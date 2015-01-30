كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالطائف تعفي طلابها من الرسوم

أكدت مصادر خاصة من جامعة الطائف لـ” المواطن” أن كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر أعفت طلابها من كامل الرسوم الدراسية ، موضحة أن الكلية أعلنت عن مواعيد لاستقبال طلبات التحويل والإعفاء من كامل الرسوم .

وأضاف المصدر أن آخر موعد لاستقبال طلبات التحويل من الانتظام إلى الانتساب ، إضافة إلى التحويل بين الأقسام في برنامج الانتساب سيكون يوم الخميس الموافق 28 جمادى الأول .

وأشار المصدر إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الإعفاء من كامل رسوم برنامج الانتساب للطلاب والطالبات سيكون في نفس الموعد .

وأوضح المصدر أنه تم تحديد أماكن استلام وتسليم النماذج للطلاب الذين سيتم اعفاءهم بشكل كامل من الرسوم الخاصة بالانتساب، مشيرة إلى أن تسليم النماذج للطلاب سيكون في جامعة الحوية، وللطلبات بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بوحدة الانتساب .

وبين المصدر أن استلام النماذج والطلبات للمنتسبات بمقر الحوية من قسم إدارة الأعمال سيكون في مبنى 11 وحدة الانتساب ، أما طالبات قسم الانجليزي فسيكون مقر استلامهم للنماذج في مبنى 26 وحدة الانتساب ، وقسم الشريعة والدراسات للانتساب في مبنى 27 وحدة الانتساب .

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