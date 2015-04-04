“المواطن” تنفرد بنشر تفاصيل مكافآت العاملين في الفصول الصيفية

اعتمدت وزارة التعليم مكافآت المعلمين والكادر الإداري العاملين في فترة الصيف بالمدارس الثانوية التي تدرس وفق نظام المقررات، حيث يمنح المعلم مكافأة مقطوعة عن كل حصة دراسية تقدر بـ 100 ريال ،بحيث لا يزيد معدل الحصص عن 20 حصة في الأسبوع ،كما يمنح محضر المختبر مكافأة مقطوعة تقدر بـ100 ريال عن كل حصة عملي على أن لا تزيد عن 16 حصة.

وكشفت مصادر “المواطن” أن التنظيم الجديد للمكافأة المعتمد من قبل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل يتماشى مع موافقة المقام السامي على تطبيق نظام المقررات في التعليم الثانوي، ومن ذلك السماح بالتدريس في الفصل الصيفي لمنح الطلاب والطالبات فرصة في تسريع تخرجهم ،كذلك معالجة تعثرهم أو تأخرهم في بعض المواد عن زملائهم في الخطة الدراسية،

إضافة إلى استثمار وقتهم بالإجازة الصيفية ،مما يتطلب إقامة فصل صيفي في كل عام دراسي ،لذلك فوضت الوزارة مديري إدارات التعليم إقامة الفصل الصيفي في كل عام للمدارس المطبقة لنظام المقررات في التعليم العام ،مع اعتماد المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية ،وذلك وفق الضوابط والآليات للعاملين.

وبينت المصادر أن الوزارة اعتمدت نظام المكافأة والأجور للفصل الصيفي لكافة الكوادر العاملة حيث يمنع المشرف والمشرفة التربوية عن الزيارات الفنية لمدارس نظام المقررات في الفصل الصيفي مكافأة عمل خارج الدوام الرسمي بواقع 10 أيام بمعدل 3 ساعات ليلة عمل عن كل شهر وخلال مدة الفصل الصيفي بحيث لا تتجاوز الشهرين,

كما يتم منح المعلم مكافأة عن كل حصة يدرسها مقدارها 100 ريال ولا يزيد عدد الحصص عن 20 حصة في الأسبوع ،كذلك يمنح مدير ومديرة المدرسة ووكيل ووكيلة ،ووكيل التسجيل والمرشد والمرشدة مكافأة لا تزيد عن 20 حصة في الأسبوع مع احتساب أسبوع بدء الدراسة قبل بدء الدراسة بالفصل الصيفي وأسبوع بعد انتهائها عدى المرشد والمرشدة.

ويمنح محضر المختبر مكافأة مقطوعة عن كل حصة قدرها 100 ريال على أن لا تزيد عن 16 حصة في الأسبوع، بالإضافة إلى منح المساعد الإداري مكافأة مقطوعة قدرها 2000 ريال شهريا.

كما يمنح المستخدم والحارس مكافأة مقطوعة قدرها 2000 ريال شهريا ،على أن تكون عودة العاملين والعاملات في الفصل الصيفي مع بداية العام الدراسي مع الاحتفاظ بما يستحقونه نظاما من إجازاتهم السنوية ،مع ضرورة مع نهاية كل فصل صيفي تزويد الإدارة العامة للإشراف بالوزارة بتقرير مفصل عما تم انجازه في الفصل الصيفي .







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