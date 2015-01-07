“المرشد”: “القبائل النازحة” يشعرون بالغبن.. يعيشون بيننا 41 سنة بلا هوية!

عبَّر الكاتب مطشر المرشد، عن مطالبته بتجنيس أفراد القبائل النازحة المتبقين أسوة بمن سبقهم، موضحاً أن وضعهم الحالي يشعرهم بـ”الغبن”، حيث إنهم لا يملكون هوية على الرغم من تواجدهم منذ 41 سنة.

وقال المرشد عبر حسابه في “تويتر”: “أحد مسببات الشعور بالغبن يعيشون بيننا بلا هوية لهم الآن ٤١ سنة!”.

وأوضح “المرشد” في رده على أحد التساؤلات: “إن الدولة لم تقصر، منحت الكثير منهم ولكن هناك عنصرية تختفي خلف الكواليس، بعد تواجدهم ٤١ سنة”.

وسيتم خلال الأيام المقبلة التجديد للقبائل النازحة، وصرف بطاقات ممغنطة لهم حيث سيتم تجديد بطائقهم لمدة خمس سنوات مقبلة.

يذكر أنه تم تجنيس عدد كبير من القبائل النازحة سابقا، وبقي عدد منهم حتى الآن من دون تجنيس، حيث يأمل البقية في الحصول على الجنسية السعودية أسوة بغيرهم.







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