جامعة الطائف تحصد كأس “توماس إديسون” الذهبي

فازت جامعة الطائف بالمراكز الأولى في كوريا الجنوبية، حيث حصلت على ثلاث ميداليات ذهبية وثلاثة كؤوس ذهبية، أعلاها كأس توماس إديسون الذهبي، وقد مثَّل الجامعة عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الأستاذ الدكتور عبدالعظيم فاروق جاد، حيث تم ترشيحه للجائزة من بين 260 مرشحاً لجوائز مختلفة من 28 دولة، وتمكّن -بفضل الله- من الحصول على أعلى وأكبر عدد من الجوائز بسول كوريا الجنوبية.

حيث حصل على جائزة العالم العالمي في المجال الفكري والابتكاري لعام 2014م، وقد تم تكريمه أيضاً من قِبل عميد الأكاديمية الكورية للابتكارات والإبداع الدكتور هونج سونج والمحكمين الدوليين، كما قررت اللجنة العالمية بمدينة سول تتويج جامعة الطائف، ممثلة في‏ أ.د. عبدالعظيم فاروق جاد بأعلى جائزتين، إضافة للجائزتين المعلن عنهما من قبل، وهما: كأس ذهبي وتتويج بجائزة توماس إديسون لهذا العام 2014م، وهي أعلى جائزة يتوج بها الحفل، وكذلك ميدالية ذهبية وخطاب شرفي لبروفسور زائر لأكاديمية الابتكارات بكوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن ترشيح الدكتور عبدالعظيم فاروق جاد للمشاركة يأتي نظراً لحصوله على أكثر من 87 جائزة دولية ومحلية، وأيضاً حصوله على براءة اختراع دولية مُنحت بتاريخ 15 مايو 2013م، ووسام الأكثر تأثيراً في العالم بمجال العلم والمعرفة من المركز الدولي لحقوق الإنسان وكلية وليدنبرج الدولية ببريطانيا، وكذلك حصوله على جائزة سوق عكاظ 1432هـ.

وقد أوضح الدكتور عبدالعظيم بأن هذه الإنجازات العالمية تجسد روحَ العمل الدائم ودعم وحرص الجامعة على التفوق والإبداع والمنافسة العالمية، إضافة إلى ما نلقاه بالجامعة من دعم وتوجيه واهتمام بالغ من معالي مدير الجامعة أ.د. عبدالإله بن عبدالعزيز باناجه.

الجوائز التي حصدتها جامعة الطائف هي:

1. ميدالية ذهبية وخطاب شرفي لبروفسور زائر لأكاديمية الابتكارات بكوريا الجنوبية.

2. كأس ذهبي وتتويج بجائزة توماس إديسون لهذا العام 2014م، وهي أعلى جائزة يتوج بها الحفل لعام 2014م.

3. كأس ذهبي مع ميدالية ذهبية العالم العالمي المفكر 2014م.

4. كأس ذهبي وميدالية ذهبية للمبتكر على مستوى العالم في التقنيات الحديثة.







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