروماتيزم- استشاري/ة نساء وولادة- استشاري/ة مسالك بولية- استشاري/ة تخدير- استشاري/ة أمراض الغدد الصماء والسكري- استشاري/ة أنف وأذن وحنجرة- استشاري/ة طوارئ- استشاري/ة أمراض الكلى- استشاري/ة أمراض الأطفال- استشاري/ة جراحات القلب- استشاري/ة جراحة المسالك البولية- استشاري/ة مخ وأعصاب الأطفال- استشاري/ة أمراض صدرية الأطفال- استشاري/ة أمراض القلب الأطفال- استشاري/ة عظام الأطفال- استشاري/ة طوارئ الأطفال- استشاري/ة مختبر).

والوظائف الطبية (تمريض):

1- رئيس/ة قسم التمريض.

2- مدير/ة تمريض.

3- مشرف/ة تمريض.

4- مسؤول/ة التمريض- في كل من: (مستشفى النساء والولادة- وحدة الأطفال- أجنحة الولادة- غرف العمليات والنقاهه- الجناح الجراحي- الجناح الطبي- الرعاية المركزة للكبار- الرعاية المركزة لحديثي الولادة- حضانات الأطفال حديثي الولادة- الطوارئ- قسم مكافحة العدوى- قسم التعليم- وحدة علاج أمراض القلب- الرعاية المركزة لأمراض القلب).

والوظائف الإدارية: (مدير تنفيذي- مدير طبي- رئيس قسم المحاسبة- محاسبين بدرجة محاسب أول- مدير مكتب الأعمال- مدير قسم العيادات الخارجية- أخصائي موارد بشرية- مشرف بوحدة تقنية المعلومات- مدير قسم الخدمات الإدارية المساندة- مشرف بقسم الموارد البشرية).

وعلى الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية أو تعبئة استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة ثم طباعتها عبر موقع مجموعة الحبيب الطبية الإلكتروني: www.drsulaimanalhabib.com، وإرسال نسخة منها على هذا البريد الإلكتروني: jobs@drsulaimanalhabib.com