“الحشام” لـ”الثبيتي”: القلب قبل العين أعلن بكاءه

نعى اﻹعلامي والشاعر فهدُ الحشام، رفيقَ دربه وصديق المهنة الفقيد اﻹعلامي محمد الثبيتي، الذي توفي بعد خطأ طبي بمستشفى البرج الطبي بالدمام.

ولم يتمالك “الحشام” نفسه وهو يرى منظر الجموع التي احتشدت لتوديع أخيه ورفيق دربه، ليرثيه بقصيدة تُجسد حزنه على فراقه.

نص القصيدة:

انشهد ان الموت حقٍ يا فهيد

ولا اعتراض لحكمة الله وقضائه

مار الحزن ياصاحبي ماهو بالايد

والقلب قبل العين أعلن بكائه

حاولت انا احبس دمعتي .. بس مايفيد

كلما ذكرته يذرف الموق ماءه

الله يصبّرنا على فراق ابوحميد

حيثه عزيز وقمةٍ في البراءة

له طلةٍ تشبه صباحات للعيد

وتعاملٍ بالحسنى ضد الإساءة

الله يغفر له ويرحمه يافهيد

ربٍ رحيمٍ معتلي بـ سماءه ..